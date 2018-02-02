الاستخبارات الأميركية تبرر لقاءها مع مسؤول روسي وترامب يجيز نشر مذكرة تنتقد الفدرالي

واشنطن- مرسي ابو طوق : برر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) مايك بومبيو الخميس زيارة مسؤول مكافحة التجسس الروسي الى الولايات المتحدة رغم انه يخضع لعقوبات اميركية بان الامر يندرج في اطار المصلحة الوطنية وبالتعاون لمكافحة الارهاب. وكانت الصحف الروسية أوردت ان مدير الاستخبارات الداخلية الروسية الكسندر بورتنيكوف ومسؤول الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين توجها الى واشنطن الاسبوع الماضي. وناريشكين على لائحة سوداء اميركية منذ العام 2014 حول دوره في الازمة الاوكرانية عندما كان رئيسا لمجلس النواب الروسي وبالتالي ليس من المرخص له دخول الولايات المتحدة.
وأوضح بومبيو في رسالة الى السناتور الديموقراطي تشاك شومر الذي سأله عن الموضوع «مع ان روسيا لا تزال غريمة الا اننا عندما نفوت فرصا للتعاون مع الاستخبارات الروسية لمكافحة الارهاب فاننا نعرض الاميركيين لمخاطر اكبر». ويأتي اللقاء بينما قررت فيه الادارة الاميركية هذا الاسبوع عدم فرض عقوبات جديدة على موسكو رغم تصويت الكونغرس على ذلك العام الماضي. وكانت الولايات المتحدة شددت مطلع 2017 عقوباتها على روسيا في اطار قضية تدخلها في الاقتراع الرئاسي في العام 2016 الذي فاز فيه ترامب. الا ان روسيا تنفي ذلك باستمرار. فيما اعطى دونالد ترامب الجمعة الضوء الاخضر الجمعة لنشر مذكرة سرية تنتقد اجراءات مكتب التحقيقات الفدرالي في ما يتعلق بالتنصت على فريق حملة الرئيس الاميركي خلال انتخابات 2016 رغم معارضة مدير «الاف بي آي» الحالي الذي عينه ترامب.
تثير المعركة حول هذه المذكرة بلبلة في الاوساط السياسية منذ عدة أيام اذ يشعر الديموقراطيون بالقلق من سعي الحكومة الى تسييس المعلومات الاستخباراتية ومن انعكاسات ذلك على شرعية التحقيق الذي يقوده المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
أعد المذكرة المؤلفة من أربع صفحات تستند الى معلومات، النائب الجمهوري ديفين نونيس رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب رغم معارضة الاعضاء الديموقراطيين في اللجنة، بهدف انتقاد تنصت الجهاز الفدرالي على عضو في الفريق الانتخابي لترامب في 2016 في اطار التحقيق حول التدخل الروسي.
وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب ان يجيز نشرها هي ان «الاف بي آي» استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسة في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين.
واكد مسؤول كبير في الحكومة الخميس ان الرئيس سيعطي موافقته الجمعة «على الارجح». وقال ان «الرئيس موافق ولا اعتقد انه سيتم حذف اي معلومات منها. بعدها سيصبح الامر بيد الكونغرس».
وشدد بومبيو في رده على ان اسلافه التقوا ايضا نظرائهم الروس رغم التوترات الدبلوماسية، وذكر بان السي آي ايه تعاونت مع الاستخبارات الروسية لافشال مشروع اعتداء جهادي في سان بطرسبرغ في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وتابع بومبيو في رسالته «نواصل التعاون حول مسائل مثل الامن الجوي ولمنع عودة مقاتلين اجانب (في مجموعات متطرفة) الى روسيا او الولايات المتحدة».
واضاف ان اللقاء تناول ايضا «مواضيع في غاية الصعوبة تختلف فيها المصالح الاميركية والروسية»، مؤكدا «اننا ندافع بقوة عن اميركا في هذه اللقاءات ولا نتهاون في موقفنا».