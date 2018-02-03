نموذج للمثقف التنويري- نوزاد حسن

مرتان مزق القاضي رحيم العكيلي حجب التاريخ ليحجز مكان خلوده فيه..لكنه قبل ذلك علمنا درسا اخلاقيا رائعاً خلاصته ان الحق جميل ولا يمكن ان يدنسه الفاسدون.فالانسان الفاسد اعزل تافه محاصر بقانون الله..انه وحيد.اما شمس الحق فلن تغيب ابدا.

في المرة الاولى التي مزق فيها العكيلي حجاب التاريخ حين واجه الفساد، وظل وفيا لوقار القاضي الحقيقي.لم يتنازل لانه يعرف امانته السامقة التي القيت على كاهله.لذا لن يقدر احد تضحية العكيلي اذا لم يقرأ قصص القضاة الماضين وغيرتهم ودفاعهم عن الحق.

في المرة الثانية حين حكم على العكيلي بسبع سنوات سجن بسبب مقال نشره في المدى عام 2014.اظن ان اي كاتب في هذا العالم يفخر بهذا الامتياز.

ومن الغريب ان يكون المقال الذي كتبه العكيلي له وزن قضايا فساد يرتكبها وزير فيحكم عليه بسبع سنوات.

فالمقال في زمننا الديمقراطي يشبه قضايا الفساد لذا فهما يتساويان في الحكم.لكن اليس هذا غريبا ايها القراء.وهل يمكن ان نشعر بالمتعة حين يعامل قاض مثـــــــــقف بهذه الطريقة.

ومع ذلك فانا اظن ان قضية هذا الرجل ستسوى في النهاية ما دامت هناك نوايا خيـــــرة في البلد.

المواجهة والكتابة اشرف عملين قام بهما هذا القاضي النزيه.تصدى للمفسدين وكتب بجرأة فولتير.

لذلك فانا اقول دون اية مبالغة ان العكيلي اكثر جرأة من كل فلاسفة التنوير.ما فعله روسو وفولتير قام العكيلي بعمله وحيدا،ولم يكن مضطرا لفعله.وكان باستطاعة العكيلي ان يعيش عيشة برجوازي، وان يحصل عل ما يشاء دون ان يعرض نفسه وعائلته الى هذه المضايقات والمشاكل التي تعرض لها.

ان هذا القاضي هو نموذج فذ للمثقف التنويري في تاريخ العراق المعاصر.

ولا اظن ان عدالة السماء ستحرمه من دوره القادم.فهناك حرب طويلة بين ممثلي الله عز وجل وممثلي شيطان الفساد.ولن تنتهي الا بانتصار الشرفاء .