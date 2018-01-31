منفذ اعتداء قرب مسجد يعترف باستهدافه زعيم حزب العمال ورئيس بلدية لندن

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬في‭ ‬اعترافات‭ ‬صادمة،‭ ‬أكد‭ ‬دارن‭ ‬اوزبورن‭ ‬الذي‭ ‬يُحاكم‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دهس‭ ‬مؤمنين‭ ‬بحافلة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬أمام‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬محاكمته‭ ‬أنه‭ ‬أراد‭ ‬قتل‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬لندن‭ ‬صديق‭ ‬خان‭.‬

وأعلن‭ ‬اوزبورن‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يريد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬استهداف‭ ‬مسيرة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬نُظمت‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬و»صدم‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‮»‬‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭.‬

وخلال‭ ‬استجواب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬قتل‭ ‬جيريمي‭ ‬كوربن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬التجمع‭ ‬لكنه‭ ‬عدل‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬ردّ‭ ‬اوزبورن‭ ‬بالايجاب‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬سيُخرج‭ ‬ارهابيا‭ ‬من‭ ‬شوارعنا‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لو‭ ‬كان‭ ‬صديق‭ ‬خان‭ ‬موجودا‭ ‬أيضا،‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭. ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬مثل‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬اليانصيب‮»‬‭.‬

ومُنع‭ ‬أخيرا‭ ‬منفذ‭ ‬الهجوم‭ ‬البالغ‭ ‬48‭ ‬عاما‭ ‬والأب‭ ‬لأربعة‭ ‬أطفال،‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬التظاهرة‭ ‬عبر‭ ‬إغلاق‭ ‬الطرقات‭.‬

وبعيد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬19‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬صدمت‭ ‬حافلة‭ ‬صغيرة‭ ‬مجموعة‭ ‬أشخاص‭ ‬قرب‭ ‬مسجد‭ ‬فينسبري‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لندن،‭ ‬تجمعوا‭ ‬لمساعدة‭ ‬مكرم‭ ‬علي‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬51‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬أصيب‭ ‬بعارض‭ ‬صحي‭. ‬وقتل‭ ‬أخيرا‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬11‭ ‬آخرين‭. ‬وقالت‭ ‬صديقة‭ ‬اوزبورن‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعيش‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬كارديف‭ ‬في‭ ‬ويلز،‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬مكتئب‮»‬‭ ‬و»مدمن‭ ‬على‭ ‬الكحول‮»‬‭ ‬و»مهووس‭ ‬بالمسلمين‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الحادث‮»‬‭.‬

ودارن‭ ‬اوزبورن‭ ‬الذي‭ ‬يدعي‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬مذنب،‭ ‬نفى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منفذ‭ ‬الاعتداء‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬فقط‭ ‬أحد‭ ‬ركاب‭ ‬الحافلة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬رجل‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬اسمه‭ ‬ديف‭ ‬وانه‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬الاعتداء‭.‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعط‭ ‬أي‭ ‬تصريحات‭ ‬وأوضح‭ ‬لاحقا‭ ‬أنه‭ ‬غيّر‭ ‬رأيه‭ ‬‮«‬لقول‭ ‬الحقيقة‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬انتهاء‭ ‬محاكمته‭ ‬الجمعة‭.‬

فيما‭ ‬وصلت‭ ‬رئيسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭ ‬الاربعاء‭ ‬الى‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬مساعيها‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬بلادها‭ ‬ودول‭ ‬اخرى‭ ‬استعدادا‭ ‬لمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬بريكست‭. ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جنبينغ‭ ‬الخميس‭ ‬

وبدأت‭ ‬ماي‭ ‬زيارتها‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬الجمعة‭ ‬بمدينة‭ ‬ووهان‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ (‬وسط‭). ‬وهي‭ ‬زيارة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬‮«‬العصر‭ ‬الذهبي‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭.‬

وصلت‭ ‬ماي‭ ‬الى‭ ‬الصين‭ ‬بصحبة‭ ‬زوجها‭ ‬فيليب‭ ‬ماي‭ ‬وممثلي‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬مؤسسة‭ ‬ومنظمة،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬اكبر‭ ‬وفد‭ ‬يقوم‭ ‬بزيارة‭ ‬رسمية‭ ‬الى‭ ‬الخارج،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتبها‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتباحث‭ ‬ماي‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬لكن‭ ‬بكين‭ ‬تريد‭ ‬دعم‭ ‬لندن‭ ‬لمشروع‭ ‬طريق‭ ‬الحرير‭ ‬الذي‭ ‬يتحفظ‭ ‬البريطانيون‭ ‬ازاءه‭ .‬