أداة للتحقق من الثغرات الأمنية في برامج الكومبيوتر

لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ : ‬انتاب‭ ‬الشك‭ ‬المستخدمين‭ ‬مع‭ ‬اكتشاف‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬المعالجات‭ ‬أخيراً،‭ ‬ولذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬أداة‭ ‬من‭ ‬‮«‬أشامبو‮»‬‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أجهزتهم‭ ‬بهذه‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وتعتمد‭ ‬الأداة‭ ‬المجانية‭ ‬على‭ ‬روتين‭ ‬الفحص‭ ‬الخاص‭ ‬بشركة‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬والذي‭ ‬يتطلب‭ ‬عادة‭ ‬عمليات‭ ‬إدخال‭ ‬وتهيئة‭ ‬معقدة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المستخدم‭ ‬مصاباً‭ ‬بالفيروسات‭ ‬فيحصل‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬تأمين‭ ‬حاسوبه‭.‬

وفي‭ ‬قاعدة‭ ‬عامة،‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬تثبيت‭ ‬التحديثات‭ ‬الجديدة‭ ‬لنظام‭ ‬التشغيل‭ ‬والبرامج‭ ‬المستخدمة‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬لتأمين‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬ضد‭ ‬هجمات‭ ‬القرصنة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

فيما‭ ‬أشار‭ ‬المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬لأمان‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬7‭ ‬ثغرات‭ ‬أمنية‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬الفيروسات‭ ‬ClamAV،‭ ‬منها‭ ‬ثغرة‭ ‬أمنية‭ ‬تتيح‭ ‬للقراصنة‭ ‬تسريب‭ ‬كودات‭ ‬خبيثة‭ ‬إلى‭ ‬جهاز‭ ‬المستخدم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مستندات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬إف‮»‬‭ ‬ترسل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ويتحقق‭ ‬برنامج‭ ‬ClamAV‭ ‬منها‭.‬

وشدد‭ ‬الخبراء‭ ‬الألمان‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تحديث‭ ‬البرنامج‭ ‬مفتوح‭ ‬المصدر،‭ ‬والمتوفر‭ ‬لكمبيوترات‭ ‬ويندوز‭ ‬وأجهزة‭ ‬‮«‬ماك‮»‬‭ ‬والأجهزة‭ ‬المزودة‭ ‬بنظام‭ ‬لينوكس،‭ ‬إلى‭ ‬الإصدار‭ ‬0‭.‬99‭.‬3‭ ‬الآمن‭ ‬أو‭ ‬الإصدارات‭ ‬الأحدث‭.‬