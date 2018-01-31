نجمة تركية تفاجيء جمهورها بصور الصلع

اسطنبول – الزمان : فاجأت الفنانة التركية بيلين كارهان الشهيرة بـ«السلطان مريم» محبيها ومتابعيها عبر انستجرام، ونشرت صورة ظهرت فيها «صلعاء» بلا شعر تماماً!. بيلين ستظهر بهذا الـ«لوك» ضمن إحدى حلقات مسلسل «عدو في بيتي»، الذي تشارك فيه كضيفة شرف، وتجسد ضمن أحداثه فتاة مصابة بمرض السرطان، حيث نشرت بطلة «حريم السلطان» صورة أخرى من كواليس تصوير العمل، ظهرت فيها مستعنية بـ«باروكة» قصيرة، وهي اللقطات التي حمّست فانز الفنانة الشابة لمتابعة المسلسل المعروض حالياً في تركيا. و مسلسل «عدو في بيتي»، هو العمل الدرامي الأول لبيلين بعد أن غابت عن الشاشة لفترة على إثر حملها وانجابها مولودها الثاني «جان أيوب» الذي وضعته مارس 2017، حيث كان مسلسل «يكفي» آخر عمل درامي شاركت في بطولته أمام ويلما إيليس الشهيرة بـ«كارولين».