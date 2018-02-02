حين تكون السياسة عقيمة

فاتح عبدالسلام

‭ ‬كم‭ ‬اجتماعاً‭ ‬أو‭ ‬مؤتمراً‭ ‬أو‭ ‬لقاءً‭ ‬سياسياً‭ ‬تمّ‭ ‬اجراؤه‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬السياسيين‭ ‬احزاباً‭ ‬وأفراداً‭ ‬وتيارات‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ولنقل‭ ‬في‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬،‭ ‬ولك‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬في‭ ‬سنتين‭. ‬

إنه‭ ‬سؤال‭ ‬تعجيزي‭ ‬في‭ ‬الاجابة‭ ‬لأن‭ ‬هناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬معلنة‭ ‬وأخرى‭ ‬سرية،‭ ‬وهناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬تمّت‭ ‬على‭ ‬موائد‭ ‬العشاء‭ ‬والغداء،‭ ‬وأخرى‭ ‬جرت‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الطائرات،‭ ‬وبعضها‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬سفارات‭ ‬العراق‭ ‬،وبعضها‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬سفارات‭ ‬الأصدقاء‭ ‬،‭ ‬وهناك‭ ‬اجتماعات‭ ‬عقدت‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬،‭ ‬وسواها‭ ‬الكثير،‭ ‬لذلك‭ ‬تبدو‭ ‬الاجابة‭ ‬الدقيقة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬تلك‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السياسية‭ ‬صعبة‭ ‬ومعقدة‭ ‬وربما‭ ‬مستحيلة‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬المنتديات‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التعميرية‭ ‬الانتاجية‭ ‬التي‭ ‬رعتها‭ ‬الحكومات‭ ‬أو‭ ‬الأحزاب‭ ‬أو‭ ‬الشخصيات،‭ ‬وما‭ ‬حصيلة‭ ‬العدد‭ ‬الضئيل‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬منها،‭ ‬وكان‭ ‬مضغوطاً‭ ‬بشعارات‭ ‬سياسية‭ ‬أيضاً‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬أعين‭ ‬الفاسدين‭ ‬المتربصين‭ ‬بفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬لتحويلها‭ ‬الى‭ ‬مناسبات‭ ‬سرقة‭ ‬علنية‭ ‬بأسماء‭ ‬مكتسبة‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭.‬

هل‭ ‬كان‭ ‬للعراق‭ ‬ملتقيات‭ ‬فكرية‭ ‬أوثقافية‭ ‬أوسياحية‭ ‬أو‭ ‬اجتماعية،‭ ‬توازي‭ ‬ذلك‭ ‬السيل‭ ‬المنحدر‭ ‬بشدة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جعجعة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طحين؟

كل‭ ‬حقول‭ ‬المعرفة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬والزراعة‭ ‬والصناعة‭ ‬والاعمار‭ ‬والنقل‭ ‬والبيئة‭ ‬فارغة‭ ‬من‭ ‬مضامين‭ ‬حقيقية‭ . ‬ليس‭ ‬في‭ ‬أيينا‭ ‬سوى‭ ‬هذا‭ ‬الحراك‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يدعم‭ ‬اقتصاداً‭ ‬ولا‭ ‬ثقافةً‭ ‬ولا‭ ‬انتاجاً‭ . ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬دعمت‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬عراقية‭ ‬مائة‭ ‬بحث‭ ‬علمي‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬من‭ ‬مواردها‭ ‬الذاتية؟‭ ‬وماذا‭ ‬لو‭ ‬تكفلت‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬طبع‭ ‬كتب‭ ‬لمائة‭ ‬مؤلف‭ ‬عراقي‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬حقول‭ ‬المعرفة‭ ‬والفكر‭ ‬والفن‭ ‬والجمال‭ ‬والانسانية‭ ‬؟‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬تعهدت‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬بدعم‭ ‬صندوق‭ ‬خاص‭ ‬لموظفيها‭ ‬من‭ ‬امكاناتها‭ ‬الذاتية‭ ‬وخارج‭ ‬السياقات‭ ‬التقليدية‭ ‬استناداً‭ ‬الى‭ ‬عوامل‭ ‬الانتاجية‭ ‬والابتكار‭ ‬والابداع‭ ‬والاخلاص‭ ‬وتنمية‭ ‬ثروات‭ ‬اللبلد‭ ‬المادية‭ ‬والبشرية‭ ‬؟‭ ‬وماذا‭ ‬لو‭ .. ‬وماذا‭ ‬وماذا؟‭. ‬أسئلة‭ ‬ممكنة‭ ‬الاجابات‭ ‬لكنها‭ ‬تواجه‭ ‬واقعاً‭ ‬متردياً‭.‬

انتظر‭ ‬العراقيون‭ ‬طويلاً‭ ‬تحقق‭ ‬معنى‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬زمن‭ ‬جديد،‭ ‬ولم‭ ‬يحصدوا‭ ‬سوى‭ ‬كلام‭ ‬في‭ ‬كلام،‭ ‬وصراعات‭ ‬حقيقيقة‭ ‬وأخرى‭ ‬وهمية‭ ‬تغذيها‭ ‬مواسم‭ ‬الانتخابات‭ ‬كل‭ ‬اربع‭ ‬سنوات،‭ ‬ويظل‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدوران‭ ‬الفارغ‭ .‬

رئيس التحرير – طبعة لندن