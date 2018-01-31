سوزان نجم الدين تشق صفوف معجبيها بفستان شفاف

بيروت- الزمان
خضعت الفنانة السورية الشهيرة سوزان نجم الدين لجلسة تصوير مثيرة بعدسة المصور أحمد مليج، ظهرت فيها بإطلالة مبهرة.
و ظهرت سوزان خلال الجلسة التي تألقت خلالها بفستان شفاف من الدانتيل حمل توقيع المصمم بهيج حسين، وما زاد من طلّة الفنانة إثارة هو أن الفستان من لون الجسم، وفي الوقت الذي لاقت إطلالة الفنانة إعجاب البعض، انتقدها عدد كبير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن سوزان تجاوزت الخطوط الحمراء بهذا الـ«لوك».
من ناحية أخرى، كشفت سوزان نجم الدين عن نيتها في خوض تجربة جديدة من خلال إنتاج برنامج فني ترفيهي، على أن تقوم بتقديمه، كما أوضحت أن تصوير البرنامج المنتظر سيكون ما بين دبي ومصر ولبنان.