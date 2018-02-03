كلام أبيض

سوء فهم أم المجهول؟ – جليل وادي

ما يجري بين التيار العلماني الذي يختبيء خلف عنوان التيار المدني وتيار الاسلام السياسي بألوانه المختلفة كالذي جرى في فيلم (المجهول) او (سوء تفاهم) الذي كشف في جانب منه عن نزعة وجودية عبر الأداء المبدع للفنانتين سناء جميل ونجلاء فتحي، وما أضفى عليه الفنان عادل أدهم من لمسات حركت مشاعر الاحباط والألم لدى المشاهدين في حينها ، فيلم المجهول الذي أخرجه أشرف فهمي عام 1984، واستوحاه من مسرحية الكاتب الجزائري ــ الفرنسي البيركامو (سوء تفاهم)،عبر عن اللاجدوى ولاسيما في مشهد النهاية عندما صرخت صاحبة الفندق سناء جميل بصوتها المقهور منادية عادل أدهم الأصم والأبكم وهو يحمل جثة النزيل الغريب الذي توهمت بقتله، وعندما عثرت على هويته أثناء تفتيش ملابسه اكتشفت انه ابنها، لكن صراخها لم ينفع وقد حمله الأصم والأبكم على كتفه ليرميه في البحر .

هكذا هم مَنْ أتحدث عنهم، فالعلمانيون لا يريدون ان يفهموا ان العقائد راسخة في العقول والوجدان سواء بمضمونها المنطقي أو ما علق بها من شوائب، فلها من قوة التماسك ما يتعذر تغييرها بالانتقاد والتشهير وكشف المساويء وغيرها مما تتضمنه مواقع التواصل الاجتماعي، بالمقابل يرى أنصار الاسلام السياسي ان العلمانية كفر، ويجب ان يحارب أصحابها بشتى الوسائل، وينظرون بازدراء لعشرات الكتب التي أوضحت ان العلمانية لا تتقاطع مع الدين، وان من العلمانيين من هم أشد تدينا من المتدينين أنفسهم، وان الأمر برمته لا يعدو سوى ان الدين علاقة بين الانسان وربه، ولا يجدر ان يوظف سياسيا، فمن شأن ذلك زج الدولة في اشكالات معقدة منها ما يهدد كيانها وأمنها والتعايش السلمي بين ابنائها، لكن هذا الفهم لا يروق لقادة الاسلام السياسي الذين يبحث أغلبهم عن أدوار سياسية وليست دينية، بل ان الأبعاد السياسية والاقتصادية غلبت على البعد الديني حتى لم نعد نلمس بُعدا دينيا جوهريا في تجربة حكمهم، وطال الاسلام جراء ذلك تشويها في مراحل قيادتهم أكثر مما طاله عندما أمسكت أنظمة علمانية مقاليد السلطة .

هذه الاشكالية عالجها مفكرون عرب ومسلمون، وفي تجارب الشعوب الاخرى دروس يفترض الانتفاع منها، لكننا لم نتعلم من تلك التجارب، ولذلك كثيرا ما نلتاع بالمآسي لنستنبط منها درسا سرعان ما ننساه بمرور وقت قصير، وبعد عقد او عقدين نتعرض للمأساة نفسها ولكن بأشكال مختلفة .

رؤيتان متناقضتان وتقاطعهما في بلادنا ليس وليد تجربة العقد والنصف التي مرت وأخذت منا ما أخذت، وما زالت جروحها لم تندمل حتى اللحظة، بل مشكلة مزمنة في الواقع والثقافة، والسؤال هل يمكن التوفيق بينهما ؟ بخاصة وان تحالفات انتخابية راهنة قد تكون غير مدروسة بدقة للتعشيق ما بين هذين التيارين ؟ وبرغم الملاحظات، لكننا متحمسون لهذه الخطوة، وتحدونا رغبة لتعشيق عميق وليس لمصلحة مؤقتة .

فالدولة خيمة للجميع، ولا يمكن لمن يفرض رؤاه على الآخرين أن يحقق سلما مجتمعيا ينام فيه الناس آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، لكن لم يبرز بين مَنْ نرى مَنْ يؤمن حقا بأن التنوع المستند الى الوعي من شأنه ترسيخ الوحدة الوطنية، وحتى الدستور الذي يفترض ان يكون مرجعا لتفادي التقاطعات السياسية والأيديولوجية، لم يكن كافيا بسبب ان واضعيه لم يتوافر لديهم هذا الايمان، فمع ما تحقق لهم ، لكن بواطن الامور تقول :ان الواقع على الارض هو من يحسم الاتجاه.

ان صهر الرؤى بحاجة لرجال دولة، ولذلك نسأل مَنْ هم هؤلاء ؟ والجواب : الذين يترفعون على المصالح الضيقة، ويجدون في الوطن أرضا رحبة لتعايش الفرعي من الثقافات، وان الوصول للسلطة يأتي لبناء دولة المستقبل، وليس لقولبة المجتمع في اطار واحد، فليس من الحكمة الظن انه الطريق الصحيح وما عداه خطأ شنيع ، ففي هذه الطريق من الألغام ما يقودنا الى المجهول بدل ان يظل سوءا للفهم.

ديالى