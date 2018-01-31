أداة للتحقق من الثغرات الأمنية في برامج الكومبيوتر

لوس انجلس – الزمان : انتاب الشك المستخدمين مع اكتشاف الثغرات الأمنية المعالجات أخيراً، ولذلك يمكن للمستخدم الاعتماد على أداة من «أشامبو» للتأكد من أجهزتهم بهذه الثغرات الأمنية أم لا.
وتعتمد الأداة المجانية على روتين الفحص الخاص بشركة مايكروسوفت، والذي يتطلب عادة عمليات إدخال وتهيئة معقدة، وإذا كان الكمبيوتر المستخدم مصاباً بالفيروسات فيحصل على المزيد من المعلومات عن كيفية تأمين حاسوبه.
وفي قاعدة عامة، على المستخدم تثبيت التحديثات الجديدة لنظام التشغيل والبرامج المستخدمة على الفور، لتأمين الكمبيوتر ضد هجمات القرصنة الإلكترونية.
فيما أشار المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات إلى وجود 7 ثغرات أمنية خطيرة في برنامج مكافحة الفيروسات ClamAV، منها ثغرة أمنية تتيح للقراصنة تسريب كودات خبيثة إلى جهاز المستخدم عن طريق مستندات «بي دي إف» ترسل عبر البريد الإلكتروني، ويتحقق برنامج ClamAV منها.
وشدد الخبراء الألمان على ضرورة تحديث البرنامج مفتوح المصدر، والمتوفر لكمبيوترات ويندوز وأجهزة «ماك» والأجهزة المزودة بنظام لينوكس، إلى الإصدار 0.99.3 الآمن أو الإصدارات الأحدث.