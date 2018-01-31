الصدر يجتمع مع السيستاني في النجف

بغداد – أربيل – كريم عبد زاير
نوزاد احمد
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء اعتمدنا على النسب السكانية لتحديد حصة اقليم كردستان العراق من الموازنة السنوية.
وقال العبادي من داخل مجلس النواب عقب حضوره جلسة الأربعاء اننا وضعنا كل إمكاناتنا في الموازنة،واعتمدنا على النسب السكانية لتحديد حصة الإقليم من موازنة 2018. وأضاف انه جرى رفع نسبة الحماية الاجتماعية بالموازنة الى 60%، مبينا ان «علينا توفير الأمن والخدمات من أجل عودة النازحين وتوزيع بطاقات الناخب عليهم».
وبشأن التهيؤ لأجراء الانتخابات في موعدها 12 ايار المقبل، ذكر العبادي أن التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات أطلقت يوم أمس الثلاثاء لتغطية النفقات. فيما كشفت وزارة داخلية كردستان، الأربعاء، عن ” التوصل الى إتفاق مع الحكومة المركزية ﻷعادة فتح مطارات الاقليم ، لافتة الى ، إن” حكومتي أربيل وبغداد توصلتا إلى أربع اتفاقات، أرسلت جميعها إلى رئيس الوزراء العراقي على حد وصفهاوتابع وزير داخلية كردستان ووزير البيشمركة وكالة كريم شنكالي، إن ” واحدة من الاتفاقات التي جرى توقيعها مع بغداد تتعلق بإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية الدوليين”، منوهاً الى ،” دعم واشنطن للحوار بين بغداد وأربيل،ودعمهم ﻷقليم كردي قوي وموحد ضمن عراق فيدرالي” . وكشف مصدر مقرب من التيار الصدري بالعراق ان زعيم التيار مقتدى الصدر، زار الأربعاء، المرجع الديني السيد علي السيستاني في النجف الأشرف. وكان الصدر زار المرجع السيستاني في التاسع من تشرين الأول عام 2016.