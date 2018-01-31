في المرمى

ممن تخافون؟ – محسن التميمي

لا تمر مباراة في الدوري المحلي برغم بؤسه فنيا الا وتولد معها هتافات مسيئة ومخجلة واعتداءات وشغب وفوضى وتكسير المقاعد وتصرفات مشينة. هل يستطع اتحاد كرة القدم ان يتخذ قرارات رادعة ويكون شجاعا بالقانون فان استمرار مباريات الدوري المحلي ماهي الا مهزلة واساءة باهظة لكرة القدم العراقية بل هي رسالة الى فيفا مفادها نحن نبتعد عن كرة القدم الحقيقية الف سنة ضوئية وابعد منها بسبب فهمنا غير الصحيح لموضوع التنافس الشريف والذي لم نشعر بانه كذلك. هل ان وجود لجنة الانضباط حبر على ورق وهي تعد مكملة للجان لم تمارس دورها المطلوب بما ينص عليه النظام الداخلي للاتحاد. لو كان الاتحاد يخاف من اية جهة وهو يبدو كذلك يكون لزاما عليه ان يعترف بخوفه امام الجميع ويوضح الامر حتى يبعد نفسه عن شبهات واتهامات تطاله دائما وهو يلتزم الصمت. عندما يرفع الاتحاد الراية البيضاء بخصوص هذا الموضوع الخطر فهو لايتحمل المسؤولية وحده بل تتحملها اطراف اخرى لان الاتحاد لايستطيع ان يعمل بمفرده ويكون مسؤولا عن كل شيئ يحدث الان. الدوري المصري افضل من دورينا فنيا وتنظيما وملاعبهم افضل من ملاعبنا بالف مليون مرة الا ان السلطات المصرية تمنع الجماهير من دخول الملاعب لان سلامة الناس واطراف اللعبة اهم من الدوري وكرة القدم. لماذا لم يقرر اتحاد كرة القدم اقامة مباريات الدوري المحلي بدون جماهير وينهي مشاكل واعتداءات وتجاوزات لها اول وليست لها اخر او نهاية؟ هل ننتظر حادثة ماساوية حتى نتخذ قرارا مهما وشجاعا؟ ليس للدوري طعم فني ولاينعكس بشكل ايجابي على المنتخبات وليست لدينا ملاعب صالحة وكافية فضلا عن ان الدوري عبارة عن استنزاف الاموال الطائلة في وقت لاتمتلك به فرق جماهيرية ملاعب لتحشر وزارة الشباب والرياضة نفسها وهي غير قادرة على ان تساعد الاتحاد في مواضيع كثيرة بل اصبحت جزءاً من مشكلة بدليل ان شكوى رفعتها الوزارة الى القائد العام للقوات المسلحة بسبب ماحدث في مباراة الشرطة والطلبة. تنزعج الوزارة عندما ترى نفسها موضع انتقاد ولكنها تتمادى كثيرا في مواضيع يفترض ان تكون بعيدة عنها وليس من صلب اهتمامها. حذرنا مرات سابقة من امكانية انفلات زمام الامور في ملاعبنا ولكن ليس هناك من ينتبه او يستفيد من درس او يتخذر اجراءات في الوقت المناسب. المشكلة المزمنة هي ان المستشارين بكل مفاصل الرياضة العراقية لم يستشرهم مسؤول وهم عبارة عن ارقام فائضة لذلك نعتقد ان هناك انفرادا في اتخاذ القرارات ولاسيما على مستوى الوزارة ولو كان الامر عكس ذلك لما اقدم الوزير على خطوات عديدة اما ان يكون الوزير يستمع الى المستشارين ان وجدوا ولم ياخذ برايهم فهنا تكمن المشكلة. رسالة نكتبها ونرميها في البحر لان من يعمل الان يرى نفسه افصل وافهم واعلم والاخرون ليسوا سوى مستمعين. هل بتنا امام واقع كروي مرير يحتاج الى تداخل جرحي على يد خبراء وليس على يد اشخاص يخافون من اتخاذ قرار يحفظ لهم هيبة ويبعد عنهم الشبهات؟