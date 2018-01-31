سوزان نجم الدين تشق صفوف معجبيها بفستان شفاف

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

خضعت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬الشهيرة‭ ‬سوزان‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬لجلسة‭ ‬تصوير‭ ‬مثيرة‭ ‬بعدسة‭ ‬المصور‭ ‬أحمد‭ ‬مليج،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬بإطلالة‭ ‬مبهرة‭.‬

و‭ ‬ظهرت‭ ‬سوزان‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬خلالها‭ ‬بفستان‭ ‬شفاف‭ ‬من‭ ‬الدانتيل‭ ‬حمل‭ ‬توقيع‭ ‬المصمم‭ ‬بهيج‭ ‬حسين،‭ ‬وما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬طلّة‭ ‬الفنانة‭ ‬إثارة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الفستان‭ ‬من‭ ‬لون‭ ‬الجسم،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لاقت‭ ‬إطلالة‭ ‬الفنانة‭ ‬إعجاب‭ ‬البعض،‭ ‬انتقدها‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬ناشطي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬سوزان‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمراء‭ ‬بهذا‭ ‬الـ«لوك‮»‬‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬كشفت‭ ‬سوزان‭ ‬نجم‭ ‬الدين‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬تجربة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاج‭ ‬برنامج‭ ‬فني‭ ‬ترفيهي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتقديمه،‭ ‬كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬تصوير‭ ‬البرنامج‭ ‬المنتظر‭ ‬سيكون‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬دبي‭ ‬ومصر‭ ‬ولبنان‭.‬