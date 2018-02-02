الصحة والمال

لؤي زهرة
المال في الغربة وطن ، ذلك ما اخبرنا بها السلف الصالح و اكدتهُ تجارب الشعوب المفلسة التي تعاني من الغربة داخل اوطانها . على ما يبدو ان الغربة الحقيقية هي الفقر وليس الوطن لذلك نرى الشعوب الفقيرة تهج بارواحها بحثا عن وطن غني يشعرها بالامن والامان ويلبي حاجاتهم ورغباتهم الانسانية .
اغلب البلدان العربية غنية بمواردها لكن شعوبها تعاني الفقر والحرمان ولعل السب يكمن في القيادات السياسية التي تستأثر بالسلطة والمال وتحرم شعوبها من نعمة الغنى وتجعلها تكتفي بغنى النفس التي لابد منها .
بالامس رأيت جاري ابو محمد وهو حزين فسألته ما به ؟ فأخبرني ان ولده الوحيد فلذة كبده قد هاجر بحثا عن المال وقال لي وعيناه تغرق بالحزن : يقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا واليوم اصبحت بلا مال ولا بنون وفقدتُ زينة الحياة . في حقيقة الامر استوقفني هذا المشهد كثيرا وتألمت لحاله ، كيف يستطيع الانسان ان يودع ولده الى المجهول حتما الفقر وحده قادر على ان يفرق بين المرء وابنه . صورة ابو محمد اعادة ذاكرتي الى عام 1992 عندما سافرت الى الاردن بحثا عن عمل واستأجرت شقة في العاصمة عمان مع خمسة من الاصدقاء العراقيين .
كان احد هؤلاء الخمسة يعاني من مرضِ عجز الاطباء عن معرفة سره فقد اصابه النحول و الشحوب والذبول ، ظننا للوهلة الاولى انه يعاني من مرض الحنين الى الوطن لذلك قررنا ان نأخذه الى طبيب مختص لمعرفة سر مرضه ولأن حالته المادية دون مستوى خط الفقر فقد تبرعنا له من كل شخص دينارا اردنيا اي ما يعادل 40 دينار عراقي اجرة الفحص ( الكشفية ) وبعد اللتي والتيا قام الطبيب بفحص صاحبنا فلم يكتشف له اثر لأي للمرض عضوي فما كان من الطبيب الا فتش جيبه فوجده قاعا صفصفا لا يملك دينارا ولا درهما
فقال الطبيب لقد عرفت سر مرضك فهو يكمن في جيبك فمتى ما أمتلئ جيبك تعود اليك صحتك ثم قال لنا الطبيب قبل أن نخرج ( تذكروا دائما معاك قروش صحتك تمام ما معاك صحتك مو تمام ) . وحين خرجنا من عيادة الطبيب قررنا ان نجمع لصاحبنا مبلغ معين ونضعه في جيبه وفعلا تبرعنا له بعشرة دنانير من كل شخص فصار عنده ( 50 ) دينار اردني بالتمام والكمال . بعد فترة وجيزة جدا عادت الدماء الى وجه صاحبنا و عادت النشاط والحيوية اليه . وكنا أذا اردنا أن نغيضه نطالبه بالمال فكان ما أن يسمع بذلك حتى يعود الى مرضه السابق .
الان عرفت سر تردي الحالة الصحية للشعوب الفقيرة حتما هو الافلاس .
عزيزي القارئ الكريم اذا شعرت بأن صحتك متدهوره فسارع لتحسين حالة جيبك قبل ان تفكر بالذهاب للطبيب .