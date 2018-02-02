تجاوز الرسائل غير السارة في نظام ويندوز

لوس‭ ‬انجليس‭ – ‬الزمان‭ : ‬عندما‭ ‬يحاول‭ ‬المستخدم‭ ‬حذف‭ ‬ملف‭ ‬أو‭ ‬مجلد‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬نظام‭ ‬ويندوز‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬بعض‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬السارة،‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اسم‭ ‬الملف‭ ‬طويل‭ ‬للغاية،‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬بصدد‭ ‬الاستعمال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مستخدم‭ ‬أو‭ ‬برنامج‭ ‬آخر،‭ ‬ما‭ ‬يمنع‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل‭ ‬من‭ ‬حذف‭ ‬الملف‭ ‬المعني‭. ‬وفي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬يمكن‭ ‬استعمال‭ ‬الأداة‭ ‬Lockhunter‭ ‬المجانية‭ ‬والمطورة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬كريستال‭ ‬ريتش‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إلغاء‭ ‬‮«‬الحساسيات‮»‬‭ ‬المختلفة‭ ‬لنظام‭ ‬التشغيل،‭ ‬فتُحذف‭ ‬الملفات‭ ‬أو‭ ‬المجلدات‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭. ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬فيليبس‭ ‬تزويد‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيونات‭ ‬الفاخر‭ ‬بتقنية‭+ ‬لتحسين‭ ‬النطاق‭ ‬الديناميكي‭ ‬ونطاق‭ ‬الألوان‭. ‬وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬موديلات‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيون‭ ‬‮«‬أوليد‮»‬‭ ‬وموديلات‭ ‬LCD‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬8000‭ ‬ستدعم‭ ‬هذا‭ ‬المعيار‭ ‬المفتوح‭. ‬ومقارنة‭ ‬بالمعيار‭ ‬HDR10‭ ‬السابق‭ ‬فإن‭ ‬المعيار‭ ‬HDR10+‭ ‬الجديد‭ ‬يتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬ضبط‭ ‬درجة‭ ‬السطوع‭ ‬لكل‭ ‬مشهد‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬أو‭ ‬لكل‭ ‬صورة‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬اعتماداً‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬الميتا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬تحديث‭ ‬جديد‭ ‬لأجهزة‭ ‬التلفاز‭ ‬المزودة‭ ‬بنظام‭ ‬تشغيل‭ ‬جوجل‭ ‬أندرويد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬المساعد‭ ‬الرقمي‭ ‬غوغل‭ ‬آسيستنت،‭ ‬بحيث‭ ‬يتمكن‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيون‭ ‬من‭ ‬فيليبس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأوامر‭ ‬الصوتية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬تجهيزات‭ ‬المنزل‭ ‬الذكي‭ ‬الأخرى‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬المساعد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬غوغل‭.‬