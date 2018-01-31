الأنواء: إنخفاض الحرارة إلى دون الصفر

هزة أرضية تضرب أفغانستان بقوة 6.1 درجات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ضربت هزة ارضية بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر العاصمة الأفغانية كابل. وقال مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي في بيان امس ان (الزلزال الذي شعر به أيضا سكان باكستان، وقع على بعد 270 كيلومترا شمال شرقي كابل في منطقة جبال هندوكوش وعلى عمق 180 كيلومتراً)، واضاف ان (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، حددت ان الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب شرقي مدينة فيض أباد).فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تستمر الاجواء الباردة اليوم الخميس في المناطق كافة ففي الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة الصغرى الى دون الصفر، واكد بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس (استمرار الاجواء الباردة اليوم الخميس في المناطق كافة ففي الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة الصغرى الى دون الصفر)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 15 مئوية والصغرى درجة واحدة فقط )، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الجمعة سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوب بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويكون كثيفا في بعض الاماكن ثم يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس السبت المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق).