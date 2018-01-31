شم ملابس الزوج يخفف الضغوط النفسية على المرأة

اوتاوا‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجراها‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الكنديين‭ ‬نشروا‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬‮«‬جورنال‭ ‬إف‭ ‬برسوناليي‭ ‬وسوسيال‭ ‬بسيكولوجي‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬شم‭ ‬الزوجة‭ ‬لرائحة‭ ‬ملابس‭ ‬زوجها‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬ليلًا،‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭. ‬وكان‭ ‬الباحثون‭ ‬الكنديون،‭ ‬قد‭ ‬أجروا‭ ‬دراساتهم‭ ‬على‭ ‬96‭ ‬زوجًا‭ ‬وزوجة،‭ ‬وكشفت‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الزوجة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بشم‭ ‬ملابس‭ ‬زوجها‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬شعرت‭ ‬بأنها‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬وراحة‭ ‬واستجماما‭ ‬عن‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الزوجات‭ ‬اللاتي‭ ‬لم‭ ‬يمارسن‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭. ‬وأشارت‭ ‬دراسة‭ ‬طبية‭ ‬حديثة،‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تعاني‭ ‬النساء‭ ‬المصابات‭ ‬بالتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭ ‬يشخص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬اضطراب‭ ‬التهابي‭ ‬مزمن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المفاصل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬اليدين‭ ‬والقدمين‭. ‬وكشفت‭ ‬النتائج‭ ‬المتوصل‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬نبراسكا‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ومعدل‭ ‬الانخفاض‭ ‬الوظيفي‭ ‬للنساء‭ ‬المصابات‭ ‬بالتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭. ‬وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬‮«‬إليزابيث‭ ‬مولارد‮»‬،‭ ‬أستاذ‭ ‬مساعد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬نبراسكا‮»‬‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يسبب‭ ‬معاناة‭ ‬النساء‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬مكلف‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬ونظم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ككل‮»‬‭. ‬وكشف‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬الروماتيزم‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬مرات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬وأيضا‭ ‬لديهن‭ ‬انخفاض‭ ‬أكثر‭ ‬حدة‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬العجز،‭ ‬ولكن‭ ‬الاختلافات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الجنس‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬غير‭ ‬مفهومة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬السابقة‭ ‬قد‭ ‬أظهر‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬يعانين‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي‭ ‬يخضن‭ ‬تجارب‭ ‬حدوث‭ ‬تحولات‭ ‬مرضية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الإنجابية‭ ‬والهرمونية‭ ‬في‭ ‬حياتهن‭ ‬مثل‭ ‬الولادة،‭ ‬ولوحظ‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الحمل،‭ ‬انخفضت‭ ‬مخاطر‭ ‬الإصابة‭ ‬والمعاناة‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬ارتفعت‭ ‬بمعدلات‭ ‬ملحوظة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬سن‭ ‬اليأس‭. ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لوحظ‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬عانين‭ ‬من‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬كن‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتطورات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬الروماتويدي،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬السيدات‭ ‬اللاتي‭ ‬بلغن‭ ‬مرحلة‭ ‬انقطاع‭ ‬الطمث‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الطبيعي‭ ‬المحدد‭ ‬أو‭ ‬متأخرا‭.‬