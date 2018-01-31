صراخ مدوِ – همسة السامرائي

لازالت تلك الخلجات والعبرات تجتاح الذاكرة بين الحين والآخر،لازال أنينك يدوي في أذني ولازال ونيني يسمعني الصوت ذاته بعد كل مرة أحاول فيها لملمة نفسي بعد أن بعثرها الألم كلما حاولت نســــــــيان ذلك اليوم – يوم تمت فيه ولادة فــــــلذات أكبادنا من جــــــديد؛ بتـــــــــاريخ 2/ 9/2017 في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث يتبادل فيه الناس التهاني والتبريكات والامنيات السعيدة كان هذا اليوم مختلفاً تماما لهذه العائلة والسبب تهور شاب مازال في سن المراهقة ولم يبلغ الثامنة عشر بعد يستقل سيارة دون رخصة،ودون خبرة في السواقة وإذا به القدر يرميه إلى طفلين فرحين بلقائهما بعد طول غياب تجمعهم صلة قرابة وتجمعهم براءتهم وتقارب أعمارهم،إحداهما يبلغ من العمر السادسة والثاني الخامسة أخذا بعضهما إلى أقرب متجر لشراء بعض السكاكر والحلويات إبتهاجا بالعيد حيث يكون هذا المتجر خلف المنزل تماما أي في شارع فرعي مكتظ بالسكان والمارة،وإذا بهذا المعتوه يأتي مسرعا كي يضربهما من الخلف دون تفكيربالعواقب خرج الطفلان من هذه الضربة إحداهما لطف من الله كانت إصابته أقل ضررا ، أما الآخر فتم نقله الى المستشفى على عجلة كونه بين الحياة والموت إصابته كانت بالغة في الرأس حيث حصل معه كسر في الجمجمة ،وتم إخضاعه لعملية جراحية كبرى وتم إنقاذه بقدرة القادروحده،أما والداه فكان الله في عونهما حينها لايعلم بحالهما سواه حيث كان طفلهما البكر وقرة أعينهما التي وهبها لهما بعد قرابة السنتين إكتحلت عينا أمه به فجاء القدر الأعمى كي يسلبها الكحل من عينيها لكن ولله الحمد تجلت حكمة الخالق في أن يبعث الطفل للحياة من جديد “إن الله لايخيب ظن من أحسن عملا” فكانت لهم الحسنى في النهاية ، اليوم في ظل غياب الحسيب والرقيب في مجتمعنا فهناك آلالاف مؤلفة من العوائل التي تعيش هذا الكابوس ، كم حالات حوادث تسجل يوميا في جميع أرجاء البلاد؟ كم عائلة فقدت طفلها أو رب أسرتها وأي قريب لها والسبب إن كل من هب ودب أصبح خلف المقود الذي لايملك رخصة قيادة ، الذي لايملك خبرة في السياقة، الذي يستقل سيارة غير سيارته وغيرها من الأمور الشائعة في البلد والتي يذهب ضحيتها أناس لاحول ولاقوة ،من الأمور السيئة في بلدنا هي إمكانية الحصول على أي محظور كم شخص يستطيع الحصول على رخصة قيادة وهو غير جدير بها لكن لاشيء مستحيل مع وجود الرشوة ، حياة الناس ليس لها أي إعتبار ، الى كل من يقود ويجلس خلف المقود رجاء توخى الحذر من هدر وإراقة أرواح الناس نتيجة تهور وعدم تدبير ، الإنتباه الى الطرق وعدم الإنشغال بالهواتف النقالة لتفادي الخطر عنك وعن أقرانك