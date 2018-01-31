دعوني أبكي – عبد المحسن عباس الوائلي

منذ سنين طويلة واحاديثنا واحدة والسنوات متشابهة في كل مرحلة تدوم سنوات فلا يخفى على احد منا ان حياتنا كلها حروب والحروب مدمرة للنفوس وخراب لكل شيء ولا اريد ان اطيل فالحرب كانت داخل الوطن ضد اشقائنا الكرد في شمال العراق فحصدت ما حصدت من نفس بريئة في ريعان شبابها واموال طائلة وكان الكثيرون ينادون ويكتبون على الجدران نطالب بالسلم في كردستان وحرمت مرجعية النجف الاشرف بقيادة السيد محسن الحكيم قتالهم ولكن دون جدوى بعدها المشاركة في حرب فلسطين لسنوات حرب حقيقية وكلامية وكلا الحروب خسائر مادية ثم الحرب مع الجارة ايران واستمرت ثماني سنوات بعدها حصار ثم الهجوم على الكويت واحتلاله والانسحاب منه بالقوة مع الخسائر الكبيرة ماديا وبشريا ومعنويا وعندما نجلس لنحاسب انفسنا عن الفائدة من كل هذه الحروب..!؟ والجواب خسائر في الارض والمال والنفس والمعنوية ولم ننزاح ورائها غير اليتامى والثكالى والفقر والخوف والرعب من المجهول بعدها حصار استمر لمدة ثماني سنوات دمر نفوسنا وقبل خمسة عشر عاما ازيل النظام وقلنا سنبدأ حياة جديدة واذا هي تعيسة حرب طائفية وداعشية.. وتمزقت فيها الافكار والنفوس وعدمت فيها الثقة والخوف من المجهول.. ندعو الله السلامة ولانريد اكثر من هذا فلا بناء مستشفى أو مدرسة ولا عمران ولا سكن ولاتوزيع اراض بل هي نهب وسلب لاموال الدول واراضيها وهي اموال عامة ونحن عاجزين عن فعل اي شيء ولانستطيع ان نفهم انفسنا او نفهم غيرنا فالكل اصبح في قريرة نفسه انه يفهم كل شيء والاحاديث متساوية يشترك فيه الأمي والمثقف والمنظر ورجل الدين والسياسي دون فائدة تذكر وها انا اعود لأصحابي الذين اجلس معهم وغيرهم وكل من يريد ان يسمعني فأقول حسنا دعونا وبكل هدوء نحاول ان نفهم.. دون تشنج.. بلا انفعالات.. بشيء من الواقعية.. لابد ان نعرف.. ونفهم ماذا يحدث لنا.. ولوطننا.. واين يسير هذا الوطن؟.

نعم.. اين يسير وطننا وفي اي اتجاه؟. سؤال يفرض وجوده باستمرار في كل جلسة مع اصدقائنا وزملاء في المهنة.. ونبحث عن الاجابة.. ولكن وللاسف “لا” جواب الى اين. هذا الوطن الذي تأكله الصراعات.. وتمزقه المؤامرات.. وتسلب خيراته منه دون ان نعلم بها وهي.. ثروات تفوق التصور.. ونعاني الفقر.. والتخلف.. والامية.. الاراضي الشاسعة صالحة للزراعة.. ونحن نستورد منتوجات الغير كالفقراء.. موقع جغرافي هام.. وعمليا يعيش عزلة عن العالم واحداثه.. مهبط الديانات السماوية.. وهو قادر على حماية مقدساته.. ولكنه يشحذ الحماية ممن استباحوه.. مقوماته الموجودة تجعله وطنا له مكانته وهيبته وكلمته مسموعة ولكنه يبكي على جدران الامم المتحدة وفي قاعات جنيف، وصالونات البيت الابيض. وطن تائه.. رغم كل هذا.. ويسير.. ولكن نحو الطريق المسدود. لست مبالغا في التشاؤم..انها الحقيقة.. حقيقة الوطن الكبير.. الذي لانراه بأعماقنا.. ولانحس الامه.. ولا ندرك عمق جراحاته.. ولا نشعر بتمزقه.. وفقدانه لعذريته.. وطن فقد الكثير.. ولايدري ماذا فقد.. وطن ينتظر.. فيا وطن.. انتظر لعل فارسك يتحرك.. ويأتي.. ليعيد اليك عذريتك وشرفك.. انتظر ياوطن.. حتما سيطل الفارس القادم من الصحراء ذات فجر.. وفي يده مشعل النور.. لنرى انفسنا والعالم ونحتفل فرحين ونعطي الاحتفال صفة لنسمع العالم كله لقد صحونا واليوم بدأنا بعد ان ازلنا التراب والاوساط عن وجوهنا وازالة العثرات عن طريقنا لمعرفتنا انفسنا بصدق فاليوم هو مولدنا.. اتمنى من الله تعالت قدرته ان يحقق امالنا وان يجعلنا من الصادقين في القول والفعل.