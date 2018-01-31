مصر تحذر حماس من عرقلة حكومة الوفاق الوطني

القاهرة -مصطفى عمارة : كشف مصدر أمني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان انّ المخابرات المصرية وجهت تحذيراً شديد اللهجة الى حركة حماس بعد أن اتهمتها بعرقلة عمل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة الحمد لله .واضاف المصدر انّ المخابرات المصرية أمهلت حركة حماس اسبوعين للتجاوب مع الحكومة الفلسطينية ومصر وبعدها سوف تعلن انها الطرف المسؤول عن عرقلة عملية المصالحة ويعرضها هذا لاجراءات لا تحمد عقباها. فى المقابل اتهم حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حركة فتح بمحاولة التهرب من عملية المصالحة بدعوى عدم تعاون حركة حماس مع حكومة الوفاق الوطنى برغم ان حماس قامت بما تم الاتفاق عليه من تسليم قريب لعقد لقاء مع حركة قتح فى القاهرة برعاية مصرية . فى السياق ذاته اكد عدد من المواطنين القادمين من قطاع غزة ان الاوضاع فى القطاع تتدهور بشدة . مصر تقول ان حماس ترفض تمكين بعض الوزارات من اداء عملها وفى الوقت الذى قامت السلطة بتشديد اجراءاتها العقابية بينما استمرت مصر فى اغلاق معبر رفح لفترات طويلة رغم تسلم موظفي السلطة مسؤولية المعابر.