أغنى الأغنياء خائف من مرض الخرف متبرعاً بمائة مليون دولار لمحاربته

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ : ‬عبر‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬،‭ ‬وأحد‭ ‬أغنياء‭ ‬العالم،‭ ‬بيل‭ ‬غيتس،‭ ‬عن‭ ‬مخاوفه‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض،‭ ‬أصاب‭ ‬والده‭ ‬سابقا‭.‬

وأوضح‭ ‬غيتس‭ ‬متخوف‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬الزهايمر‭ ‬الذي‭ ‬أصيبه‭ ‬به‭ ‬والده‭ ‬ويبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬92‭ ‬عاما‭.‬

وأشار‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تبرع‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬لصالح‭ ‬أبحاث‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬حالة‭ ‬والده‭ ‬الطبية،‭ ‬بأنه‭ ‬مصاب‭ ‬بهذا‭ ‬المرض،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬يقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مخه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭. ‬وقال‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭: ‬‮«‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الناس‭ ‬الذين‭ ‬يصابون‭ ‬بالزهايمر‭ ‬في‭ ‬ازدياد،‭ ‬وإنه‭ ‬لمرض‭ ‬تراجيدي‮»‬‭. ‬وأدلى‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭ ‬بتصريحاته‭ ‬السابقة،‭ ‬للمذيعة‭ ‬ماريا‭ ‬شرايفر،‭ ‬الزوجة‭ ‬السابقة‭ ‬لممثل‭ ‬أفلام‭ ‬الحركة‭ ‬أرنولد‭ ‬شوارزينغر،‭ ‬بحسبما‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬سبونتيك‮»‬‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬علاقة‭ ‬بيل‭ ‬غيتس‭ ‬بوالده‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬شابا،‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جيدة،‭ ‬ولكن‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬تحسنت،‭ ‬وأصبح‭ ‬يراه‭ ‬كمثل‭ ‬أعلى‭. ‬وتقدر‭ ‬قيمة‭ ‬ثروة‭ ‬بيل‭ ‬غيتس،‭ ‬بنحو‭ ‬92‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وهو‭ ‬متزوج‭ ‬وأب‭ ‬لثلاثة‭ ‬أطفال‭. ‬وترك‭ ‬غيتس‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬متفرغا‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬وكان‭ ‬غيتس‭ ‬قد‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬مدونته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭: ‬‮«‬ينبغي‭ ‬لنا‭ ‬دعم‭ ‬العلماء‭ ‬الذين‭ ‬يتقدمون‭ ‬بأفكار‭ ‬مختلفة‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬تتيح‭ ‬لنا‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬للشفاء‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الزهايمر‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أثرى‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬العالم‭: ‬‮«‬شهدنا‭ ‬على‭ ‬إبداعات‭ ‬علمية‭ ‬حولت‭ ‬أمراضا‭ ‬فتاكة،‭ ‬مثل‭ ‬الإيدز،‭ ‬إلى‭ ‬عاهات‭ ‬مزمنة‭ ‬يمكن‭ ‬التحكم‭ ‬بها‭ ‬بواسطة‭ ‬الأدوية‭. ‬وأنا‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأنه‭ ‬يمكننا‭ ‬فعل‭ ‬الأمر‭ ‬عينه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الزهايمر‮»‬‭. ‬وتشكل‭ ‬الكلفة‭ ‬المالية‭ ‬لمعالجة‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أثقل‭ ‬الأعباء‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬النظم‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭. ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬كبير،‭ ‬ستستمر‭ ‬النفقات‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الميزانيات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬والعقود‭ ‬المقبلة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬غيتس‭.‬