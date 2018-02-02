احتجاجات من نوع آخر:توقيف نحو ثلاثين امرأة حاسرات الرؤوس في مكان عام في طهران

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬تصاعدت‭ ‬موجة‭ ‬احتجاجات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الايرانية‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬امراة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬كشفن‭ ‬رؤوسهن‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬عام‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬يفرض‭ ‬الحجاب‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬1979،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬عدة‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬محلية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬

وافادت‭ ‬وكالتا‭ ‬الانباء‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬و»تسنيم‮»‬‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬العمالية‭ (‬ايلنا‭) ‬ان‭ ‬‮«‬الشرطة‭ ‬أوقفت‭ ‬29‭ ‬امراة‭ ‬بتهمة‭ ‬الاخلال‭ ‬بالنظام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وسلمتهن‭ ‬الى‭ ‬القضاء‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬اعطاء‭ ‬تفاصيل‭.‬

وشهدت‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬الايام‭ ‬الاخيرة‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬التُقطت‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬وايضا‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬أخرى‭ ‬لنساء‭ ‬حاسرات‭ ‬الرؤوس‭ ‬بينما‭ ‬حجابهن‭ ‬معلق‭ ‬على‭ ‬عصا‭ ‬للاحتجاج‭.‬

ويفرض‭ ‬القانون‭ ‬الساري‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬منذ‭ ‬ثورة‭ ‬1979‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬وضع‭ ‬غطاء‭ ‬الرأس‭ ‬وارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬طويلة‭ ‬تستر‭ ‬الجسم‭ ‬في‭ ‬الاماكن‭ ‬العامة‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬شهدت‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬صرامة‭ ‬شرطة‭ ‬الاداب‭ ‬ازاء‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وبات‭ ‬بالامكان‭ ‬مشاهدة‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬وفي‭ ‬مدن‭ ‬كبيرة‭ ‬اخرى‭ ‬وهن‭ ‬يتركن‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬شعرهن‭ ‬مكشوفا‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭. ‬وتأتي‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬غطاء‭ ‬الرأس‭ ‬اثر‭ ‬توقيف‭ ‬امراة‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬رأسها‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬مكتظ‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وعلقت‭ ‬حجابها‭ ‬على‭ ‬عصا‭. ‬وتم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬بحسب‭ ‬المحامية‭ ‬نسرين‭ ‬سوتوده‭ ‬الناشطة‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬ايران‭. ‬وقالت‭ ‬سوتوده‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬القضاء‭ ‬حدد‭ ‬كفالة‭ ‬بقيمة‭ ‬90‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬لقاء‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬امراة‭ ‬اخرى‭ ‬أوقفت‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬قيمة‭ ‬المبلغ‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬‮«‬نية‮»‬‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬ابقاء‭ ‬المشتبه‭ ‬بها‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف‭.‬

واعلن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬جعفر‭ ‬منتظري‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬اعادة‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬طفولي‮»‬‭ ‬مقللا‭ ‬من‭ ‬اهمية‭ ‬الاحتجاجات‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬انها‭ ‬مسألة‭ ‬غير‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬تثير‭ ‬القلق‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬شاركن‭ ‬بشكل‭ ‬منفرد‭ ‬انما‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬عن‭ ‬جهل‮»‬‭ ‬و»ربما‭ ‬بتأثير‭ ‬من‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬