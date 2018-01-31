روحاني: سنواجه مصير الشاه جراء تجاهل الاستياء الشعبي

طهران‭- ‬الزمان‭ : ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬القادة‭ ‬الايرانيين‭ ‬قد‭ ‬يواجهون‭ ‬مصير‭ ‬الشاه‭ ‬الايراني‭ ‬الأخير‭ ‬نفسه‭ ‬اذا‭ ‬تجاهلوا‭ ‬الاستياء‭ ‬الشعبي‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬سيحارب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الى‭ ‬الأبد‮»‬‭. ‬وهو‭ ‬اول‭ ‬تصريح‭ ‬قوي‭ ‬منحاز‭ ‬الى‭ ‬كفة‭ ‬المحتجين‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الايراني‭ .‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬روحاني‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬أمام‭ ‬ضريح‭ ‬الإمام‭ ‬الخميني‭ ‬مؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية،‭ ‬عشية‭ ‬بدء‭ ‬الاحتفالات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬لمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬ال39‭ ‬لوصول‭ ‬الامام‭ ‬الخميني‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬الشاه‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬22‭ ‬بهمن‭ ‬بحسب‭ ‬التقويم‭ ‬الايراني‭.‬

وصرّح‭ ‬روحاني‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬قادة‭ ‬البلاد‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يسمعوا‭ ‬مطالب‭ ‬وتمنيات‭ ‬الشعب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬النظام‭ ‬السابق‭ (…) ‬فقد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬لأنه‭ ‬لم‭ ‬يسمع‭ ‬صوت‭ ‬وانتقادات‭ ‬المواطنين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬الشاه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يسمع‭ ‬نصائح‭ ‬الشعب‭. ‬لم‭ ‬يسمع‭ ‬أصوات‭ ‬الاصلاحيين‭ ‬والمستشارين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والنخبة‭ ‬والمثقفين‮»‬‭.‬

‭ ‬وشهدت‭ ‬عشرات‭ ‬المدن‭ ‬الايرانية‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬رأس‭ ‬السنة‭. ‬وبحسب‭ ‬السلطات،‭ ‬قُتل‭ ‬25‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬خلال‭ ‬التظاهرات‭ ‬ضد‭ ‬السلطة‭ ‬والصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والفساد‭.‬

وتناقلت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬صورا‭ ‬لعشرات‭ ‬النساء‭ ‬يتظاهرن‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬فرض‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة‭.‬

ويدعو‭ ‬روحاني‭ ‬المحافظ‭ ‬المعتدل‭ ‬الذي‭ ‬أعيد‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الاصلاحيين،‭ ‬بانتظام‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬ايران،‭ ‬لكن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تأمل‭ ‬تحقيق‭ ‬تغييرات‭ ‬بواسطته‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬خيبتها‭.‬

وفاقمت‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التوترات‭ ‬في‭ ‬صلب‭ ‬النظام‭ ‬الايراني‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬المحافظون‭ ‬المتشددون‭ ‬الذين‭ ‬ينددون‭ ‬بسياسته‭ ‬المنفتحة‭.‬

وأكد‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬ذكّر‭ ‬بولائه‭ ‬ل»إرث‮»‬‭ ‬الخميني،ان‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬‮«‬الذي‭ ‬نال‭ ‬استقلاله‭ ‬وحريته‭ ‬وسيحافظ‭ ‬عليهما،‭ ‬سيصون‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الى‭ ‬الأبد‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬الشعب‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬الاسلام‭ ‬وايران‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬وحدته‭ ‬الوطنية،‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬أي‭ ‬قوة‭ ‬عظمى‭ ‬من‭ ‬تغيير‭ ‬مصير‭ ‬هذه‭ ‬الأمة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬ايران‭ ‬عدوتها‭ ‬الأولى‭.‬