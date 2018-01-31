شركة البريد تستكمل ربط الكابل الضوئي مع السعودية

الإتصالات تبحث مع مصر تطوير التقنيات المشتركة

بغداد- شيماء عادل

بحث وزير الاتصالات حسن كاظم الراشد مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ياسر القاضي تطوير التقنيات والمعلومات المستخدمة في هذا المجال وتامين خدمة الانترنت في ارجاء مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي لـ(الزمان) امس ان (الراشد استقبل نظيره القاضي والوفد المرافق له وناقش الجانبان مجمل القضايا المتعلقة بعمل الاتصالات واحدث التقنيات والمعلومات المستخدمة في هذا المجال)،واضاف ان (الراشد اوضح انه تم ربط العراق بينياً بكافة دول الجوار لتحسين خدمة الاتصال والانترنت).

دولة متقدمة

مشيرا الى (امتلاك العراق للموارد المالية المتنوعة تساعده على النهوض من جديد ليكون في مصاف الدول المتقدمة تقنياً)، مشيدا بـ (التجربة المصرية وماتحقق لها من نجاحات وعلى الاصعدة كافة )، من جانبه دعا القاضي الى (ضرورة استمرار التعاون والتنسيق).

مؤكدا أن (مصرستكون احد الاطراف الاساسية المشاركة في مؤتمر المانحين، لاعادة اعمار العراق الذي سيعقد في الكويت في شباط المقبل )،واضاف ان (الوزارة مستعدة لتقديم اشكال الدعم من استشارات او تنظيم دورات للملاكات العراقية ودعم وزارة الاتصالات العراقية لخدمة مصلحة البلدين). على صعيد اخر تمكنت الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات محافظة الأنبار التابعة للشركة العامة للإتصالات والبريد من إستكمال عملية ربط الكابل الضوئي عبر محطة تراسل عرعر في المنفذ الحدودي مع الجانب السعودي وبعد إنتهاء الأعمال الفنية تم إجراء الفحص من قبل الجانبين حيث وصلت إشارة الليزر من السعودية بشكل جيد وقال بيان للشركة تلقته (الزمان) امس أن (هذا الإنجاز جاء لتعويض نقص سعات الإنترنت لحين إصلاح القطع المفاجئ للكابل البحري GBAبالخليج العربي الذي حدث بين قطر والبحرين وأدى انقطاعه لضعف خدمة الأنترنت في العراق)،مشيرا الى ان (عملية الربط هذه سيسهم في تطوير خدمة الانترنت المستخدم بين السعودية والعراق ). وكانت الوزارة قد تمنكت من تأمين سعات اضافية للانترنت من خلال مسارات لقابلولات بديلة. وقال علي في بيان سابق لـ(الزمان) أن (الوزارة تمكنت من تأمين سعات إضافية للانترنت من خلال مسارات لقابلوات بديلة كإجراءات تسبق عملية إصلاح القطع في القابل البحري بهدف تعويض النقص الحاصل في سعات الإنترنت)، واضاف أن (المصدر البديل سيساعد في تغطية جزء كبير من نقص خدمات الإنترنت لحين إصلاح الكابل الأصلي)، وأوضح علي أن (عملية اصلاح القابل البحري والتي تديرها الشركة ألاجنبية المزودة للخدمة تحتاج لمدة زمنية تتراوح بين أسبوع الى أسبوعين).

تحسين خدمة

وأشارالى إن (نتائج توفير البدائل بدت واضحة حيث أدت إلى إحداث تحسن في الخدمة وبشكل لافت للنظر)، مؤكدا أن (الوزارة مستمرة بمتابعة عملية الإصلاح لضمان عودة أفضل الخدمات وعلى نطاق واسع وبأعلى جودة).وتابع البيان ان ( مسار الكابل البحري فالكون والذي تعرض للانقطاع مؤخرا يمتد من أوروبا ثم الى البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الاحمر وصولا للخليج العربي ثم العراق عبر الفاو وأدى إنقطاعه بضعف وسوء خدمة الإنترنت في عدد من الدول العربية ومن ضمنها العراق).