الطلاب تسقط بإمتحان الشرطة وزاخو تحصد كامل النقاط

حامل اللقب يواجه البحري في إفتتاح الجولة 13 للدوري

الناصرية – باسم الركابي

تستهل مباريات الجولة الـ13 يوم غد الجمعة عندما يجد الصناعات الكهربائية الفرصة مواتية في تحقيق الفوز الثاني تواليا والثالث في الدوري على حساب الديوانية الجريح وتظهر كتيبة عماد عودة المرشحة لخطف الفوز على الديوانية الذي يعيش خيبة النفط ومقاطعة جمهوره للنتيجة، ويريد البطل االقوة الجوية المدجج بالأسماء ونجوم المنتخب الوطني العمل على التغلب على ضيفه البحري وكل الدلائل تشير الى قدرته في قهر البحري لانه أفضل منه بكثير بعد تعثر اهل البصرة بصورة غير متوقعة ولان الجوية استعادت قدراتها في تنفيذ الطلعات القوية ولانه سيلعب تحت أنظار جمهوره وبشعار لاخيار غير الفوز فيما يسعى الضيوف الى إفساد مخطط شنيشل وإسقاط الصقور وتحقيق المفاجأة التي يراهن عليها مدرب البحري ورور

وتقام بعد غد السبت ثلاث مباريات عندما يضيف المتصدر الزوراء الأفضل بين عموم الفرق نفط الجنوب في الموقع الخامس وكلاهما يمران في الوضع الفني المطلوب لكن ظروف المباراة والنتيجة تقف الى جانب الزوراء الذي يواصل الظهور والعمل بفاعلية وأداء جيد ومستعد عبر روحية اللاعبين التي نجحت في تطبيق توجيهات اوديشيو في قلب الطاولة على الميناء والعودة بالنتيجة التي تحفز عشاقة لحضور اللقاء ودعم جهود اللاعبين سعيا لتحقيق الفوز الحادي عشر والمرور بفضل قدرات عناصره التي قدمت ما يحدده المدرب الذي نجح الان مع الفريق عبر المستوى الثابت وحصاد النقاط وإدارة المباريات بالشكل الذي عزز من البقاء بصدارة الدوري وتحديد ملامح التقدم والاستمرار في السير الى تحقيق هدف الموسم في الدوري والاهم في هذا اللقاء هو الفوز للابتعاد عن الشرطة في وقت يمني الجنوب النفس في تحقيق أفضل نتائج الذهاب على الزوراء وهو الاخر في الجاهزية بعد البقاء فترة مناسبة في البصرة مدعوما بالفوز الثلاثي وما يجعله خوض المباراة بقوة، ويبحث كربلاء الاستفادة مرة أخرى من ملعبه وجمهوره في تحقيق النتيجة الايجابية على الكهرباء الأخر الذي هزم من نفط الجنوب ما يظهر إطماعهما في اللعب بشعار الفوز.

المستفيد الاول

المستفيد الأول من مباريات اول أمس ضمن الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم كان فريق زاخو الذي حقق فوزا مهما على ميسان منحه التقدم من الموقع الثامن عشر الى الخامس عشر بعدما إضافة كامل النقاط وإيقاف تقدم ميسان وإلزامه التراجع موقعين للوراء حيث السابع في نتيجة ربما تظهر خارج التوقعات بعد سلسلة نتائج متراجعة لزاخو الذي امضى الوقت الماضي في موقع متأخر بعد خسارة ست مباريات

فوز الشرطة

وحافظ الشرطة على موقعه الثاني بعد الفوز الكبير على الطلاب بثلاثة اهداف لواحد في اللقاء الذي جرى في ملعب الشعب ليقلص الفارق مع المتصدر الزوراء الى نقطتين رافعا رصيده الى 30 نقطة محققا النتيجة الثانية المهمة وفارق الاهداف عندما سجل سبعة مقلصا الفارق مع المتصدر الى ربعة بعدما ظهر فارق الأهداف يؤثر في تحديد المواقع كما نشاهد ذلك في سلم الترتيب وتداخل الفرق وفصلها موقعيا

ويدين الشرطة بالفوز الذي جرى تحت مؤازرة جمهوره الكبير والحضور رغم برودة الجو العالية الى اللاعبين عندما فاجا مهدي كامل الطلاب بتسجيل الهدف الأول د5 على بداية المباراة التي منحت اللاعبين أفضلية الاداء الذي أثمر عن تسجيل الهدف الثاني نبيل صلاح د22 ليمر الشوط الاول للشرطة قبل ان يتمكن لاعب الطلبة كرار مهدي من تقليص الفارق لكن رغبة الشرطة واضحة في اضافة الهدف الثالث وحسم المهمة بهدف اللاعب المجتهد مهندعلي د70 الهدف الرابع للاعب مهندعلي مسجلا الهدف الرابع خلال ثلاث مباريات على التوالي عندما هزشباك الزوراء والنجف مرتين والطلاب مسجلا الهدف السادس ويقف ثالثا على بعد ثلاثة أهداف عن المتصدر لاعب الكهرباء ابو بكر كونيه وواحد عن هداف ميسان وسام سعدون والاهم خدمة فريقه امام تصاعد المنافسة بقوة على الصدارة مع الزوراء المهمة لتي تتطلب مواصلة تحقيق النتائج وزيادة غلة الأهداف لان طبيعة المنافسة تغيرت كما حدث في مباريات الدور الحالي عندما تخلت فرق عن مواقعها بشكل سريع بسبب سلبية النتائج واخرى جراء فارق الاهداف التي انعكست على واقع الترتيب الفرقي وكل الذي يجري يصب بخدمة الدوري الذي شهد مباريات قوية وظهور وجوه واعدة ورغبة جماهيرية في المتابعة

الخسارة الخامسة

وتلقى الطلاب الخسارة الخامسة والتراجع للموقع العاشر وخيبة النتيجة لتي خرج بسببها الأنصار من الباب الخلفي بعدما بقوا يمنون النفس في ان تاتي اهم نتيجة للمرحلة الأولى والتواصل في الطريق الناجح بعد الفوز على فريق الحسين والتعادل مع الحدود والتغلب على زاخو بثلاثة أهداف لواحد وقبلها العودة بالخسارة الثقيلة ثم عاد ليتجرع مرارة الهزيمة التي مؤكد كانت اشد من خسارة الديوانية لانها اتت من الشرطة الي اكثر ما تخضع لرغبة الانصار الذين ندبوا حظهم بعد فشل اللاعبين في تحقيق الفوز وقبلها مع الجوية وان تلقي خمس خسارات من خلال اثنتي عشر مباراة امر محير مع قوة الهجوم الذي سجل خمسة عشر هدفا امام تلقي سبعة عشر هدفا ما يتوجب على المدرب معالجة الثغرات الدفاعية لانه سيكون امام مباريات مهمة عندما يخرج الى ملعب الوسط الاخر الذي تلقى خسارة الإخوة الأعداء النجف ويدرك المدرب صعوبات ومخاوف اللعب في ملعب الوسط بعد تجربته مع الزوراء ما يجعله تحديد معالم العمل والواجبات للاعبين لتدارك الامور التي لايمكن العودة باي نتيجة غير الفوز لان ذلك سيشعل قلوب جمهور الفريق.

ونجح غني شهد في المهمة الأولى بعد العودة للفريق الام من حيث اللعب والتدريب النجف عندما قاده لاغلى نتيجة عندما تغلب على الوسط بهدف وسط ترحيب جمهور الفريق الذي تقبل النتيجة لانها اتت على حساب الغريم ومحو اثار خسارتي الحدود والشرطة والعودة الى عزف نغمة لفوز ووضع حدلتراجع النتائج والموقع بعدما تقدم بالفوز المذكور الى وهذا شيء مهم ان تتغير الامور على المباراة الأولى للمدرب لانه يبدو يعرف بخفايا الامور في المهمة التي شكلت منعطفا عبر تحريك ركائزه التي قدمت المباراة المطلوبة في كل شيء امام قبول جمهوره الذي دعم المباراة ا لأكثر من سبب من اجل معالجة ازمة النتائج والدفع الامور بسرعة وان يعود الحديث عن النتائج الايجابية عبر الفوز الفرصة الجيدة لتحسين صورة الفريق بعدما تخلى عن البداية التي توقفت بسرعة وتأثرت بالخسارتين قبل ان تتدارك الإدارة الامور والتعاقد مع المدرب الأخر والتعويل على قدراته في عودة الفريق الى المسار القوي لمواجهة الامور والمنافسين لعكس قوته الذي يدرك ان غير انهاء حالة التداعي لايمكن ان يستقر من خلال جهود اللاعبين التي مهم ان يزيدها شهد فاعلية لتأتي النقاط كاملة من الجيران للموقع الثامن 17 نقطة وله مباراة مؤجلة مع فريق الحسين قبل ان يعبر جمهوره عن سعادته بالنتيجة لتي ألزمت الوسط التراجع للموقع الحادي عشر 16 نقطة بعد سلسلة نتائج حيث التعادل مع نفط الجنوب وبعدها مع الميناء في ملعبه والتعادل مع الزوراء قبل ان يخسر اللقاء الأول في المدينة وفي اهم المباريات التي كانت تراهن عليها الإدارة والمدرب عادل نعمة في خطف ديربي المدينة قبل ان يخرج محنيا في كل شيء.