كلام * كلام

أحياناً وأحياناً – فيصل جاسم العايش

1- أحياناً تذهب الى النوم حين يحين موعده ، ولكنك تظل تتقلب مثل سمكة مزهورة فلا النوم يأتي اليك ولا الافكار تستطيع ان تطردها .

2- أحياناً تنبهر بما لا يستطيع سواك أن ينبهر به.

3- أحياناً لا تستطيع أن تكمل قراءة نص ما لأن بداياته لم تفتح لك شهية القراءة

4- أحياناً ( تعجب) بمجموعة من الكلمات المتراصة على انها قصيدة نثر من باب المجاملة والتشجيع .

5- أحياناً تتمنى لو أن بيدك مطرقة فتضرب بها شاشة التفاز لأنها تعرض لك ما يقزز سمعك ومما يسيئ الى الذوق والاخلاق .

6- احياناً تتمنى لو أنك مصاب بالصمم لكي لا تسمع ما ينبغي أن لا تسمعه في الشوارع من قبل الصبية والمراهقين .

7- أحياناً تخمن أن مجموع ثروات أغنياء العالم حسب (نوبس) تعادل حين تجمعها مع بعضها عدد الفقراء على ارضنا الكروية .

8- أحياناً تتمنى لو أنك لم تصب بالامراض التالية : ضغط الدم ، السكري ، ضعف البصر ، آفة النسيان ، وهن العظام ، البروستاتا ، خفقات القلب ، والحبل على الجرار .

9- الام مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية اذا أعددتها ، وربع اطفالنا بلا امهات ولا آباء ، واكثرهم يهيمون بالشوارع يتعلمون فنون الاستجداء وغسل زجاج المركبات ، ونصف طلبتنا بلا مدارس ولا رحلات للكتابة .. والحمد لله رب العالمين .

10- أحياناً يبعث اليك بعض الناشئة من الاعلاميين أسئلة لكي يجروا معك حواراً صحفياً ، وهم لا يعرفون عنك شيئاً واسئلتهم على الشكل التالي : ماهو تاريخ ميلادك ، ماهي عناوين كتبك ، متى بدأت النشر ، هل أنت متزوج وهل لديك ابناء ، الى أي جيل تنتمي ، ما هو رأيك بالنقد ، هل أنت شاعر أم قاص أم ناقد … وليس لك بعد كل هذا الا أن تستغفر الله !

11- أحياناً يتوجب عليك ان تكون اجتماعياً في جلسة باردة يدور فيها حديث لا شأن لك به ، وبعيد كل البعد عن خاصتيك العقلية والذهنية فتكتفي بالتعليق بكلمة او كلمتين او أن تهز رأسك بالايجاب على أي سؤال يوجه اليك وانت تنظر الى ساعتك اليدوية طالباً اليها أن تزيد من سرعة عقاربها .

12- أحياناً تتمنى لو انك لا تجيد الكلام ولا تعرف الكتابة ولم تمرض عيناك من كثرة ما قرأت ، بل تعيش بسيطاً كما يعيش الآلاف والملايين فلا تصاب بالصداع ولا تتجرع حبوب ارتفاع ضغط الدم !.