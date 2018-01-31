هل تتوافر مقومات إعادة بناء وإعمار العراق ؟ – حسن السراي

سألني أحد الأصدقاء لماذا انت دائما تضرب الأمثال باليابان وألمانيا وسنغافورة؟؟ فأجبته أن هذه البلدان تعرضت لخراب ودمار وحروب ولفقر وتخريب كافة بناها التحتية (عدا سنغافورة) ولكن هذه البلدان نهضت من تحت ركام وتراب وهشيم ومخلفات الحروب ، نهضت ونفضت غبار الخراب والدمار وتوجهت لإعادة البناء والإعمار وأصبحت في مقدمة دول العالم . وبما أن العراق تعرض أيضا لخراب ودمار الحروب والأرهاب ولازال يعاني ولم ينهض للأسف ، علما أن كافة متطلبات وعوامل النهوض متوفرة فيه ، فقط تنقصنا الأيادي الأمينة المخلصة والإرادة القوية والعزيمة لا أكثر . وتحدثنا سابقا عن اليابان وألمانيا ، أما سنغافورة فكانت أقليما تابعا لماليزيا فقامت ماليزيا بطردها لكونها أقليما فاشلا فقيرا تسوده الرشوة والفساد ، وكانت النساء تختطف وتباع علنا بالأسواق ، وكان رجال الشرطة شركاء مع السراق واللصوص والمجرمين ، ولكنها نهضت . بدأت نهضة سنغافورة مع رئيس الوزراء ” لي غوان يو ” الذى استطاع أن ينقل سنغافورة من مستنقع التخلف والخراب الفقر والفساد إلى منارة العلم والتنمية وحولها من مستعمرة متخلفة دون مياه وموارد طبيعية كافية إلى واحدة من أسرع الإقتصادات نموا في العالم وإحدى النمور الآسيوية الأربعة العظمى لدول “العالم الأول ” بقارة آسيا. حيث قفز الناتج المحلي من مليارين دولار إلى87 مليار دولار . وارتفع معدل دخل الفرد السنغافوري من 435 دولارا سنويا عام إلى 30 ألف دولار سنويا . وأصبحت أفضل من ماليزيا (الأم) التي طردتها .

بدأ عمل “غوان” وخطواته الأولى باللقاء بالمعلمين وخاطبهم قائلا : إما أسرق وأغتني ، أو أبني بلدي ، كلا يجب أن أبني بلدي ، وأنا سأتولى الإدارة وبناء الدولة وانتم تتولون بناء الشعب وإعداده وتربيته . وهكذا نهضت من لا شيء . ولكي لا ندخل في شطط من التقريظ او التأبين لحال العراق بعد أن أينعت تباشير نصره المترع بسمق الآثال والعز والشرف بعد أن نال أبناؤه الكثير من البأساء والضراء ، وأصاب نفوسا كثيرة بالخور والضعف واليأس بسبب ديجور مكفهر ظلامي أوجع الأفئدة بمواجد تكاد تهشم ترائب الصدور التي أدمتها غوائل الشر والهم الوبيل الذي آب بالنفوس وعسعس بها صوب الإذعان لأرماء أخاف أزيمها وقطرها الشديد الجارف ليمحق ما تبقى من صبر وجلد ، ليشطر الناس الى أمشاج متعددة ، بين يائس بائس منهار ومتجها صوب ممالأة الأعداء والأشرار وما يحملونه من سخيمة وبالها وغوائلها لا توصف بعد أن اصغوا لأصوات الأعداء النشاز ، وصابر مجالد قلبه مترع بالإيمان وحب الوطن يشد الأزر ويبشر بالحبور ويجوس وهاد أرض الرافدين وسهولها وبواديها مبشرا بنشوة من الإبتهاج والتهلل ، وفعلا تحقق الظفر وأينعت تباشير الخير والأمل ، لكن بين كل هذا وذاك هناك الكثير ، وهناك آمال معلقة تجنح وترنو اليها العيون والأفئدة ، تمحق آثار الشر وتزيلها الى غير عودة ، وتشد من أزر الناس الأخبار وتلقي بالأراذل الى مكبات النفايات والمخلفات .كل هذا يا سادتي مرهون بأعمدة القوم الأخيار والنبلاء والأشراف والوطنيين من كفاءات علمية وإدارية ورجال الدولة وقادة الجيش والشباب الناضج الواعي وبقية شرائح الشعب الحصيفة الكريمة ، على أيديهم يمكن أن يبنى العراق وتتوحد الإرادات ومصادر القوى .

وكما اسلفنا يجب أن تتوفر القيادة الكفوءة والنية والعزيمة الخالصة النقية ، لكي تقتلع وتمحق كل مظاهر السوء والتهاون والخور وتعمل بشكل حثيث لإزالة كل ضروب الفشل الغابر وأعسانه ، لتهدر أسدام ينابيع الخير المتدفقة مع غيث الودق الذي يبشر بتفتح زهرة أفانين أغصان الورد والثمر الذي تنتظره الأجيال منذ زمن ليس بالقصير . ويجب أن ننبذ ونلعن كل الملوثين القذرين الذين إمتطوا ناصية الخيانة السوداء القذرة البغيضة صوب الإنحطاط والإنحدار الى مهاوي الردى ، بعد فقدانهم أدنى معاني الوطنية والإخلاص للوطن .

لا ندعو لإستيراد رجال وعلماء من اليابان او المانيا أو سنغافورة او غيرهم لأن العراق يمتلك الكثير من الرجال والعلماء لكن وكم هي مؤلمة كلمة أل (لكن) أننا نحتاج الى قليل من الوطنية والأخلاص للوطن والشعب والتجرد من العلائق السيئة ، نحتاج النزاهة والعزيمة وترك الأنا والأنانية جانبا ، نحتاج قبل كل شيء الى مخافة الله ، والى محبة الناس ومحبة الخير لكل طفل يولد ولكل إمرأة ثكلى ولكل شيخ عاجز ولكل شاب عاطل عن العمل ولكل فقير لا يمتلك قوت يومه ، ونحتاج لوقفة مشرفة لسحق الفساد والفاسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا .

ونحتاج الى تكاتف الجهود وتماسك اليدين للبناء والإعمار ، حينها صدقوني سنكون بمستوى اليابان والمانيا وغيرهم لأن كل مقومات الإرتقاء والسمو المنيف متوفرة بالعراق . و (لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ).