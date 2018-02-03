فم مفتوح.. فم مغلق

لالنكي سوداني – زيد الحلي

في عالم الخيال، تراءى لي السيد وزير الزراعة، وهو يدلف الى احد الاسواق مع أسرته الكريمة، وبدأ بالتجوال مثل اي مواطن، ليختار ما يشاء لبيته، فكان الى يمينه عند مدخل السوق، محل كبير لبيع الخضار والفاكهة.. تقدم مع أسرته الى البائع، فسأله عن الاسعار .. فذكر له البائع دون ان يدرك انه يتحدث الى وزير زراعة العراق ان كيلو الطماطمة السورية بكذا والمصرية بكذا والمغربية بكذا، والباميا المصرية بكذا، والتونسية بكذا، والباذنجان الاذربيجاني بكذا والتركي بكذا، والبصل الكوبي بكذا، والبصل المجري بكذا، والرمان اليماني بكذا واللبناني بكذا، والتمر السعودي بكذا والاماراتي بكذا والايراني بكذا، والبطاطة الكورية بكذا والمنغولية بكذا، واللالنكي السوداني بكذا والسنغالي بكذا.

لم يشتر الوزير، فقفل راجعا مع أسرته، ورأسه يميل الى الارض خجلاً من اصناف الخضار والفاكهة التي غزت الاسواق العراقية من بلدان قريبة وبعيدة، واتجه الى مكان آخر من السوق، اختص ببيع المواد الغذائية اليابسة، فسأل عن الاسعار، قال له البائع : كيلو العدس التركي بكذا، والعدس الكولومبي بكذا، والرز الفيتنامي بكذا والرز الهندي بكذا والحمص الاذربيجاني بكذا والحمص الكرواتي بكذا، واللوبيا الهندية بكذا .. فأتجه ممتعضاً، الى قسم خاص بالألبان، فسأل عن سعر القيمر، فأجابه البائع لدينا (كيمر عرب) تركي بأربعة انواع، وقشطة ايرانية مكتوب عليها باللغة العربية (قيمر عرب) بعدة انواع ايضا، وسعودية بأصناف واحجام تزيد على العشرة، فسأل الوزير عن الاجبان، فقام البائع بتعداد الانواع والاسعار، ذاكرا انواعا من الجبن الوارد من السعودية ومن الدنمارك وهولندا ومن كوبا ومصر ولبنان .

هنا، زادت مساحة الخجل عند السيد وزير زراعة العراق ، لكنه اراد اكمال جولته في سوق اخرى قريبة من مكان الفواكه والخضر ومنتجات الالبان، فاتجه الى محلات امتلأت زواياها بالبرادات والمجمدات ووسائل التبريد الاخرى .. فسأل عن اسعار لحوم الضان، فقال البائع لدينا لحوم مجمدة من تايلند وماليزيا ومن ايران واذربيجان والسودان، وحين سأله عن لحوم (العجل) فقال البائع لدينا لحوم هندية وتركية واماراتية، فغير السيد الوزير وجهة اسئلته الى الاسماك، فهاله ما سمع، حيث قال الباعة انهم يتعاملون بتسويق الاسماك الكارابية والمجرية والكويتية والبحرينية والمصرية ..

فأنزعج الوزير، من حال اسواقنا، التي تحولت الى منتجات دول هيئة الامم المتحدة، فخرج مع أسرته.. عازماً مع نفسه تقديم استقالته من وزارة لا تستطيع ان توفر مشمشاً عراقياً ولا رقياً عراقياً ولا معدنوساً عراقياً.. ومع ازدراء الوزير، تلاشى خيالي، وعدتُ الى واقع حال وطن كان يسمى سابقا (بلاد ما بين النهرين و ارض السواد) تزدهر فيه الزراعة والمنتجات الحيوانية، وفي فترات الأربعينات من القرن المنصرم كان يصدر منتجاته الزراعية واللحوم ومنتجات الالبان الى اوربا وبلدان المنطقة … عذرا، سيدي وزير الزراعة .. كان مجرد حلم رويته، ولا عتب على الرؤيا والاحلام!!

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