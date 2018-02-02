مصدر أمني يكشف لـ (الزمان ) عن رصد اتصالات بين ايمن نور والاخوان لاجهاض الانتخابات

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬رصدت‭ ‬مؤخرا‭ ‬اتصالات‭ ‬بين‭ ‬ايمن‭ ‬نور‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الغد‭ ‬السابق‭ ‬وقيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬لوضع‭ ‬مخطط‭ ‬لاجهاض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيه‭ ‬القادمة‭ ‬،‭ ‬وتشمل‭ ‬الخطة‭ ‬الدعوة‭ ‬لعصيان‭ ‬مدنى‭ ‬واضراب‭ ‬شامل‭ ‬وتظاهرات‭ ‬ايام‭ ‬الانتخابات‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬والخارج‭ .‬

‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬توالت‭ ‬البلاغات‭ ‬ضد‭ ‬قيادات‭ ‬التيارات‭ ‬المدنى‭ ‬برئاسة‭ ‬حمدين‭ ‬صباحى‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المحامى‭ ‬طارق‭ ‬محمود‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬تكتل‭ ‬25‭-‬30‭ ‬البرلمانى‭ ‬بعد‭ ‬اصدارهم‭ ‬بيان‭ ‬يدعوا‭ ‬الى‭ ‬مقاطعه‭ ‬الانخابات‭ ‬بدعوى‭ ‬الانقلاب‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬واجراء‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬الاخوان‭ ‬بالخارج‭ ‬،كما‭ ‬تقدم‭ ‬المحامي‭ ‬حمدى‭ ‬سالم‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬قيادات‭ ‬التيار‭ ‬المدني‭ ‬بقياده‭ ‬حمدين‭ ‬صباحي‭ ‬و12‭ ‬عضوا‭ ‬اخرين‭ ‬بدعوى‭ ‬تحريضهم‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬واثارة‭ ‬الراى‭ ‬العام‭ ‬وزعزعة‭ ‬الاستقرار‭.‬

‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬وصف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قاده‭ ‬الاحزاب‭ ‬المصرية‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬بالهزلية‭ ‬معتبرين‭ ‬ترشيح‭ ‬موسى‭ ‬مصطفى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الغد‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬اساءة‭ ‬لصورة‭ ‬النظام‭ ‬،وقال‭ ‬السفير‭ ‬معصوم‭ ‬مرزوق‭ ‬القيادى‭ ‬بتيار‭ ‬الكرامة‭ ‬ان‭ ‬ترشيح‭ ‬موسى‭ ‬مصطفى‭ ‬بالانتخابات‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬المناخ‭ ‬السيئ‭ ‬الذى‭ ‬تعيشه‭ ‬مصر‭ ‬وانه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الافضل‭ ‬للسيسى‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬منفردا‭ ‬لانه‭ ‬لايمكن‭ ‬خداع‭ ‬المصريين،‭ ‬واتفق‭ ‬معه‭ ‬فى‭ ‬الراى‭ ‬خالد‭ ‬داود‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الدستور‭ ‬ومع‭ ‬تزايد‭ ‬الجدل‭ ‬الدائر‭ ‬حول‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬اكد‭ ‬دكتور‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬بن‭ ‬خالدون‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬استبعاد‭ ‬المرشحين‭ ‬المؤثرين‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة‭ ‬عادت‭ ‬للعمل‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬التضيق‭ ‬على‭ ‬المعارضين‭ ‬وان‭ ‬العالم‭ ‬الحر‭ ‬لن‭ ‬يأخذها‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭ ‬كواقع‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحة‭ ‬وتوقع‭ ‬دكتور‭ ‬سعد‭ ‬ان‭ ‬يلجئ‭ ‬السيسي‭ ‬الى‭ ‬مصالحات‭ ‬مع‭ ‬خصومه‭ ‬السابقين‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬الاخوان‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات