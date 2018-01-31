نجمة تركية تفاجيء جمهورها بصور الصلع

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬‭: ‬فاجأت‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬بيلين‭ ‬كارهان‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ«السلطان‭ ‬مريم‮»‬‭ ‬محبيها‭ ‬ومتابعيها‭ ‬عبر‭ ‬انستجرام،‭ ‬ونشرت‭ ‬صورة‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬صلعاء‮»‬‭ ‬بلا‭ ‬شعر‭ ‬تماماً‭!. ‬بيلين‭ ‬ستظهر‭ ‬بهذا‭ ‬الـ«لوك‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬إحدى‭ ‬حلقات‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬عدو‭ ‬في‭ ‬بيتي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬كضيفة‭ ‬شرف،‭ ‬وتجسد‭ ‬ضمن‭ ‬أحداثه‭ ‬فتاة‭ ‬مصابة‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان،‭ ‬حيث‭ ‬نشرت‭ ‬بطلة‭ ‬‮«‬حريم‭ ‬السلطان‮»‬‭ ‬صورة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬كواليس‭ ‬تصوير‭ ‬العمل،‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬مستعنية‭ ‬بـ«باروكة‮»‬‭ ‬قصيرة،‭ ‬وهي‭ ‬اللقطات‭ ‬التي‭ ‬حمّست‭ ‬فانز‭ ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬لمتابعة‭ ‬المسلسل‭ ‬المعروض‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬و‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬عدو‭ ‬في‭ ‬بيتي‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬العمل‭ ‬الدرامي‭ ‬الأول‭ ‬لبيلين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غابت‭ ‬عن‭ ‬الشاشة‭ ‬لفترة‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬حملها‭ ‬وانجابها‭ ‬مولودها‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬جان‭ ‬أيوب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬مارس‭ ‬2017،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬يكفي‮»‬‭ ‬آخر‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬ويلما‭ ‬إيليس‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ«كارولين‮»‬‭.‬