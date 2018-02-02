الاستخبارات الأميركية تبرر لقاءها مع مسؤول روسي وترامب يجيز نشر مذكرة تنتقد الفدرالي

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ : ‬‭ ‬برر‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬مايك‭ ‬بومبيو‭ ‬الخميس‭ ‬زيارة‭ ‬مسؤول‭ ‬مكافحة‭ ‬التجسس‭ ‬الروسي‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رغم‭ ‬انه‭ ‬يخضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬اميركية‭ ‬بان‭ ‬الامر‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭. ‬وكانت‭ ‬الصحف‭ ‬الروسية‭ ‬أوردت‭ ‬ان‭ ‬مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬الروسية‭ ‬الكسندر‭ ‬بورتنيكوف‭ ‬ومسؤول‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الخارجية‭ ‬سيرغي‭ ‬ناريشكين‭ ‬توجها‭ ‬الى‭ ‬واشنطن‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭.‬‭ ‬وناريشكين‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬اميركية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬حول‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ ‬الاوكرانية‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬الروسي‭ ‬وبالتالي‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬دخول‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأوضح‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬السناتور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬تشاك‭ ‬شومر‭ ‬الذي‭ ‬سأله‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬‮«‬مع‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غريمة‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬عندما‭ ‬نفوت‭ ‬فرصا‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬فاننا‭ ‬نعرض‭ ‬الاميركيين‭ ‬لمخاطر‭ ‬اكبر‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬اللقاء‭ ‬بينما‭ ‬قررت‭ ‬فيه‭ ‬الادارة‭ ‬الاميركية‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬عدم‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬رغم‭ ‬تصويت‭ ‬الكونغرس‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وكانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬شددت‭ ‬مطلع‭ ‬2017‭ ‬عقوباتها‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬قضية‭ ‬تدخلها‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬ترامب‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭ ‬باستمرار‭. ‬فيما‭ ‬اعطى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬الضوء‭ ‬الاخضر‭ ‬الجمعة‭ ‬لنشر‭ ‬مذكرة‭ ‬سرية‭ ‬تنتقد‭ ‬اجراءات‭ ‬مكتب‭ ‬التحقيقات‭ ‬الفدرالي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنصت‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬خلال‭ ‬انتخابات‭ ‬2016‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬الاف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬عينه‭ ‬ترامب‭.‬

تثير‭ ‬المعركة‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬بلبلة‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬السياسية‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أيام‭ ‬اذ‭ ‬يشعر‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬سعي‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬تسييس‭ ‬المعلومات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬ومن‭ ‬انعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬شرعية‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬المدعي‭ ‬الخاص‭ ‬روبرت‭ ‬مولر‭ ‬حول‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاخيرة‭.‬

أعد‭ ‬المذكرة‭ ‬المؤلفة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬صفحات‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬معلومات،‭ ‬النائب‭ ‬الجمهوري‭ ‬ديفين‭ ‬نونيس‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬الاعضاء‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬اللجنة،‭ ‬بهدف‭ ‬انتقاد‭ ‬تنصت‭ ‬الجهاز‭ ‬الفدرالي‭ ‬على‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الانتخابي‭ ‬لترامب‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التحقيق‭ ‬حول‭ ‬التدخل‭ ‬الروسي‭.‬

وخلاصة‭ ‬المذكرة‭ ‬التي‭ ‬طلب‭ ‬نونيس‭ ‬من‭ ‬ترامب‭ ‬ان‭ ‬يجيز‭ ‬نشرها‭ ‬هي‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاف‭ ‬بي‭ ‬آي‮»‬‭ ‬استخدم‭ ‬معلومات‭ ‬منحازة‭ ‬لطلب‭ ‬التنصت‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬استغلالا‭ ‬للسلطة‭ ‬بحسب‭ ‬الجمهوريين‭.‬

واكد‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الخميس‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬سيعطي‭ ‬موافقته‭ ‬الجمعة‭ ‬‮«‬على‭ ‬الارجح‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬موافق‭ ‬ولا‭ ‬اعتقد‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬حذف‭ ‬اي‭ ‬معلومات‭ ‬منها‭. ‬بعدها‭ ‬سيصبح‭ ‬الامر‭ ‬بيد‭ ‬الكونغرس‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬اسلافه‭ ‬التقوا‭ ‬ايضا‭ ‬نظرائهم‭ ‬الروس‭ ‬رغم‭ ‬التوترات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وذكر‭ ‬بان‭ ‬السي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الروسية‭ ‬لافشال‭ ‬مشروع‭ ‬اعتداء‭ ‬جهادي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬بطرسبرغ‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتابع‭ ‬بومبيو‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬‮«‬نواصل‭ ‬التعاون‭ ‬حول‭ ‬مسائل‭ ‬مثل‭ ‬الامن‭ ‬الجوي‭ ‬ولمنع‭ ‬عودة‭ ‬مقاتلين‭ ‬اجانب‭ (‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬متطرفة‭) ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬او‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬اللقاء‭ ‬تناول‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬مواضيع‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الصعوبة‭ ‬تختلف‭ ‬فيها‭ ‬المصالح‭ ‬الاميركية‭ ‬والروسية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬اننا‭ ‬ندافع‭ ‬بقوة‭ ‬عن‭ ‬اميركا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬ولا‭ ‬نتهاون‭ ‬في‭ ‬موقفنا‮»‬‭.‬