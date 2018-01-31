البحث مع بلغاريا النهوض بالقطاعين النباتي والحيواني

الزراعة تسيطر على إنتشار إنفلونزا الطيور

بغداد – داليا احمد

اعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن السيطرة على مرض انفلونزا الطيور ،مشيرة الى ان تحرك الملاكات البيطرية السريع كان له الاثر الفعال في انهاء هذا الوباء ولم تسجل اية اصابة منذ ثلاثة ايام في عموم العراق.وقال بيان للوزارة امس انه (تم الانتهاء من عمليات اتلاف الدجاج المصاب في البؤر التي تعرضت للاصابة في محافظة ديالى ومناطق محددة من اطراف بغداد، فضلا عن البؤرة المصابة في محافظة بابل وذلك باتخاذ الاجراءات الاحترازية وتطبيقها من حيث المسافات الخاصة بعملية الحجر البيطري والتي حددت بمدة 90 يوما على البؤرة المصابة و21يوما على المحافظة), واضاف انه تم تقييد حركة الدواجن بين المحافظات وتطبيق الاجراءات الخاصة بانتقال الدواجن وبالتعاون مع مديريات الشرطة في المحافظات والتي افضت الى الحد من انتشار هذا الوباء وتطويقه ضمن المناطق المصابة) ودعا البيان (مربي الدواجن الى التعاون مع الجهات البيطرية التي تقوم في حالات التحري والرصد والسيطرة وعلى المواطنين كافة عدم اقتناء او صيد او تربية الطيور البرية المهاجرة والتي ثبتت بالفحص المختبري بأنها المصدر الرئيسي لانتقال مرض انفلونزا الطيور). فيما حذرت دائرة البيطرة المواطنين الى عدم اقتناء والتعامل مع جميع انواع الطيور البرية المهاجرة من حيث الشراء والصيد والتربية، لتسببها بانتقال المرض.ونقل البيان عن مدير عام الدائرة صلاح فاضل القول انه (طبقا لتشخيص الفرق البيطرية المختصة والفحوصات المختبرية، ثبت ان الطيور البرية المهاجرة هي السبب الرئيسي بانتقال مرض انفلونزا الطيور، مشيرا الى الفحوصات التي اجريت على العينات المصابة قد تطابقت مع نتائج المختبر المرجعي العالمي ويبرج في بريطانيا والمعتمد من قبل الاتحاد الاوروبي ومنظمة الصحة الحيوانية العالمية ومنظمة الزراعة والاغذية العالمية الفاو), داعيا (المواطنين الى الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الوزارة حرصا على سلامتهم وحفاظا على الثروة الحيوانية في العراق). وعلى صعيد اخر ناقشت مديرية زراعة محافظة نينوى بالتعاون والتنسيق مع دائرة العلوم والتكنولوجيا، خلال دورة وظيفية أقيمت على قاعة المديرية، أهمية استخدام المياه الممغنطة في الزراعة، باعتبارها من التقنيات الحديثة في العملية الزراعية .وتابع البيان ان (الدورة تضمنت إلقاء محاضرة بينت مزايا تلك الطريقة في معالجتها لنقص المياه، وتأثيرها على النبات، وجدواها الاقتصادية، وتوفير الأسمدة، وعمليات خدمة النبات، وتسويق المحصول قبل موعده، بالإضافة إلى تغيير شكل الثمرة واستطالة نموها الخضري), واضاف ان ( طريقة المياه الممغنطة، تعني توليد حقل مغناطيسي قوي بواسطة أجهزة ممغنطة حول المياه عن طريق جدار أنابيب مياه الري، مما يؤثر على خواص المياه الطبيعية والكيميائية ويغيرها للأفضل، ويعاد ترتيب جزيئات الماء مما يجعلها أكثر فائدة للكائنات الحية، كما إن الماء يبقى ممغنطا لمدة 18 ساعة كاملة لانجاز المهام المطلوبة للإنتاج الزراعي والحيواني والصحي). واعلنت مديرية زراعة محافظة كربلاء تمديد مدة تجهيز سماد الداب لفلاحي ومزارعي محصول الحنطة في المحافظة للموسم الزراعي الشتوي 2017 n 2018 الى نهاية الشهر حالي.واضاف البيان ان (المديرية دعت مزارعي الحنطة في المحافظة الى استلام حصصهم المقررة من سماد الداب قبل ايقاف عملية التجهيز الذي مددته الوزارة حتى نهاية الشهر الحالي), مؤكدا (استمرار عملية تجهيز سماد اليوريا لمزارعي محصولي الحنطة والشعير الداخلين ضمن الخطة الزراعية التي اقرت للموسم الزراعي الشتوي 2017 – 2018 الى اشعار اخر حسب توجيهات الوزارة).

على صعيد اخر بحث مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة سوزان محمد جواد مع مدير قسم التجاري والاقتصادي في سفارة جمهورية بلغاريا ديمتر اوكرينوف أفاق المجال الزراعي بين البلدين الصديقين . وقال بيان تلقته ( الزمان ) أمس ان (الجانبين ناقشا خلال اللقاء أفاق التعاون الزراعي وسبل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعزيز العلاقات في المجال النباتي والحيواني بين البلدين بغية تنمية العملية الزراعية ), ونقل البيان عن محمد قولها ان ( عملية استيراد المنتجات الزراعية تخضع للقوانين والضوابط الصادرة من قبل الحكومة العراقية ومن خلال الوزارة ، حيث تسعى إلى تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الفائدة له ، بالإضافة إلى نقل وتوطين تقانات الزراعة الحديثة واستيراد الأسمدة العضوية الصديقة للبيئة لضمان سلامة المحاصيل والخضر الزراعية ومنتجاتها), من جانبه اكد الوفد بلغاريا الاستعداد للتعاون الزراعي بين البلدين والسعي للمشاركة في معرض الأسبوع الزراعي المقبل وعرض الآلات والمعدات والمنتجات الزراعية البلغارية) .فيما نفد قسم الارشاد والتدريب الزراعي في مديرية زراعة محافظة ميسان بالتنسيق مع المركز الارشادي مشاهدة حقلية بشأن الية استخدام الباذرة في حقلين لزراعة الحنطة احدهما مساوى تسوية ليزرية والاخر تسوية تقليدية في قاطع شعبة زراعة نهر سعد، وضمن البرنامج الارشادي التوعوي الساند للخطة الزراعية الشتوية لعام 2017-2018 من اجل رفع غلة الدونم لمحصول الحنطة وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحصول).

اختلاف كبير

واضاف البيان ان ( الفلاحين والمزارعين أطلعوا على الاختلاف الكبير بين الكثافة الزراعية للحقلين خلال استـــــــخدام الباذره ). كما اقامت شعبة زراعة الشوملي في مديرية زراعة محافظة بابل ندوة ارشادية بشان الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان. وتابع البيان انه (تم التطرق خلال الندوة الى الامراض التي تنتقل بين الانسان والحيوان وكيفية الوقاية منها وكيفية التعامل مع الحيوانات الناقلة للأمراض ومن هذه الامراض أنفلونزا الطيور , وداء الكلب , وداء القطط , والكزاز) .وعلى صعيد اخر أطلقت المديرية حملة توعية للوقاية من مرض انفلونزا الطيور إلى بعض أصحاب الحقول والمواطنين وطرق معالجتها. واضاف ان (هذا المرض يصيب الدجاج والبط والوز والحمام وغيرها من طيور الزينة والطيور البرية المهاجرة التي تسبب بنقل المرض من بلد إلى أخر عن طريق الهجرة الموسمية كون هذا المرض سريع الانتشار،وان السيطرة على هذا المرض يكون عن طريق عزل القطيع المصاب قبل انتقال المرض إلى باقي الحقول واستخدام المعقمات والمطهرات،وعدم السماح للطيور البرية من الوصول إلى حقول الدواجن)، واوضح البيان (بالإضافة إلى إجراء فحص للطيور بشكل مستمر كفحص الدم أو الصفار الأبيض للبحث عن الأجسام المضادة للفايروس لغرض تشخيص مبكر كما باشرت وحدة الثروة الحيوانية في شعبة أبي غرق التابعة إلى المديرية بالاشتراك مع المستوصف البيطري في الناحية من خلال إجراء حملات ميدانية للتحري عن مرض انفلونزا الطيور ضمن قاطع عملها،مع تقديم الإرشادات التوعوية والصحية والتعريف بإجراءات الأمن الحيوي على مربي الدواجن في المحافظة).وفي السياق نفسه ترأس الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي اجتماعا لخدمة الثروة الزراعية والحيوانية لمناقشة سبل مواجهة مرض انفلونزا الطيور. واوضح البيان انه (جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل مواجهة مرض انفلونزا الطيور، والاجراءات المتبعة بهذا الخصوص، ودور الوزارة في السيطرة واحتواء هذا المرض), واكد القيسي ( عدم توثيق اي اصابة بشرية بهذا المرض حتى الان، مشيرا الى استمرار عمليات تشخيص هذا المرض واتلاف المصاب منها، والقيام بطمرها طمراً صحياً، ومراقبة الدواجن في البلد، مبينا ان هذه العمليات شملت المحافظات كافة ).

وتابع البيان ان (مديرية زراعة محافظة النجف ناقشت الواقع الزراعي والنشاطات المتحققة في المحافظة خلال الموسم الزراعي الماضي والعمل عليها من اجل تحقيق الهدف المنشود للنهوض بالواقع الزراعي في المحافظة،

ومتابعة سير العمل في مشروع محطة ابحاث الرز في المشخاب، ومشروع الفطر، ومحطة النخيل النسيجية والفاكهة النفضية، ومحطة ابحاث السونة، ودائرة فحص وتصديق البذور), وتابع (كما تم مناقشة مرض انفلونزا الطيور والاجراءات الوقائية المتبعة، وطرق مواجهة المرض منها منع دخول شحنات الدواجن القادمة من محافظة بابل، والاعتماد على الانتاج المحلي وعدم خروجه من المحافظة، بالاضافة الى فتح غرفة عمليات وعقد اجتماعات مكثفة، ومتابعة الاسواق وحقول الدواجن، واجراء الفحص السريع للطيور).