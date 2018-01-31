خروج عدن نهائياً عن سلطة هادي واتصالات سعودية لضمان حياة وزراء محاصرين

عدن‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أحكمت‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬اليمنيين‭ ‬الاربعاء‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬عدن‭ ‬وسط‭ ‬هدوء‭ ‬يعم‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الدامية‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬وقوات‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭.‬ويقود‭ ‬محافظ‭ ‬عدن‭ ‬السابق‭ ‬عيدروس‭ ‬الزبيدي‭ ‬الحركة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬

وكثفت‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين،‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬عدن‭ ‬باستثناء‭ ‬حي‭ ‬دار‭ ‬سعد‭ ‬في‭ ‬شمالها،‭ ‬وفقا‭ ‬لمصادر‭ ‬عسكرية‭.‬و‭ ‬أعلنت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬فرقها‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬ايصال‭ ‬مساعدات‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬نازح‭ ‬يمني‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬معارك‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬ليجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وتحاصر‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المدينة‭ ‬منذ‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬تمكنت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المعارك‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭. ‬وتتخذ‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬المدينة‭ ‬عاصمة‭ ‬مؤقتة‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭. ‬ويقيم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬بينما‭ ‬يقيم‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬وقتل‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬عدن‭ ‬بحسب‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬واصيب‭ ‬222‭ ‬بجروح‭. ‬وتتلقى‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬دعما‭ ‬عسكريا‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭. ‬كما‭ ‬تتلقى‭ ‬القوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬دعما‭ ‬مماثلا‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الامارات‭ ‬التي‭ ‬تدرب‭ ‬وتجهز‭ ‬عناصرها‭. ‬ويقاتل‭ ‬الطرفان‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬التحالف‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عمليات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬أذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭. ‬لكن‭ ‬الانفصاليين‭ ‬أعلنوا‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬انهم‭ ‬ينوون‭ ‬اسقاط‭ ‬الحكومة‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬التحالف،‭ ‬متهمين‭ ‬اياها‭ ‬بالفساد‭.‬

وكانت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬اندلعت‭ ‬بشكل‭ ‬مفاجئ‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬بعدما‭ ‬حاولت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منع‭ ‬متظاهرين‭ ‬انفصاليين‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬واقامة‭ ‬اعتصام‭ ‬للمطالبة‭ ‬باسقاط‭ ‬الحكومة‭.‬

ومع‭ ‬تقدم‭ ‬الانفصاليين،‭ ‬فر‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قوارب‭ ‬الى‭ ‬مديرية‭ ‬البريقة‭ ‬غرب‭ ‬عدن،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬واكد‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬ميناء‭ ‬المحافظة‭ ‬وصول‭ ‬الوزراء‭ ‬واعلن‭ ‬نقلهم‭ ‬الى‭ ‬قاعدة‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬مصدرا‭ ‬حكوميا‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬الوزراء‭ ‬عادوا‭ ‬الى‭ ‬عدن‭ ‬قبل‭ ‬بزوغ‭ ‬الفجر‭ ‬بعد‭ ‬تلقيهم‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التحالف‭ ‬بانه‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬اقتحام‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬والدول‭ ‬المنضوية‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬تجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الانفصاليين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬والحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬‮«‬سبأ‮»‬‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬راجح‭ ‬بادي‭ ‬تواجد‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬المعاشيق‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المؤقتة‭.‬

يتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬دغر‭ ‬الانفصاليين‭ ‬بقيادة‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المناهضة‭ ‬له‭ ‬تحمله‭ ‬مسؤولية‭ ‬الاحداث‭ ‬الدامية‭ ‬وتتهمه‭ ‬بتوجيه‭ ‬قواته‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬ضده‭ ‬الاحد‭.‬