غضب كردي بعد نشر فيديو تمثيل بجثة مقاتلة خلال معارك عفرين

واشنطن تخشى استخدام غاز السارين مؤخراً في سوريا

بيروت‭- ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركي‭ ‬جيم‭ ‬ماتيس‭ ‬الجمعة‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تخشى‮»‬‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬ماتيس‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬استخدام‮»‬‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬اشد‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬قلقنا‭ ‬هو‭ ‬احتمال‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭ ‬استخدم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الاونة‭ ‬الاخيرة‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن‭ ‬أدلة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬غاز‭ ‬السارين‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اثار‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬غضباً،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بين‭ ‬الأكراد،‭ ‬إذ‭ ‬يظهر‭ ‬مسلحين‭ ‬يمثلون‭ ‬بجثة‭ ‬امرأة‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أكراد‭ ‬إنها‭ ‬المقاتلة‭ ‬الكردية‭ ‬بارين‭ ‬كوباني‭.‬

واتهم‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وقياديون‭ ‬أكراد‭ ‬مقاتلي‭ ‬الفصائل‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬بالعملية‭ ‬وتصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬المرصد‭ ‬الخميس‭.‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬المقطع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفيديو‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬مقاتلين‭ ‬بعضهم‭ ‬مسلح‭ ‬حول‭ ‬جثة‭ ‬مقاتلة‭ ‬ممددة‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬مرتدية‭ ‬بنطالاً‭ ‬أزرق‭ ‬وجعبة‭ ‬عسكرية،‭ ‬ويقول‭ ‬أحدهم‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬‮«‬الغنائم‮»‬‭. ‬ويطلق‭ ‬المقاتلون‭ ‬صيحات‭ ‬التكبير‭ ‬حولها‭ ‬فيما‭ ‬يدوس‭ ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬صدرها‭.‬

في‭ ‬المقطع‭ ‬الثاني،‭ ‬تظهر‭ ‬المقاتلة‭ ‬بعد‭ ‬تجريدها‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأعلى‭ ‬من‭ ‬جسدها‭ ‬من‭ ‬ملابسها‭ ‬بالكامل‭ ‬وتشويه‭ ‬جثتها،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬غصن‭ ‬من‭ ‬الزيتون‭. ‬ويُسمع‭ ‬أحد‭ ‬المقاتلين‭ ‬وهو‭ ‬ينوه‭ ‬بجمالها‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهم‭ ‬أحدهم‭ ‬بوضع‭ ‬قدمه‭ ‬على‭ ‬صدرها‭ ‬المشوه،‭ ‬ويسمع‭ ‬في‭ ‬الخلفية‭ ‬صوت‭ ‬أحدهم‭ ‬يدعوهم‭ ‬الى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭. ‬وندد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬وحشية‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬فيسبوك،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مصطفى‭ ‬بالي‭ ‬‮«‬بارين‭ ‬كوباني‭.. ‬تذكروا‭ ‬هذا‭ ‬الاسم‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬تخيلوا‭ ‬وحشية‭ ‬وهمجية‭ ‬هؤلاء‭ ‬الغزاة‭ ‬مع‭ ‬جثث‭ ‬فتياتنا،‭ ‬فكيف‭ ‬سيكون‭ ‬تصرفهم‭ ‬معنا‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬وقعنا‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬قبضته؟‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الكم‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬الحقد‭ ‬والوحشية‭ ‬يضعنا‭ ‬أمام‭ ‬خيار‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬نتزحزح‭ ‬عنه‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬المقاومة‮»‬‭. ‬وكتب‭ ‬صحافي‭ ‬كردي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬نقول‭: ‬صباح‭ ‬الخير‭ ‬بارين‭ ‬كوباني،‭ ‬ولا‭ ‬تقلقي‭ ‬أبداً‭ ‬سوف‭ ‬نثأر‭ ‬لروحك‭ ‬حتماً‮»‬‭.‬

ونشرت‭ ‬مجموعات‭ ‬القوات‭ ‬الكردية‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬المخصصة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬واتساب‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭. ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تعود‭ ‬لبارين‭ ‬كوباني،‭ ‬‮«‬الشهيدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التمثيل‭ ‬بجثتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإرهابيين‭ ‬المتحالفين‭ ‬مع‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭ ‬العضوة‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬الناتو‮»‬‭ (‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي‭). ‬ووصفت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬لإقليم‭ ‬الجزيرة‭ (‬الحسكة‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬نسخة‭ ‬منه‭ ‬منفذي‭ ‬العملية‭ ‬بـ»سفاحي‭ ‬داعش‭ ‬والنصرة‭ ‬المنضوين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬التركية‮»‬،‭ ‬وبـ»الفاشيين‭ ‬المتوحشين‮»‬‭.‬

وحملت‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬مسؤولية‭ ‬العمل‭ ‬الشنيع‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لبشر‭ ‬تصور‭ ‬بشاعته‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬المشاركة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬غصن‭ ‬الزيتون‭ ‬أرسل‭ ‬الفيديو‭ ‬للمرصد‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬عن‭ ‬المقاتل‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬تصوير‭ ‬الجثة‭ ‬والتمثيل‭ ‬بها‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬قرنة‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬بلبلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬والوحدات‭ ‬الكردية‭.‬

وتداول‭ ‬ناشطون‭ ‬صوراً‭ ‬للمقاتلة‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬بزيها‭ ‬العسكري‭ ‬مبتسمة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬صورة‭ ‬تظهر‭ ‬التمثيل‭ ‬بجثتها‭.‬

وتعد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬قاتلت‭ ‬بارين‭ ‬في‭ ‬صفوفها‭ ‬شريكاً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لوحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬الجبهات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬