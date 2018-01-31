الصدر يجتمع مع السيستاني في النجف

بغداد‭ – ‬أربيل‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير

‭ ‬نوزاد‭ ‬احمد‭ ‬

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الأربعاء‭ ‬اعتمدنا‭ ‬على‭ ‬النسب‭ ‬السكانية‭ ‬لتحديد‭ ‬حصة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬السنوية‭.‬

وقال‭ ‬العبادي‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عقب‭ ‬حضوره‭ ‬جلسة‭ ‬الأربعاء‭ ‬اننا‭ ‬وضعنا‭ ‬كل‭ ‬إمكاناتنا‭ ‬في‭ ‬الموازنة،واعتمدنا‭ ‬على‭ ‬النسب‭ ‬السكانية‭ ‬لتحديد‭ ‬حصة‭ ‬الإقليم‭ ‬من‭ ‬موازنة‭ ‬2018‭. ‬وأضاف‭ ‬انه‭ ‬جرى‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بالموازنة‭ ‬الى‭ ‬60‭%‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬توفير‭ ‬الأمن‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬عودة‭ ‬النازحين‭ ‬وتوزيع‭ ‬بطاقات‭ ‬الناخب‭ ‬عليهم‮»‬‭.‬

وبشأن‭ ‬التهيؤ‭ ‬لأجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬12‭ ‬ايار‭ ‬المقبل،‭ ‬ذكر‭ ‬العبادي‭ ‬أن‭ ‬التخصيصات‭ ‬المالية‭ ‬لمفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬أطلقت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لتغطية‭ ‬النفقات‭. ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬داخلية‭ ‬كردستان،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬”‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬إتفاق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬ﻷعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطارات‭ ‬الاقليم‭ ‬،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬،‭ ‬إن”‭ ‬حكومتي‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬توصلتا‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬اتفاقات،‭ ‬أرسلت‭ ‬جميعها‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬وصفهاوتابع‭ ‬وزير‭ ‬داخلية‭ ‬كردستان‭ ‬ووزير‭ ‬البيشمركة‭ ‬وكالة‭ ‬كريم‭ ‬شنكالي،‭ ‬إن‭ ‬”‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬توقيعها‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬تتعلق‭ ‬بإعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬الدوليين”،‭ ‬منوهاً‭ ‬الى‭ ‬،”‭ ‬دعم‭ ‬واشنطن‭ ‬للحوار‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،ودعمهم‭ ‬ﻷقليم‭ ‬كردي‭ ‬قوي‭ ‬وموحد‭ ‬ضمن‭ ‬عراق‭ ‬فيدرالي”‭ . ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬بالعراق‭ ‬ان‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬زار‭ ‬الأربعاء،‭ ‬المرجع‭ ‬الديني‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬الأشرف‭. ‬وكان‭ ‬الصدر‭ ‬زار‭ ‬المرجع‭ ‬السيستاني‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬