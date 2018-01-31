منفذ اعتداء قرب مسجد يعترف باستهدافه زعيم حزب العمال ورئيس بلدية لندن

لندن- الزمان
في اعترافات صادمة، أكد دارن اوزبورن الذي يُحاكم في قضية دهس مؤمنين بحافلة في حزيران/يونيو 2017 أمام مسجد في لندن، الثلاثاء خلال محاكمته أنه أراد قتل زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن صديق خان.
وأعلن اوزبورن أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نُظمت في شوارع العاصمة البريطانية و»صدم أكبر عدد» ممكن من الأشخاص.
وخلال استجواب المدعي العام حول ما اذا كان المشتبه به يسعى الى قتل جيريمي كوربن كان من المتوقع ان يشارك في التجمع لكنه عدل عن ذلك، ردّ اوزبورن بالايجاب.
وقال إن «ذلك كان سيُخرج ارهابيا من شوارعنا» مضيفا «لو كان صديق خان موجودا أيضا، كان الأمر أفضل بكثير. كان يمكن أن يكون الأمر مثل الفوز في اليانصيب».
ومُنع أخيرا منفذ الهجوم البالغ 48 عاما والأب لأربعة أطفال، من الوصول الى التظاهرة عبر إغلاق الطرقات.
وبعيد منتصف ليل 19 حزيران/يونيو، صدمت حافلة صغيرة مجموعة أشخاص قرب مسجد فينسبري بارك في شمال لندن، تجمعوا لمساعدة مكرم علي وهو رجل يبلغ 51 عاما كان أصيب بعارض صحي. وقتل أخيرا علي في الاعتداء بالاضافة الى اصابة 11 آخرين. وقالت صديقة اوزبورن التي كان يعيش معها في كارديف في ويلز، إنه «مكتئب» و»مدمن على الكحول» و»مهووس بالمسلمين في الأسابيع التي سبقت الحادث».
ودارن اوزبورن الذي يدعي أنه غير مذنب، نفى الثلاثاء أن يكون منفذ الاعتداء وأكد أنه فقط أحد ركاب الحافلة التي كان يقودها رجل قال ان اسمه ديف وانه شريك في الاعتداء.
وكان المتهم قد أكد في البداية أنه لم يعط أي تصريحات وأوضح لاحقا أنه غيّر رأيه «لقول الحقيقة». ومن المتوقع انتهاء محاكمته الجمعة.
فيما وصلت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي الاربعاء الى الصين في زيارة رسمية في اطار مساعيها لتعزيز العلاقات التجارية بين بلادها ودول اخرى استعدادا لمرحلة ما بعد بريكست. حيث تلتقي الرئيس الصيني شي جنبينغ الخميس
وبدأت ماي زيارتها التي تستمر حتى الجمعة بمدينة ووهان الصناعية الكبرى (وسط). وهي زيارة تهدف الى تعزيز «العصر الذهبي» الجديد في العلاقات بين الصين وبريطانيا، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
وصلت ماي الى الصين بصحبة زوجها فيليب ماي وممثلي نحو 50 مؤسسة ومنظمة، في ما يشكل اكبر وفد يقوم بزيارة رسمية الى الخارج، بحسب مكتبها.
ومن المتوقع ان تتباحث ماي خلال زيارتها حول مواضيع عدة مثل التغير المناخي وكوريا الشمالية. لكن بكين تريد دعم لندن لمشروع طريق الحرير الذي يتحفظ البريطانيون ازاءه .