الداخلية تزيد مقاعد قبول كلية الشرطة لذوي الشهداء

القضاء ينفي الإفراج عن نجل الياسري ويؤكد إعترافه بتجارة المخدرات

بغداد – محمد الصالحي

نفى مجلس القضاء الاعلى اخلاء سبيل نجل محافظ النجف المتهم في تجارة المخدرات مشيرا الى ان المذكور والمتهمين الاخرين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات خلال عملية الاعتقال، فيما أعلنت وزارة الداخلية، عن ترأس وزيرها قاسم الأعرجي الاجتماع الاول للسنة الجارية لهيئة رأي الوزارة، مشيرة إلى أن الاجتماع اقر زيادة نسبة قبول ابناء الشهداء والضباط في دورات كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (المتهم نجل محافظ النجف موقوف حالياً على ذمة التحقيق، وتم نقل الدعوى من محكمة تحقيق البياع الى محكمة تحقيق الكرخ حسب الاختصاص النوعي، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه).وأضاف البيان أن (المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازة المخدرات وأنهم يرومون نقلها إلى شخص آخر). مشيراً إلى أن (اعترافاتهم صدقت قضائياً وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وان التحقيق متوقف على ربط سوابق المتهمين ومن ثم احالتها الى محكمة الجنايات). وكانت قوة أمنية في العاصمة بغداد ألقت في 21 من الشهر الجاري القبض على نجل محافظ النجف مع اثنين من المتهمين بتهمة حيازة وتجارة المخدرات. الى ذلك قال بيان لهيئة المنافذ الحدودية، امس ان (الامن في منفذ مطار النجف القى القبض على 6 مسافرين يحملون جوازات واقامة اوكرانية مزورة). واضاف البيان ان (الملقى القبض عليهم هم من أصول وسكنة محافظة السليمانية وتم إحالتهم إلى مركز شرطة المطار لعرضهم على قاضي التحقيق المختص).

تلبية متطلبات

وذكر بيان للداخلية تلقته (الزمان) امس ان (الاعرجي ترأس الاجتماع رقم 1 لسنة 2018 لهيئة رأي الوزارة والذي عقد بحضور كافة وكلاء الوزارة والقادة والمدراء العامون فيها). وأضاف أنه (بناء على توجيه وزير الداخلية واهتمام سيادته المطلق بعوائل الشهداء وابنائهم وتأكيدات القائمة على ضرورة تلبية كافة المتطلبات فقد اقرت هيئة رأي الوزارة موضوع زيادة نسبة قبول ابناء الشهداء والضباط في دورات كلية الشرطة والمعهد العالي للتطوير الامني والاداري، وفي اطار الية التعامل مع الشكاوى فقد اقرت هيئة الرأي تشكيل لجان مشتركة من الدوائر الرقابية والادارية لمتابعة هذه الشكاوى).

وتابع أن (هيئة الرأي أضافت قائد قوات الشرطة الاتحادية الى لجنة مناقشة جدول الترقية الرئيسية فضلاً عن مناقشة موضوع اعداد ضوابط لتحديد الاسباب الموجبة لتشكيل المجالس التحقيقية في الوزارة).