الرافدين يوجّه فروعه بإستقبال طلبات أهالي الموصل والتربية توزّع رواتب كانون الثاني

إحالة حقلي النجمة والقيارة في نينوى إلى شركة أجنبية – بغداد – عبد اللطيف الموسوي

تسلمت شركة أجنبية حقلي النجمة والقيارة النفطيين في محافظة نينوى لتطويرهما، فيما وجه مصرف الرافدين فروعه في المحافظة باستقبال طلبات المواطنين وتقديم فضلى الخدمات المصرفية لهم. وقال مصدر في شركة نفط الشمال في تصريح امس إن (شركة سوناجول الانغولية النفطية تسلمت بشكل رسمي حقلي النجمة والقيارة ضمن عقد كان موقعاً بين وزارة النفط والشركة عام 2012)، مبيناً أن (الشركة انسحبت في حينها بسبب الأوضاع الأمنية في المحافظة).

تطوير إنتاج

وأضاف ان (الشركة ستعمل على تطوير ورفع إنتاج النفط في هذين الحقلين).وتقدر الاحتياطيات النفطية في حقل القيارة بنحو 800 مليون برميل، وفي حقل النجمة بنحو 900 مليون برميل، من النوع الثقيل الذي يقل جودة عن إنتاج الحقول الأخرى في البلاد. ويعد حقل نجمة أصغر من حقل القيارة ونفطه من النوع الثقيل الذي يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكيروسين ومادة زيت الغاز. من جهة اخرى وجه مصرف الرافدين فروعه في الموصل باستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات المصرفية لهم. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان (مدير عام المصرف خولة طالب جبار زارت فروع المصرف في الموصل واطلعت على واقع وسير عملها بعد تأهيلها نتيجة الأضرار التي تعرضت اليها إبان فترة سيطرة داعش الإرهابي عليها). وأشار البيان الى ان (مدير عام المصرف حثت الموظفين على بذل مزيد من الجهود والعمل على تطوير تلك الفروع وإظهارها بالشكل اللائق والإسراع بإنجاز طلبات المواطنين والموظفين والمتقاعدين واستئناف العمل فيما يتعلق بالنشاطات والتسهيلات المصرفية كافة).

الى ذلك أعلنت وزارة التربية وصول الدفعة الاولى من السيارات الجديدة المخصصة للمديرية العامة لتربية نينوى . واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي الخاص لوزير التربية محمد اقبال ان (تلك السيارات خصصت لتربية نينوى لدعم العملية التربوية والتعليمية، مؤكدا بان ارسال السيارات سيستمر لحين تجهيز المديرية بأكثر من 130 سيارة وبمختلف الأنواع). واوضح ان (جهود وزير التربية المستمرة في دعم المحافظة مستمر بعد الجهود الكبيرة في استقرار الملف التربوي في المحافظة)، مشيرا الى ان (تلك السيارات جاءت محملة بالكتب المنهجية المخصصة لمدارس المحافظة التي شملت المناهج الدراسية لمختلف المراحل حسب الاحتياجات من أجل استقرار ودعم المسيرة التعليمية فيها).وأكد اقبال (ستمراره في دعم العملية التربوية في نينوى في القرارات والتعليمات وجميع الامور المهمة التي تخدم طلبة المحافظة وكوادرها التربوية).

توزيع رواتب

الى ذلك، باشرت تربية محافظة نينوى امس بتوزيع رواتب شهر كانون الثاني بين منتسبيها، بحسب بيان لمكتب وزير التربية اوضح ان توزيع رواتب شهر كانون الثاني شمل ملاكات التربية في المحافظة وجميع الوجبات الواردة سلامة موقفهم الأمني وعدهم43 الف منتسب.وأضاف البيان ان (التوزيع شمل منتسبي الابتدائي لأقضية سنجار والبعاج والموصل ومحو الأمية، فضلاً عن الابتدائي والثانوي لاقضية ربيعة والنمرود).وأشار الى انه (سيتم نشر بقية الجدول تباعاً).