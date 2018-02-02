ما عقوبة رجل ساعد حماته على الانتحار ؟

امستردام‭ -‬الزمان‭ : ‬أدانت‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬هولندية‭ ‬رجلا‭ ‬متهما‭ ‬بمساعدة‭ ‬والدة‭ ‬زوجته‭ (‬99‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬صارت‭ ‬مثار‭ ‬جدل‭ ‬شرس‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬حول‭ ‬قضايا‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭. ‬وعاقبت‭ ‬محكمة‭ ‬مدينة‭ ‬سيرتوخيمبوس‭ ‬ألبرت‭ ‬هيرينغا‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬مع‭ ‬إيقاف‭ ‬التنفيذ،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يدخل‭ ‬السجن‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يرتكب‭ ‬جريمة‭ ‬أخرى‭. ‬وبينما‭ ‬يجيز‭ ‬القانون‭ ‬القتل‭ ‬الرحيم‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬محددة‭ ‬للغاية،‭ ‬فإن‭ ‬مساعدة‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬يعد‭ ‬جريمة‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬الغرامة‭. ‬وأدين‭ ‬هيرينغا‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬بإعطاء‭ ‬والدة‭ ‬زوجته‭ ‬في‭ ‬يونيو‭/ ‬حزيران‭ ‬2008‭ ‬‮«‬مزيجا‭ ‬من‭ ‬العقاقير‮»‬‭ ‬لمساعدتها‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭. ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعاقب‭ ‬بعد‭ ‬إدانته،‭ ‬لكن‭ ‬محكمة‭ ‬استئناف‭ ‬أمرت‭ ‬بإعادة‭ ‬محاكمته‭.‬