حين تكون السياسة عقيمة

فاتح عبدالسلام
كم اجتماعاً أو مؤتمراً أو لقاءً سياسياً تمّ اجراؤه بين مختلف السياسيين احزاباً وأفراداً وتيارات في العراق، في خلال عشر سنوات ، ولنقل في خمس سنوات ، ولك أن تقول في سنتين.
إنه سؤال تعجيزي في الاجابة لأن هناك اجتماعات معلنة وأخرى سرية، وهناك اجتماعات تمّت على موائد العشاء والغداء، وأخرى جرت على مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات، وبعضها جرى في سفارات العراق ،وبعضها الآخر في سفارات الأصدقاء ، وهناك اجتماعات عقدت عبر الهواتف ، وسواها الكثير، لذلك تبدو الاجابة الدقيقة عن عدد تلك الاجتماعات السياسية صعبة ومعقدة وربما مستحيلة.
في المقابل كم عدد المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية التعميرية الانتاجية التي رعتها الحكومات أو الأحزاب أو الشخصيات، وما حصيلة العدد الضئيل الذي انعقد منها، وكان مضغوطاً بشعارات سياسية أيضاً أو تحت أعين الفاسدين المتربصين بفرص الاستثمار لتحويلها الى مناسبات سرقة علنية بأسماء مكتسبة من العملية السياسية.
هل كان للعراق ملتقيات فكرية أوثقافية أوسياحية أو اجتماعية، توازي ذلك السيل المنحدر بشدة من الاجتماعات السياسية التي كانت جعجعة من دون طحين؟
كل حقول المعرفة والاقتصاد والتجارة والزراعة والصناعة والاعمار والنقل والبيئة فارغة من مضامين حقيقية . ليس في أيينا سوى هذا الحراك السياسي الذي لا يدعم اقتصاداً ولا ثقافةً ولا انتاجاً . ماذا لو دعمت كل وزارة عراقية مائة بحث علمي في السنة من مواردها الذاتية؟ وماذا لو تكفلت كل وزارة طبع كتب لمائة مؤلف عراقي كل سنة في مختلف حقول المعرفة والفكر والفن والجمال والانسانية ؟ ماذا لو تعهدت كل وزارة بدعم صندوق خاص لموظفيها من امكاناتها الذاتية وخارج السياقات التقليدية استناداً الى عوامل الانتاجية والابتكار والابداع والاخلاص وتنمية ثروات اللبلد المادية والبشرية ؟ وماذا لو .. وماذا وماذا؟. أسئلة ممكنة الاجابات لكنها تواجه واقعاً متردياً.
انتظر العراقيون طويلاً تحقق معنى الانتقال الى زمن جديد، ولم يحصدوا سوى كلام في كلام، وصراعات حقيقيقة وأخرى وهمية تغذيها مواسم الانتخابات كل اربع سنوات، ويظل البلد في هذا الدوران الفارغ .
رئيس التحرير – طبعة لندن