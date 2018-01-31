جرحى الحشد في الحرب ضد داعش:إعاقة وفقر وإهمال بعد تضحيات قاسية

بغداد‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كرار‭ ‬حسن‭ ‬ليتخيل،‭ ‬حين‭ ‬انضم‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬به‭ ‬الحال،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين،‭ ‬بإعاقة‭ ‬وعجز،‭ ‬منتظرا‭ ‬راتبا‭ ‬شهريا‭ ‬تقاعديا‭ ‬لا‭ ‬يغطي‭ ‬مصاريف‭ ‬علاجه‭ ‬وقوت‭ ‬عائلته‭.‬

والتحق‭ ‬حسن‭ ‬بقوات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬بعد‭ ‬فتوى‭ ‬المرجع‭ ‬الشيعي‭ ‬الكبير‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬السيستاني‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬لمساندة‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬آنذاك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬ثلث‭ ‬مساحة‭ ‬العراق‭.‬

بعد‭ ‬أشهر‭ ‬قليلة،‭ ‬خلال‭ ‬معركة‭ ‬تحرير‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬الفلوجة‭ ‬غرب‭ ‬بغداد،‭ ‬أصيب‭ ‬بانفجار‭ ‬منزل‭ ‬مفخخ،‭ ‬وذهب،‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬ولبنان‭ ‬للعلاج،‭ ‬ليتمكن‭ ‬بعدها‭ ‬من‭ ‬السير‭ ‬مستعينا‭ ‬بطرف‭ ‬اصطناعي‭ ‬إثر‭ ‬بتر‭ ‬ساقه‭ ‬اليسرى‭.‬

وبعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬العلاج،‭ ‬عاد‭ ‬الشاب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الشرسة‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬بيجي‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬ليصاب‭ ‬مجددا‭ ‬برصاصتين‭ ‬في‭ ‬ساقه‭ ‬اليمنى،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬تهشم‭ ‬في‭ ‬الركبة‭.‬

حينذاك،‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬حسن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بانتصار‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وأصبح‭ ‬ابن‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسة‭ ‬والعشرين‭ ‬القاطن‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومعيل‭ ‬أسرة‭ ‬تضم‭ ‬زوجة‭ ‬وثلاثة‭ ‬أطفال،‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ومجبرا‭ ‬على‭ ‬تمضية‭ ‬أيامه‭ ‬بين‭ ‬جدران‭ ‬منزله‭ ‬المتواضع،‭ ‬والعيش‭ ‬معتمدا‭ ‬على‭ ‬راتب‭ ‬تقاعدي‭ ‬يبلغ‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬400‭ ‬دولار‭).‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الراتب‭ ‬الذي‭ ‬يوازي‭ ‬تقريبا‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬محدودا‭ ‬جدا،‭ ‬وغير‭ ‬كاف‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬متطلبات‭ ‬علاجه‭ ‬واحتياجات‭ ‬العائلة‭.‬

‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‮»‬‭ ‬

ويقول‭ ‬حسن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬وقد‭ ‬ارتدى‭ ‬قميصا‭ ‬رياضيا‭ ‬وسروالا‭ ‬قصيرا‭ ‬يظهر‭ ‬البتر‭ ‬في‭ ‬ساقه،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الادوية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬اشتريها‭ ‬وطرفي‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تكلف‭ ‬حوالى‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ (‬نحو‭ ‬800‭ ‬دولار‭) ‬كل‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‮»‬‭.‬

ويلجأ‭ ‬معظم‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬إضافي‭ ‬يحسن‭ ‬ظروفهم‭ ‬المادية،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬بات‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل‭ ‬أمام‭ ‬كرار‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬عاجزا‭.‬

وحاول‭ ‬الشاب،‭ ‬رغم‭ ‬إصابته،‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬لتأمين‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لعلاجه‭ ‬ومعيشة‭ ‬أسرته،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬حتى‭ ‬قيادة‭ ‬سيارة‭ ‬أجرة،‭ ‬مثلا‭ (…) ‬أو‭ ‬حمل‭ ‬أشياء‮»‬‭.‬

ولعبت‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القوى‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭ ‬التي‭ ‬خلفت‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الجرحى‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬الامكان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أعداد‭ ‬جرحى‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬الجهاديين‭.‬

لكن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬أبو‭ ‬مهدي‭ ‬المهندس‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬طبي‭ ‬عقد‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬60‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭ ‬عسكري‭ ‬ونحو‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬جريح‭ ‬مدني،‭ ‬تلقوا‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭.‬

وكشف‭ ‬ضياء‭ ‬حسين،‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الرازي‭ ‬الطبي‭ ‬المختص‭ ‬برعاية‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬والذي‭ ‬افتتح‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬عن‭ ‬‮«‬معالجة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1450‭ ‬مصابا‭ ‬بالبتر‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‮»‬‭.‬

ويشير‭ ‬القيمون‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الرازي‭ ‬أنه‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬تأمين‭ ‬رعاية‭ ‬مستمرة‭ ‬لجرحى‭ ‬الحشد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬متابعة‭ ‬طبية‭ ‬وعمليات‭ ‬جراحية‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬حياة‭ ‬طبيعية‭.‬

لكن‭ ‬حسن‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬قدم‭ ‬طلبا‭ ‬للمركز‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬شهرين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬الجلي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬لمن‭ ‬يضع‭ ‬اطرافا‭ ‬اصطناعية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭.‬

‭ ‬أسعار‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ ‬

وشهد‭ ‬العراق‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬حروبا‭ ‬عدة،‭ ‬بدأت‭ ‬بالحرب‭ ‬العراقية‭ ‬الإيرانية‭ (‬1980-1988‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬عصفت‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬إثر‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬اجتياح‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للبلاد‭.‬

ويقول‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المعوقين‭ ‬وصناعة‭ ‬الأطراف‭ ‬تحسين‭ ‬إبراهيم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬أعداد‭ ‬العيادات‭ ‬الطبية‭ ‬ومتاجر‭ ‬بيع‭ ‬معدات‭ ‬المعوقين‭ ‬ارتفع‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أضعاف‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ15‭ ‬الماضية‭.‬

ويؤكد‭ ‬الطبيب‭ ‬تحسين‭ ‬الآلوسي‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرواتب‭ ‬قليلة‭ ‬وغير‭ ‬كافية‭ ‬لمساعدتهم‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬متقطعة‭ ‬والإجراءات‭ ‬طويلة‭ ‬جدا‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬طرف‭ ‬اصطناعي‮»‬‭.‬

ويلفت‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬الزبائن‭ ‬جرحى‭ ‬أصيبوا‭ ‬خلال‭ ‬المعارك،‭ ‬ويعتمدون‭ ‬عموما‭ ‬على‭ ‬عائلاتهم‭ ‬لشراء‭ ‬الأطراف‭ ‬الاصطناعية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سعر‭ ‬الطرف‭ ‬البدائي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬ورغم‭ ‬أنه‭ ‬أقل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬الأطراف‭ ‬الذكية،‭ ‬مبلغا‭ ‬كبيرا‭ ‬لأحمد،‭ ‬المقاتل‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬الذي‭ ‬فقد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬ساقه‭ ‬اليمنى‭ ‬جراء‭ ‬سقوط‭ ‬قذيفة‭ ‬هاون‭ ‬استهدفته‭ ‬ورفاقه‭ ‬خلال‭ ‬معركة‭ ‬الموصل،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬البلاد‭.‬

ويشير‭ ‬أحمد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬راتبه‭ ‬الشهري،‭ ‬وهو‭ ‬575‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬حوالى‭ ‬460‭ ‬دولارا‭) ‬‮«‬غير‭ ‬كاف،‭ ‬لمراجعاتي‭ ‬الطبية‭ ‬وشراء‭ ‬الأدوية‮»‬‭.‬

ويؤكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نصف‭ ‬راتبي‭ ‬يذهب‭ ‬لعلاجات‭ ‬طبية‭ ‬شهريا‭… ‬ولا‭ ‬يكفي‭ ‬لإطعام‭ ‬أطفالي‭ ‬الأربعة‮»‬‭.‬