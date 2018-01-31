مصر تحذر حماس من عرقلة حكومة الوفاق الوطني

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ : ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬انّ‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬وجهت‭ ‬تحذيراً‭ ‬شديد‭ ‬اللهجة‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتهمتها‭ ‬بعرقلة‭ ‬عمل‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطنى‭ ‬برئاسة‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ .‬واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬أمهلت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬اسبوعين‭ ‬للتجاوب‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومصر‭ ‬وبعدها‭ ‬سوف‭ ‬تعلن‭ ‬انها‭ ‬الطرف‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬عرقلة‭ ‬عملية‭ ‬المصالحة‭ ‬ويعرضها‭ ‬هذا‭ ‬لاجراءات‭ ‬لا‭ ‬تحمد‭ ‬عقباها‭. ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اتهم‭ ‬حسام‭ ‬بدران‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬بمحاولة‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬المصالحة‭ ‬بدعوى‭ ‬عدم‭ ‬تعاون‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطنى‭ ‬برغم‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬قامت‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬قريب‭ ‬لعقد‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬قتح‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬برعاية‭ ‬مصرية‭ . ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬القادمين‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ان‭ ‬الاوضاع‭ ‬فى‭ ‬القطاع‭ ‬تتدهور‭ ‬بشدة‭ . ‬مصر‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬حماس‭ ‬ترفض‭ ‬تمكين‭ ‬بعض‭ ‬الوزارات‭ ‬من‭ ‬اداء‭ ‬عملها‭ ‬وفى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬قامت‭ ‬السلطة‭ ‬بتشديد‭ ‬اجراءاتها‭ ‬العقابية‭ ‬بينما‭ ‬استمرت‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬اغلاق‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬لفترات‭ ‬طويلة‭ ‬رغم‭ ‬تسلم‭ ‬موظفي‭ ‬السلطة‭ ‬مسؤولية‭ ‬المعابر‭. ‬