الحوت القاتل يتلقى دروساً للتكلم بلغة البشر

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تلقى‭ ‬‮«‬الحوت‭ ‬القاتل‮»‬‭ ‬دروسا‭ ‬بشأن‭ ‬كيفية‭ ‬التحدث‭ ‬بلغة‭ ‬البشر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أظهره‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو،‭ ‬نشرته‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‭ ‬البريطانية‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬إن‭ ‬ويكي،‭ ‬وهي‭ ‬أنثى‭ ‬عمرها‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬متنزه‭ ‬فرنسي،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬نطق‭ ‬كلمات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مرحبا‮»‬‭ ‬و»وداعا‮»‬‭ ‬و»إيمي‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬العد‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭.‬

وفي‭ ‬الفيديو،‭ ‬يمكن‭ ‬سماع‭ ‬الحوت‭ ‬يتكلم‭ ‬وكأنه‭ ‬ببغاء،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الكلمات‭ ‬المنطوقة‭ ‬يمكن‭ ‬فهمها‭ ‬بسهولة‭.‬

وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الباحثين‭ ‬لم‭ ‬يحددوا‭ ‬بعد‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬‮«‬ويكي‮»‬‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬بشكل‭ ‬عادي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الباحث‭ ‬الإسباني‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الدراسة،‭ ‬خوسيه‭ ‬أبرامسون،‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ويكي‭ ‬قد‭ ‬تصبح‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬إجراء‭ ‬المحادثات‭ ‬الأساسية‭ ‬بسهولة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬ما‮»‬‭.‬