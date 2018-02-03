دعونا نتفلسف .. لم لا ؟ – عبد الزهرة المنشداوي

لا يشترط على من يهدي باقة الزهور ان يكون بستانيا.كتاب دعونا نتفلسف للكاتب علي حسين الصادر حديثا عن دار اثر للنشر والتوزيع في المملكة العربية السعودية تلك الباقة المهداة، ولكنها من لمحات فلسفية بذل فيها مجهودا ليس هينا على ما نعتقد لما امتازت به من رشاقة الكلمة وجدية الطرح وسهولة لاتحتاج سوى قارئ منفتح الذهن غير محكوم بالجــــــــــمود الفكري أو (رمى وراء ظــــــــهره حالة التخلف البدائية التي ينقاد لها عقـــــــل الانسان لفكر شخص اخر)، والتي لا زالـــــــت مسيطرة على اذهان الاغلبية من الذين اعتادوا على ان يوكلوا مهمة التفكير لغـــــــيرهم من حكومات ابوية أوسلطة لنصوص يعتقد بأنها مقدسة واجتهادات شخصية اكل الدهر عليها وشرب والاخطر من ذلك . (اهانة وفساد للانسان ان تغتصب منه وظيفة العقل البشري) وهو ما كان يراه عما نوئيل كانط في فلسفته والذي اجتزأنا منها بتصرف ما وضعناه بين الاقواس.يمكن وصف مؤلف كتاب (دعونا نتفلسف)بسائح طاف بقارئه عبر الزمان والمكان، لجمع سلة من ثمار الفكر الانساني قدمها بطريقة شيقة وبسيطة ، ربما تصلح لان تكون منهجا لمدرسة او جامعة للمراحل الاولى منها، فوراءها دافع ثقافي وانساني صادق والمام كاف .وانت تقرأ تتمنى ان يشاركك الجميع في قراءته.كل مجتمع من المجتمعات خلف وراءه من الاثار مايكفي ليثبت بأنه قد صارع المشكلات التي واجــــــــــهته وهي مشكلات عديدة ومتنوعة لابل ومتجدده واعتقد ان مضمون الكتاب يضمر تساؤلا فحواه: ماالذي خلفه لنا مجتمعنا على مر الزمن وما الذي سنخلفه بدورنا؟.كل ما لدينا و(هذا مما يؤسف له) هو التأويل وتحويل الاقوال والحكايات التي رواها الاقدمون الى نصوص مقدسة لا تقبل النقاش فيها تكمن حقيقة سر الوجود ،والخير، والشر، والموت، وحدنا فككنا الحجب وعرفنا طلاسم الملوك السبعة لدعوة نساء يخرج من افواههن النور التي مسلماتها ولسنا بحاجة للبحث عنها منذ زمن بعيد !.لذلك منحنا العقل اجازة طويلة الامد مع ان الحقيقة لا توجد الا عندما تكون قابلة للاستخدام ووسيلة من وسائل زيادة المعرفة والخير العميم .هذا ما جاء به عصر التنوير في اوربا في نهاية القرن الثامن عشر وهو ماعبر عنه (كانت) بالقول (ان المعرفة اليقينية تقتصر على معرفة الظواهر التي يتيحها لنا العلم من خلال التجربة ولا توجد معرفة نهائية تتجاوز ذلك وتدعي معرفتها بالعــــــــلل النهائية مع انها تقتصر على التاملات الميتافيزيقة).وهذا ما نــــــصر عليه من فهمنا للمعرفة. الزحف العلــــــــمي احدث ثورة في طريقة التفــــــــــكير منذ غاليــــــــــلو عندما استطاع فهم الواقع فصاغ قوانين لايتطرق اليها الشك ولا تقبل الاستثناء.

لقد اثبت ان كل الاشياء المادية تخضع لقوانين.من كل هذا نريد القول دعونا نتفلسف.. ولم لا فالفلسفة والثقافة تراث انساني ليس حكرا على قارة او بلد؟

لايحل بوطن دون اخر ولا بجنس محدد بعينه ولا حتى دين ان لم يلغ العقل من اجل نص او مفهوم تأملي.رحلة ممتعة ولكـــــــن لقاريء فطن يصطحب فيها العديد من فلاسفة اليونان والاغريق من ارسطو وافلاطون ليسلموه بعدها لكانت ،وهيجل ،وسارتر، وفلاسفة اخرين أثروا الانسانية بمنجزاتهم الفكرية.