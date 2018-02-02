صرعة جديدة لتخفيف الوزن مستوحاة من العصر الحجري

واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬انتشر‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬جديد‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬حمية‭ ‬بيغان‮»‬‭ ‬‮«‬Pegan‭ ‬Diet‮»‬‭ .. ‬فما‭ ‬هي‭ ‬هذه‭ ‬الحِمية؟‭ ‬وللإجابة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬قالت‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬ليزا‭ ‬هابكه‭ ‬إن‭ ‬مصطلح‭ ‬‮«‬Pegan‮»‬‭ ‬هو‭ ‬كلمة‭ ‬هجينة‭ ‬مشتقة‭ ‬من كلمتي «Paleo» أي «العصر الحجري» و»Vegan» أي «نباتي».

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬تقوم‭ ‬حِمية‭ ‬‮«‬بيغان‮»‬‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬حِمية‭ ‬العصر‭ ‬الحجري‭ ‬المعروفة‭ ‬أيضاً‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬حِمية‭ ‬رجل‭ ‬الكهف‮»‬‭ ‬أو‭ ‬حِمية‭ ‬‮«‬باليو‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬تناول‭ ‬اللحوم،‭ ‬والحِمية‭ ‬النباتية‭.‬

وترجع‭ ‬فكرة‭ ‬المزج‭ ‬بين‭ ‬النظامين‭ ‬الغذائيين‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬الأمريكي‭ ‬مارك‭ ‬هيمان،‭ ‬وتتمثل‭ ‬الحِمية‭ ‬في‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬والإقلال‭ ‬من‭ ‬السكر‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬والتخلي‭ ‬عن‭ ‬الزيوت‭ ‬النباتية‭ ‬باستثناء‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون،‭ ‬مع‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬منتجات‭ ‬الألبان‭ ‬والبقوليات‭ ‬والغجلوتين‭ ‬والمواد‭ ‬المضافة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يُسمح‭ ‬بتناول‭ ‬اللحوم‭ ‬طبقاً‭ ‬جانبياً‭.‬

وتقوم‭ ‬حمية‭ ‬‮«‬بيغان‮»‬‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذات‭ ‬المؤشر‭ ‬الغلايسيمي‭ ‬المرتفع،‭ ‬مثل‭ ‬الكربوهيدرات‭ ‬المصنعة‭.‬

والمؤشر‭ ‬الغلايسيمي،‭ ‬هو‭ ‬تصنيف‭ ‬للكربوهيدرات‭ ‬على‭ ‬مقياس‭ ‬من‭ ‬0‭ ‬لـ‭ ‬100‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ارتفاع‭ ‬سكر‭ ‬الدم‭ ‬بعد‭ ‬تناولها‭. ‬وعن‭ ‬تقييمه‭ ‬الموضوعي‭ ‬لهذا‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي،‭ ‬قال‭ ‬اختصاصي‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬لينتسن‭ ‬إنه‭ ‬بالطبع‭ ‬يستحسن‭ ‬فكرة‭ ‬الإكثار‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬والإقلال‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذات‭ ‬المؤشر‭ ‬الغلايسيمي‭ ‬المرتفع،‭ ‬ولكنه‭ ‬ينتقد‭ ‬فكرة‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الحبوب‭ ‬والبقوليات‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬ما‭ ‬يشفع‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬علم‭ ‬التغذية‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬تنظر‭ ‬خبيرة‭ ‬التغذية‭ ‬الألمانية‭ ‬أورسولا‭ ‬هدسون‭ ‬نظرة‭ ‬متشككة‭ ‬للأنظمة‭ ‬الغذائية‭ ‬الجديدة‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬ضرورة‭ ‬توازن‭ ‬التغذية‭ ‬السليمة‭ ‬المفيدة‭ ‬للصحة،‭ ‬أي‭ ‬تناول‭ ‬كل‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬ورفض‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عنصر‭ ‬منها،‭ ‬تجنباً‭ ‬للتغذية‭ ‬أحادية‭ ‬الجانب،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭.‬

وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬تنصح‭ ‬هدسون‭ ‬بالإكثار‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الطازجة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬وتناول‭ ‬اللحوم‭ ‬والأسماك‭ ‬باعتدال‭ ‬والإقلال‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬والسكريات‭ ‬والملح