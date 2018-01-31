النفط يدعو شركات الإستثمار العالمية إلى تطوير القطاع

خبير لـ (الزمان): العراق غير معني بتوسيع القواعد الضريبية لتعدد موارده

بغداد- شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان توسيع القواعد الضريبية التي دعا الى تطبيقها صندوق النقد الدولي تخص الدول الفقيرة التي لا تمتلك موارد متعددة. وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (السياسة الضريبيبة في كل دولة تختلف عن الاخرى ولها نظام خاص)، واضاف (الدول الفقيرة التي لا تمتلك مصادر او موارد تقوم بالاقتراض بصورة مستمرة من صندوق النقد وبالتالي تفرض عليه زيادة الضرائب لعدم وجود مورد في خزينتها لتسديد تلك القروض)، مبينا ان (قيام الحكومات بزيادة الضرائب فيها مخاطر اكثر من فائدتها على الاقتصاد والموازنة حيث يؤدي ذلك الى تأجيج الشعب ضد الحكومات كما حدث في دول عربية عدة).

مؤكدا ان (العراق غير مشمول بفكرة صندوق النقد بشأن توسعة القاعدة الضريبية كون العراق يمتلك موارد عدة ومصادر غنية كالنفط اضافة الى انه يتجه حاليا نحو استثمار الغاز الطبيعي). من جانبها دعت مديرة الصندوق كريستين لاكارد دول الشرق الأوسط الى انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع من أجل تمويل مشاريع البنى التحتية والإنفاق الاجتماعي. وقالت لاجارد في تصريح امس انه (من الأولويات الأساسية هي بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا من خلال دفع الجميع حصتهم العادلة ليحظى الفقراء بالحماية)، مشيرة الى ان (ذلك يهدف الى الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة التي تقابلها نسبة تصل إلى 19 بالمئة في الاقتصاد الناشئ بأوروبا)، وتابعت لاجارد انه (من الممكن ايضا إعادة تشكيل السياسة المالية لدعم النمو الشامل في المنطقة). على صعيد اخر اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي العمل مع منتدى الاقتصاد العالمي لعقد دافوس مصغر في العراق. وقال بيان امس ان (العبادي عقد اجتماعا مع سفراء الدول السبع الصناعية الكبرى وسفير الاتحاد الأوروبي وممثل البنك الدولي وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (، لافتا الى ان (الاجتماع ناقش تعزيز العلاقات ودعم العراق في جميع المجالات والتأكيد على أنه يخطو خطوات صحيحة في مجال الاصلاح وتطوير قدراته. لافتا الى جدية الحكومة وعملها المستمر في الإصلاح الاقتصادي للبلد) مؤكدا (التنسيق مع منتدى الاقتصاد العالمي على عقد مؤتمر دافوس مصغر في العراق). وبشأن اخر بحث العبادي مع رئيس التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة برهم صالح دفع رواتب موظفي اقليم كردستان. وجدد العبادي خلال اللقاء (حرص الحكومة على الإسراع في دفع رواتب الاقليم ولاسيما وزارتي الصحة والتربية ضمن السياقات المعتمدة بعد إكمال تدقيق اللجان المشكلة لهذا الغرض وكذلك إعادة فتح المنافذ الحدودية بضمنها المطارات وفق السياقات القانونية الاتحادية). وكان مجلس النواب قد صوت على قرار يلغي إجراءات متخذة سابقاً بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في إلاقليم. على صعيد آخر كشف وزير النفط جبار اللعيبي عن أن العراق يعمل على استقطاب الاستثمارات العالمية لتطوير صناعته النفطية.

مؤتمر طاقة

وقال اللعيبي خلال مؤتمر الطاقة السنوي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إن (العراق يعمل على استقطاب الاستثمارات العالمية لتطوير صناعته النفطية والغازية)، لافتا الى (وجود خطط للنهوض بالصناعة النفطية والخطط المستقبلية فضلا عن وجود فرص استثمارية امام الشركات العالمية). من جهة اخرى وقعت شركة لوك اويل الروسية المستثمرة في حقل غرب القرنة 2 اتفاقية مشتركة مع ادارة ناحية عزالدين سليم التابعة لمحافظة البصرة لتنفيذ عدد من المشاريع الاجتماعية على نفقة الشركة.وقال مسؤول العلاقات العامة والشؤون الاقليمية في الشركة ايكر افجيان في تصريح امس ان (الشركة تهدف الى رفع المستوى المعيشي لاهالي المنطقة المحيطة بالحقل وذلك من خلال تطوير المجالات الحيوية كالرعاية الصحية والمشاريع الرياضية والتعليم والإعمال الخيرية)، لافتا الى انه (تمت مناقشة مشاريع المنافع الاجتماعية في الناحية لتنفيذها خلال المدة المقبلة)، مؤكدا (استمار الشركة بتقديم المشاريع الاجتماعية على المبالغ غير المستردة). من جهته قال مدير الناحية سمير صدام الامارة ان (الاتفاقية التي وقعت مع الشركة تعد السابعة من نوعها منذ عام 2011 حيث تتضمن مشاريع عدة مقترحة من ضمنها ترميم عدد من المدارس وتجهيز مشاريع الماء وتوفير الاجهزة الطبية للمراكز الصحية فضلا عن دعم البطولة الرياضية في الناحية). وأكد مدير التطوير في حقل مجنون النفطي في المحافظة ضياء شاكر اللعيبي وجود دعم ومساعدة من قبل مشغل الحقل شركة شل لاكمال اجراءات تدريب الملاكات الوطنية تمهيداً لاستلامه خلال المدة المقبلة. وقال اللعيبي في تصريح امس ان (هناك هيكلة جديدة للحقل تهدف الى تمكين الملاكات الوطنية لإدارة الحقل حسب المعايير العالمية وانجاز المشاريع وفق الخطة الموضوعة لتطويره)، وتابع انه (تمت المباشرة باستلام نحو ألف ملف من المشغل شل وهي ملفات بشكل رقمي بعد تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض)، واوضح اللعيبي ان (هناك أنظمة خاصة لإدارة تلك الملفات ولاسيما ان الشركة تبدي رغبتها لتمكين الملاكات في معرفة معلومات تلك الملفات). واعلنت هيئة استثمار المحافظة عن تشغيل التجاري لمعمل تصنيع اسطوانات الغاز المنفذ من قبل شركة الشرق . وقال رئيس هيئة استثمار المحافظة علي جاسب في تصريح امس ان (كلفة المشروع تبلغ اكثر من 26 مليون دولار وبطاقة انتاجية تصل الى مليون اسطوانة غاز سنويا)، مبينا ان (الشركة المستثمرة متعاقدة مع الوزارة المتمثلة بشركة تعبئة الغاز لغرض الاشراف على مطابقة المنتج وفق المواصفات المطلوبة بالإضافة الى عملية التسويق). وفي محافظة ميسان أعلن مدير شركة نفط عدنان نوشي عن الانتهاء من حفر 10 آبار جديدة خلال الشهر الماضي في حقل الحلفاية. وقال نوشي في تصريح امس إن (تلك الآبار العشرة الجديدة نفذتها شركات صينية هي بوهاي وداجين وانتن أويل،تحت أشراف ملاكات نفط الشركة)، مشيرا الى ان (حفر الآبار وصل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة في عمليات التطوير للحقل التي تتواصل بوتائر متصاعدة للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل يوميا)، وأضاف أن (مجموع ما تم حفره في حقل الحلفاية منذ انطلاق عمليات التطوير التي تديرها شركة بتروجاينا الصينية بموجب عقدها التي حازت عليه في جولات التراخيص الثانية عام 2009 بلغ 232 بئرا).