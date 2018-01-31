العبادي يعد بحل الإشكاليات مع الكتل الرافضة لتمرير القانون

الكردستاني لـ (الزمان): قررنا مقاطعة جلسات البرلمان لحين تعديل الموازنة

بغداد – داليا احمد

يستأنف مجلس النواب جلسته السبت المقبل بعد انهاء استجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وتضييف رئيس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة الموازنة التي رفضت كتل التحالف الكردستاني تمريرها والاستمرار بعدم المشاركة في الجلسات الى حين اجراء التعديلات على القانون. وقالت النائبة عن التحالف نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (الكتل الكردستانية قاطعت جلسة البرلمان التي شهدت تضييف العبادي لمناقشة الموازنة مع الكتل التي ترفض تمرير القانون)، مؤكدة (الاستمرار بمقاطعة الجلسات الى حين اجراء التعديلات). من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني محمد اللكاش لـ (الزمان) امس ان (الجلسة شهدت انهاء الشق الاول من استجواب الفهداوي من قبل النائبة حنان الفتلاوي بالاضافة الى مناقشة قانون الموازنة التي وعد العبادي اجراء لقاءات متعددة من الجهات الرافضة تمرير القانون منها المحافظات المنتجة للنفط وكذلك اتحاد القوى العراقية والتحالف الكردستاني للوصول الى صيغة توافقية بشأن القانون). بدورها ، كشفت الفتلاوي عن تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات لبيع الفواكه والخضر لجباية اموال الطاقة. وقالت الفتلاوي في تصريح امس إن (أصحاب شركات الفواكه والخضر تم التعاقد معهم لجباية أموال الكهرباء) على حد تعبيرها. مشيرة الى أن (كل العقود التي منحت للمستثمرين بملف الخصخصة كانت هدايا مجانية أعطيت للمستثمرين)، وبشأن رهن نفط محافظات البصرة وميسان وذي قار اكدت الفتلاوي إن (الوزارة تعاقدت على عشرة آلاف ميغاواط حيث تشتري الميغاواط بـ32 دولارًا بالإضافة الى 63 دولارا كمصروفات إضافية حيث يكون 95 دولاراً هو سعر الميغاواط بدون النقل). وبشأن اخر تابع اللكاش ان (المجلس انهى القراءة الاولى لقوانين النزاهة ومنع اطلاق العيارات النارية في المناسبات وكذلك التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب بالاضافة الى تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997)، لافتا الى انه (تقرر تاجيل القراءة الاولى لقانون الكسب غير المشروع وكذلك استئناف الجلسة يوم السبت المقبل)، وعن قناعة المجلس بأجوبة وزير الاتصالات حسن الراشد من عدمها قال ان (التوجه العام داخل المجلس هو اقالة الراشد). من جهة اخرى اكد العبادي اعتماد النسب السكانية بشأن حصة الاقليم في الموازنة وانه لا يوجد مانع من اطلاق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط.وقال العبادي خلال جلسة تضييفه في البرلمان ان (اعتماد حصة الاقليم في الموازنة تم من خلال النسب السكانية من اجل تحقيق المساواة والعدالة في توزيع الموارد)، منوها الى ان (الحكومة تعمل على توفير الأمن والخدمات من أجل عودة النازحين وتوزيع بطاقات الناخب بينهم)، واضاف ان (مجلس الوزراء أطلق التخصيصات المالية لمفوضية الأنتخابات)، وتابع انه (لا يوجد مانع من اطلاق مبالغ البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط )، مشيرا الى انه (لايمكن زيادة العجز في الموازنة ومستعدون للوصول إلى حلول لتمرير الموازنة). وكشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري عن اسباب رفض نواب المحافظات المحررة تمرير الموازنة.وقال الجبوري في تصريح امس (نواب المناطق المحررة يرفضون تمرير الموازنة من اجل ضمان حقوق تلك المناطق كون القانون يخلو من امور كثيرة منها عدم تخصيص مبالغ لإعادة الإعمار اضافة الى أن الرواتب المدخرة التي يفترض ان تكون امانات لدى الحكومة اثناء عمليات التحرير لم يصرف منها سوى اقل من خمسة بالمئة فضلا عن توقف مفردات البطاقة التموينية لاكثر من 3 سنوات). بدوره، لفت رئيس المجلس سليم الجبوري الى ان تعديل قانون الانتخابات جاء بناء على بعض الملاحظات التي قدمتها مفوضية الانتخابات المتعلقة بالجوانب الفنية. واكد الجبوري خلال الجلسة ان (المفوضية اشارت الى ان عملية التصويت ليست الكترونية وانما عملية العد والفرز ستكون الكترونية والتصويت الخاص يكون بتاشيرة تميزه عن التصويت العام). وكشف مصدر عن ان ادراج تعديل القانون في جدول الاعمال جاء بما وصفه ارضاء لمن لا يحملون شهادة البكلوريوس. ورأى المصدر في تصريح امس إن (إدراج رئاسة البرلمان التعديل ضمن جدول اعمال الجلسة يعد خرقا واضحا للنظام الداخلي وارضاء لمن لا يحملون شهادة البكالوريوس).