جدل حول أسباب نسف السليمانية سايلو الحبوب فيها

اتهامات إيرانية للسعودية بمنع شركاتها من الاستثمار في العراق

بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬

اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الايرانية‭ ‬العراقية‭ ‬يحيى‭ ‬آل‭ ‬إسحاق‭ ‬السعودية‭ ‬بانها‭ ‬تسعى‭ ‬لمنع‭ ‬ارساء‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الايرانية،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬خطط‭ ‬موسكو‭ ‬والرياض‭ ‬للاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الاسواق‭ ‬العراقية‭. ‬وقال‭ ‬آل‭ ‬اسحاق‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬فارس‮»‬،‭ ‬حول‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭: ‬ان‭ ‬امكانيات‭ ‬العراق‭ ‬التجارية‭ ‬واسعة‭ ‬جدا،‭ ‬وهناك‭ ‬امكانية‭ ‬بوصول‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويا‭.‬

واضاف‭: ‬طبعا‭ ‬فان‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬بواسطة‭ ‬تنسيق‭ ‬الاجراءات‭ ‬والتدابير‭ ‬وتحديد‭ ‬الاولويات‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬تعزيز‭ ‬الامن‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬منافسة‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬لايران‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬اعادة‭ ‬الاعمار‭ ‬والخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬والهندسية،‭ ‬لاسيما‭ ‬وان‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تحاول‭ ‬تقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬مالية‭ ‬الى‭ ‬العراق‭.‬

واشار‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الايرانية‭ ‬العراقية‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬اقترحت‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬اعفائه‭ ‬من‭ ‬الديون‭ ‬التي‭ ‬بذمته‭ ‬والتي‭ ‬تقدر‭ ‬بـ‭ ‬28‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬شريطة‭ ‬ارساء‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الروسية‭.‬

ولفت‭ ‬آل‭ ‬اسحاق‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬خصصت‭ ‬عدة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬لتمويل‭ ‬المشاريع‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مقابل‭ ‬عدم‭ ‬ارساء‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الايرانية‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬الايرانية‭ ‬العراقية‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬ايلاء‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬بالشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وسياسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العراقية‭.‬

واوضح‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الايرانية‭ ‬العراقية‭ ‬ان‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والعراق‭ ‬يبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬وقال‭: ‬ان‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬يميل‭ ‬لكفة‭ ‬ايران‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬صادرات‭ ‬السلع‭ ‬الايرانية‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬تشكل‭ ‬معظم‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬صادرات‭ ‬عراقية‭ ‬الى‭ ‬ايران‭.‬

وفي‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬،فجرت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬مبنى‭ ‬السايلو‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اعادة‭ ‬بنائه‭. ‬ويقع‭ ‬سايلو‭ ‬السليمانية،‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شكركه،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬محافظة‭ ‬السليمانية،‭ ‬ويعود‭ ‬تاريخ‭ ‬بنائه‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬1978‭ ‬وهوحديث‭ ‬نسبياً‭ ‬،‭ ‬وتأتي‭ ‬عملية‭ ‬تفجيره‭ ‬بعد‭ ‬بناء‭ ‬سايلو‭ ‬آخر‭ ‬جديد‭ ‬خارج‭ ‬مدينة‭ ‬السليمانية،‭ ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬بناء‭ ‬مشروع‭ ‬استثماري‭ ‬سياحي‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬السايلو‭ ‬القديم،‭ ‬سيحمل‭ ‬اسم‭ (‬داون‭ ‬تاون‭).‬

وقال‭ ‬سياسيون‭ ‬كرد‭ ‬ان‭ ‬الهدف‭ ‬غير‭ ‬المعلن‭ ‬هو‭ ‬استثمار‭ ‬ارض‭ ‬السايلو‭ ‬بمشاريع‭ ‬اخرى‭ .‬