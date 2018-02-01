اهداف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.. تناقض التصريحات حول الاستقلال

دبي-(أ ف ب) – بعد خوضه معارك ضد القوات الحكومية اليمنية، بات المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على مدينة عدن في جنوب اليمن، ويدعو في بيان حدد فيه اهدافه بشكل صريح الى استقلال الجنوب.

-الاهداف

بالرغم من رفض رئيس المجلس عيدروس الزبيدي الاربعاء التأكيد على تطلع الانفصاليين الى الاستقلال، فان البيان ببنوده الستة يعلن بوضوح ان هدفه انشاء دولة مستقلة.

ويقول المجلس في البيان انه يهدف الى تحقيق “آمال شعب الجنوب العربي (جنوب اليمن) لاستعادة سيادته واستقلاله، وبناء دولته الفدرالية على كامل مناطقه”.

بعد انسحاب آخر قوة عسكرية بريطانية عام 1967 بقي جنوب اليمن مستقلا عن الشمال حتى توحيد البلاد عام 1990.

ويحيي بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي صدر في كانون الثاني/يناير الماضي بدون اثارة ضجة، خطاب تلك الفترة، ويدعو الى “التحرير الكامل لكل المناطق في الجنوب العربي من القوات المحتلة والغازية” (من الشمال) والى استقلال “دولة مدنية في الجنوب”.

ويسيطر على شمال اليمن المتمردون الحوثيون الذين ابعدهم الجنوبيون عن عدن عام 2015.

وكان المتمردون احكموا قبضتهم على العاصمة صنعاء عام 2014، فانتقلت الحكومة المحاصرة الى عدن التي تحولت الى عاصمة بحكم الامر الواقع.

ومن بين اهداف المجلس الانتقالي الجنوبي حاليا “انشاء ادارة سياسية واستقلال مالي عن صنعاء”.

كما يهدف ايضا الى “تقوية العلاقة والشراكة مع دول التحالف العربي” بقيادة السعودية والامارات.

وقاد هذان البلدان الخليجيان تحالفا عسكريا يقاتل الى جانب حكومة عبد ربه منصور هادي والجنوبيين ضد المتمردين منذ عام 2015.

لكن بعد ثلاثة ايام من الاشتباكات الدامية هذا الاسبوع، سيطر المجلس على عدن بمساعدة القوات الاماراتية المدربة.

-من هو رئيس المجلس؟

في نيسان/ابريل الماضي طرد الرئيس هادي محافظ عدن الجنرال اليمني عيدروس الزبيدي من منصبه بسبب خلافات حول حالة جنوب اليمن.

وبعد شهر من ذلك قام الزبيدي باعلان تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يترأسه.

وتتألف هيئة رئاسة المجلس الآن من 25 عضوا بينهم ثلاث نساء.

ومن الاعضاء البارزين نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، وهو وزير سابق اقاله هادي ايضا في نيسان/ابريل.

ولعب الزبيدي وبن بريك دورا رئيسيا في اعادة الامن الى عدن والمحافظات المجاورة عام 2015، وذلك بعد طرد الحوثيين منها بدعم من السعودية والامارات.

ني/سام/ب ق

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