شم ملابس الزوج يخفف الضغوط النفسية على المرأة

اوتاوا – لندن – الزمان : كشفت دراسة أجراها فريق من الباحثين الكنديين نشروا نتائجها في «جورنال إف برسوناليي وسوسيال بسيكولوجي»، أن شم الزوجة لرائحة ملابس زوجها خلال النوم ليلًا، يساعدها على تخفيف الضغوط النفسية، التي تعرضت لها طوال اليوم. وكان الباحثون الكنديون، قد أجروا دراساتهم على 96 زوجًا وزوجة، وكشفت النتائج عن أن الزوجة التي قامت بشم ملابس زوجها في الليل شعرت بأنها أكثر سعادة وراحة واستجماما عن غيرها من الزوجات اللاتي لم يمارسن هذه التجربة. وأشارت دراسة طبية حديثة، إلى أنه من المرجح أن تعاني النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي من انخفاض في الوظيفة البدنية بعد انقطاع الطمث. يشار إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي يشخص على أنه اضطراب التهابي مزمن يؤثر على المفاصل، بما في ذلك تلك الموجودة في اليدين والقدمين. وكشفت النتائج المتوصل في جامعة «نبراسكا» الأمريكية عن أن انقطاع الطمث له تأثير كبير على مستوى ومعدل الانخفاض الوظيفي للنساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي. وقالت الدكتورة «إليزابيث مولارد»، أستاذ مساعد في جامعة «نبراسكا» الأمريكية: «ليس هذا الانخفاض هو الذي يسبب معاناة النساء فحسب، بل إنه مكلف لكل أفراد الأسرة ونظم الرعاية الصحية ككل». وكشف الباحثون في ورقة بحثية نشرت في مجلة «الروماتيزم»، أن النساء اللاتي يعانين من التهاب المفاصل الروماتويدي بمعدل 3 مرات أكبر من الرجال، وأيضا لديهن انخفاض أكثر حدة وزيادة في العجز، ولكن الاختلافات القائمة على الجنس لا تزال غير مفهومة في هذا الصدد». وكان عدد من الدراسات السابقة قد أظهر أن النساء اللاتي يعانين من التهاب المفاصل الروماتويدي يخضن تجارب حدوث تحولات مرضية خاصة في الدورة الإنجابية والهرمونية في حياتهن مثل الولادة، ولوحظ أنه خلال فترة الحمل، انخفضت مخاطر الإصابة والمعاناة من التهاب المفاصل الروماتويدي، إلا أنها ارتفعت بمعدلات ملحوظة خلال فترة سن اليأس. يأتي ذلك في الوقت الذي لوحظ فيه أن النساء اللاتي عانين من انقطاع الطمث في وقت مبكر كن الأكثر عرضة لتطورات الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مقارنة مع السيدات اللاتي بلغن مرحلة انقطاع الطمث في الوقت الطبيعي المحدد أو متأخرا.