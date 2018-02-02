تجاوز الرسائل غير السارة في نظام ويندوز

لوس انجليس – الزمان : عندما يحاول المستخدم حذف ملف أو مجلد في بيئة عمل نظام ويندوز قد تظهر بعض الرسائل غير السارة، التي تشير إلى أن اسم الملف طويل للغاية، أو أنه بصدد الاستعمال من قبل مستخدم أو برنامج آخر، ما يمنع نظام التشغيل من حذف الملف المعني. وفي مثل هذه الحالات يمكن استعمال الأداة Lockhunter المجانية والمطورة من قبل «كريستال ريتش»، والتي تعمل على إلغاء «الحساسيات» المختلفة لنظام التشغيل، فتُحذف الملفات أو المجلدات بكل سهولة. فيما أعلنت شركة فيليبس تزويد أجهزة التلفزيونات الفاخر بتقنية+ لتحسين النطاق الديناميكي ونطاق الألوان. وأوضحت الشركة الهولندية أن جميع موديلات 2018 من أجهزة التلفزيون «أوليد» وموديلات LCD الجديدة من سلسلة 8000 ستدعم هذا المعيار المفتوح. ومقارنة بالمعيار HDR10 السابق فإن المعيار HDR10+ الجديد يتيح إمكانية ضبط درجة السطوع لكل مشهد في الفيلم أو لكل صورة على حدة اعتماداً على بيانات الميتا، بالإضافة إلى إطلاق تحديث جديد لأجهزة التلفاز المزودة بنظام تشغيل جوجل أندرويد من أجل توفير المساعد الرقمي غوغل آسيستنت، بحيث يتمكن المستخدم من التحكم في أجهزة التلفزيون من فيليبس عن طريق الأوامر الصوتية، وبالتالي يمكن التحكم في تجهيزات المنزل الذكي الأخرى المتوافقة مع المساعد الرقمي من غوغل.