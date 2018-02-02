الصحة والمال

لؤي زهرة

المال‭ ‬في‭ ‬الغربة‭ ‬وطن‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬اخبرنا‭ ‬بها‭ ‬السلف‭ ‬الصالح‭ ‬و‭ ‬اكدتهُ‭ ‬تجارب‭ ‬الشعوب‭ ‬المفلسة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الغربة‭ ‬داخل‭ ‬اوطانها‭ . ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬الغربة‭ ‬الحقيقية‭ ‬هي‭ ‬الفقر‭ ‬وليس‭ ‬الوطن‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬الشعوب‭ ‬الفقيرة‭ ‬تهج‭ ‬بارواحها‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬وطن‭ ‬غني‭ ‬يشعرها‭ ‬بالامن‭ ‬والامان‭ ‬ويلبي‭ ‬حاجاتهم‭ ‬ورغباتهم‭ ‬الانسانية‭ . ‬

اغلب‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬غنية‭ ‬بمواردها‭ ‬لكن‭ ‬شعوبها‭ ‬تعاني‭ ‬الفقر‭ ‬والحرمان‭ ‬ولعل‭ ‬السب‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬القيادات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تستأثر‭ ‬بالسلطة‭ ‬والمال‭ ‬وتحرم‭ ‬شعوبها‭ ‬من‭ ‬نعمة‭ ‬الغنى‭ ‬وتجعلها‭ ‬تكتفي‭ ‬بغنى‭ ‬النفس‭ ‬التي‭ ‬لابد‭ ‬منها‭ . ‬

بالامس‭ ‬رأيت‭ ‬جاري‭ ‬ابو‭ ‬محمد‭ ‬وهو‭ ‬حزين‭ ‬فسألته‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬؟‭ ‬فأخبرني‭ ‬ان‭ ‬ولده‭ ‬الوحيد‭ ‬فلذة‭ ‬كبده‭ ‬قد‭ ‬هاجر‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬المال‭ ‬وقال‭ ‬لي‭ ‬وعيناه‭ ‬تغرق‭ ‬بالحزن‭ : ‬يقول‭ ‬تعالى‭ ‬المال‭ ‬والبنون‭ ‬زينة‭ ‬الحياة‭ ‬الدنيا‭ ‬واليوم‭ ‬اصبحت‭ ‬بلا‭ ‬مال‭ ‬ولا‭ ‬بنون‭ ‬وفقدتُ‭ ‬زينة‭ ‬الحياة‭ . ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬الامر‭ ‬استوقفني‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬كثيرا‭ ‬وتألمت‭ ‬لحاله‭ ‬،‭ ‬كيف‭ ‬يستطيع‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬يودع‭ ‬ولده‭ ‬الى‭ ‬المجهول‭ ‬حتما‭ ‬الفقر‭ ‬وحده‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يفرق‭ ‬بين‭ ‬المرء‭ ‬وابنه‭ . ‬صورة‭ ‬ابو‭ ‬محمد‭ ‬اعادة‭ ‬ذاكرتي‭ ‬الى‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬عندما‭ ‬سافرت‭ ‬الى‭ ‬الاردن‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬واستأجرت‭ ‬شقة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬عمان‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬الاصدقاء‭ ‬العراقيين‭ . ‬

كان‭ ‬احد‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخمسة‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرضِ‭ ‬عجز‭ ‬الاطباء‭ ‬عن‭ ‬معرفة‭ ‬سره‭ ‬فقد‭ ‬اصابه‭ ‬النحول‭ ‬و‭ ‬الشحوب‭ ‬والذبول‭ ‬،‭ ‬ظننا‭ ‬للوهلة‭ ‬الاولى‭ ‬انه‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الحنين‭ ‬الى‭ ‬الوطن‭ ‬لذلك‭ ‬قررنا‭ ‬ان‭ ‬نأخذه‭ ‬الى‭ ‬طبيب‭ ‬مختص‭ ‬لمعرفة‭ ‬سر‭ ‬مرضه‭ ‬ولأن‭ ‬حالته‭ ‬المادية‭ ‬دون‭ ‬مستوى‭ ‬خط‭ ‬الفقر‭ ‬فقد‭ ‬تبرعنا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬دينارا‭ ‬اردنيا‭ ‬اي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬40‭ ‬دينار‭ ‬عراقي‭ ‬اجرة‭ ‬الفحص‭ ( ‬الكشفية‭ ) ‬وبعد‭ ‬اللتي‭ ‬والتيا‭ ‬قام‭ ‬الطبيب‭ ‬بفحص‭ ‬صاحبنا‭ ‬فلم‭ ‬يكتشف‭ ‬له‭ ‬اثر‭ ‬لأي‭ ‬للمرض‭ ‬عضوي‭ ‬فما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬الا‭ ‬فتش‭ ‬جيبه‭ ‬فوجده‭ ‬قاعا‭ ‬صفصفا‭ ‬لا‭ ‬يملك‭ ‬دينارا‭ ‬ولا‭ ‬درهما‭ ‬

فقال‭ ‬الطبيب‭ ‬لقد‭ ‬عرفت‭ ‬سر‭ ‬مرضك‭ ‬فهو‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬جيبك‭ ‬فمتى‭ ‬ما‭ ‬أمتلئ‭ ‬جيبك‭ ‬تعود‭ ‬اليك‭ ‬صحتك‭ ‬ثم‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬الطبيب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬نخرج‭ ( ‬تذكروا‭ ‬دائما‭ ‬معاك‭ ‬قروش‭ ‬صحتك‭ ‬تمام‭ ‬ما‭ ‬معاك‭ ‬صحتك‭ ‬مو‭ ‬تمام‭ ) . ‬وحين‭ ‬خرجنا‭ ‬من‭ ‬عيادة‭ ‬الطبيب‭ ‬قررنا‭ ‬ان‭ ‬نجمع‭ ‬لصاحبنا‭ ‬مبلغ‭ ‬معين‭ ‬ونضعه‭ ‬في‭ ‬جيبه‭ ‬وفعلا‭ ‬تبرعنا‭ ‬له‭ ‬بعشرة‭ ‬دنانير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬فصار‭ ‬عنده‭ ( ‬50‭ ) ‬دينار‭ ‬اردني‭ ‬بالتمام‭ ‬والكمال‭ . ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬جدا‭ ‬عادت‭ ‬الدماء‭ ‬الى‭ ‬وجه‭ ‬صاحبنا‭ ‬و‭ ‬عادت‭ ‬النشاط‭ ‬والحيوية‭ ‬اليه‭ . ‬وكنا‭ ‬أذا‭ ‬اردنا‭ ‬أن‭ ‬نغيضه‭ ‬نطالبه‭ ‬بالمال‭ ‬فكان‭ ‬ما‭ ‬أن‭ ‬يسمع‭ ‬بذلك‭ ‬حتى‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬مرضه‭ ‬السابق‭ .‬

الان‭ ‬عرفت‭ ‬سر‭ ‬تردي‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للشعوب‭ ‬الفقيرة‭ ‬حتما‭ ‬هو‭ ‬الافلاس‭ . ‬

عزيزي‭ ‬القارئ‭ ‬الكريم‭ ‬اذا‭ ‬شعرت‭ ‬بأن‭ ‬صحتك‭ ‬متدهوره‭ ‬فسارع‭ ‬لتحسين‭ ‬حالة‭ ‬جيبك‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تفكر‭ ‬بالذهاب‭ ‬للطبيب‭ . ‬