مصدر أمني يكشف لـ (الزمان ) عن رصد اتصالات بين ايمن نور والاخوان لاجهاض الانتخابات

القاهرة – مصطفى عمارة
كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة للزمان ان الاجهزة الامنية رصدت مؤخرا اتصالات بين ايمن نور زعيم حزب الغد السابق وقيادات الاخوان في تركيا لوضع مخطط لاجهاض الانتخابات الرئاسيه القادمة ، وتشمل الخطة الدعوة لعصيان مدنى واضراب شامل وتظاهرات ايام الانتخابات فى مصر والخارج .
فى الوقت نفسه توالت البلاغات ضد قيادات التيارات المدنى برئاسة حمدين صباحى حيث تقدم المحامى طارق محمود عضو البرلمان ببلاغ للنائب العام ضد تكتل 25-30 البرلمانى بعد اصدارهم بيان يدعوا الى مقاطعه الانخابات بدعوى الانقلاب على الدستور واجراء اتصالات مع قيادات الاخوان بالخارج ،كما تقدم المحامي حمدى سالم ببلاغ للنائب العام ضد قيادات التيار المدني بقياده حمدين صباحي و12 عضوا اخرين بدعوى تحريضهم على الدولة واثارة الراى العام وزعزعة الاستقرار.
فى المقابل وصف عدد من قاده الاحزاب المصرية الانتخابات القادمة بالهزلية معتبرين ترشيح موسى مصطفى رئيس حزب الغد فى تلك الانتخابات اساءة لصورة النظام ،وقال السفير معصوم مرزوق القيادى بتيار الكرامة ان ترشيح موسى مصطفى بالانتخابات كان متوقعا فى ظل المناخ السيئ الذى تعيشه مصر وانه كان من الافضل للسيسى خوض الانتخابات منفردا لانه لايمكن خداع المصريين، واتفق معه فى الراى خالد داود رئيس حزب الدستور ومع تزايد الجدل الدائر حول الانتخابات القادمة اكد دكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز بن خالدون فى تصريحات خاصة ان استبعاد المرشحين المؤثرين عن الانتخابات القادمة يؤكد ان الدولة العميقة عادت للعمل بقوة في التضيق على المعارضين وان العالم الحر لن يأخذها على محمل الجد الا انه سوف يتعامل معها كواقع للحفاظ على مصالحة وتوقع دكتور سعد ان يلجئ السيسي الى مصالحات مع خصومه السابقين بما فيهم الاخوان بعد الانتخابات