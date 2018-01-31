الخدران لـ (الزمان): تسرّب دجاج مصاب في بعض المناطق

البلديات تنفذ مشاريع ببعقوبة لحسم مشكلة المستنقعات وطفح المجاري

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى عبد الله الحيالي عن ( تنفيذ خط مجاري من قبل مركز مجاري بعقوبة في منطقة كاطون الرازي قرب مرطــــبات البلور ) .

وقال الحيالي لــ ( الزمان ) امس ان ( العمل يجري من قبل مركز مجاري بعقوبة بتنفيذ مباشر وبدعم من وزارة البلديات لحسم مشكلة المستنقعات وطفح المجاري مما يؤدي إلى غرق المنطقة بالمياه المتجمعة ) .

واثنى الحيالي ، على ( جهود كوادر العمل المبذولة ، مؤكدا على اهمية تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بعد تحسن الوضع الامني لمركز قضاء بعقوبة والاحياء التابعة له كونها تضررت في السنوات الأخيرة نتيجة للوضع الذي مرت به ، ما اثر سلبا عليها ) . ومن جانب آخر كشفت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة ديالى ، نجاة الطائي عن وضع خطة استباقية للقضاء على مرض حبة بغداد في المحافظة.

وقالت الطائي لــ ( الزمان ) ، انه (تم عقد اجتماع مع مجلس ديالى والدوائر الخدمية لمناقشة الواقع الصحي والبيئي في المحافظة وخاصة في ظل تسجيل اصابات بأمراض انتقالية ابرزها حبة بغداد في منــــاطق متفرقة ) . وأضافت الطائي، أنه ( تم وضع خطة استباقية للقضاء على مرض حبة بغداد بشكل نهائي وضمان عدم تكرار اصاباته مستقبلا، لكن دائرة صحة ديالى بحاجة الى ما يقارب 500 ملــــــيون دينار لتنفيذها ) .

واوضحت الطائي ، أن ( الخطة يجب ان تكون مشتركة عن طريق رفع النفايات من قبل البلدية ومكافحة الحشرات والكلاب السائبة والقوارض من قبل الزراعة والمحافظة واتخاذ اجراءات اخرى من قبل الصحة بعموم ديالى في آن واحد) .

كارثة صحية

وحذرت رئيسة اللجنة من ( كارثة صحية مستقبلية تضرب مناطق ديالى العام المقبل متمثلة بتسجيل اضعاف اصابات حبة بغداد التي سجلت هذا العام في حال بقاء الامر على حاله ) ، داعية مجلس ديالى الى (ضرورة تحصيص مبلغ 500 مليون دينار الى صحة ديالى سواء كاملا او على شكل دفعات للشروع بتنفيذ خطة الوقاية من الامراض الانتقالية) .ومن جهة اخرى نفت مديرية الموارد المائية في ديالى ، قطع المياه عن قرى جنوب قضاء .وقال مدير الموارد المائية في ديالى مـــــــــهند المعموري لــ (الزمان) ، إن (تصريح النائب صلاح الجبوري عن قطع المياه عن قرى جنوب قضاء بلدروز ، وان الامر ربما مدبر ضدهم ننفيه جملة وتفصيلا وليس هناك اي شحة في المـــــــــــياه في تلك المنــــــاطق) .

توزيع مياه

وأضاف المعموري ، أن (موارد ديالى تعتمد نظام المراشنة في توزيع المياه كونه اطاراً عادلاً بين المناطق الزراعية) ، معـــــــــتبراً أن (تصريح النائب كان مفاجئا بالنسبة لنا وكان يمكنه الاتصال بنا بشكل مباشر لمعرفة حقيقة الوضع لان ما وصل اليه من معلومات غير دقيق) .وبين المعموري ، أن ( الخطة الزراعية لمناطق جنوب بلدروز هي 35 ألف دونم لكن ما مزروع هو 70 ألف اي هناك تجاوز على الخطة الزراعية ورغم ذلك الموارد امنت المياه لهم) . واكد مدير الموارد المائية في ديالى أن ( دائرته تتابع ملف المياه وتوزيعها في كل مناطق المحافظة بشكل دوري واذا ما ظهر هناك شح او ازمة سيتم اعلانها بشكل مباشر امام الرأي العام لأنه ليس لدينا ما نخفيه عن الراي العام) .فيما كشف قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران عن (وجود حالات تسريب لدجاج مصاب بانفلونزا الطيور حـــــــدثت في احدى المناطق) .

وقال الخدران لــ (الزمان) ، إن (كمية من الدجاج المصاب بمرض انفلونزا الطيور جرى تسريبه للأسف من بعض حقول الدواجن قبل احتوائها من قبل فرق البيطرة في محاولة من قبل بعض اصحاب الحقول لتقليل حجم خسائرهم دون التفكير بان ما قاموا به من خطأ جسيم ).واضاف الخدران، ان ( نقل الدجاج المصاب من مناطق الاصابة الى مناطق اخرى هو السبب الرئيسي في انتقال المرض الى حقل في منطقة البدوانية شرقي الخالص) . واكد قائممقام الخالص ، على (ضرورة ان يكون التشديد الامني في منع نقل الدجاج من مناطق الاصابة واضح دون اي تهاون لان ذلك سيؤدي الى خسائر مادية هائلة وخراب لقطاع اقتصادي مهم بحاجة المواطن اليه ) .