كركوك محتلة ! – سامي الزبيدي

في مقابلة لمسعود برزاني مع شبكة بي بي سي وصف كركوك والمناطق المختلف عليها هو قال المتنازع عليها بالمحتلة وعجباً لهذا الرجل وأقواله البعيدة عن المنطق والعقل فمن احتل كركوك ؟

هل احتلتها دولة أجنبية أو قوات غزو خارجية؟ وما هو مفهوم الاحتلال من وجهة نظره ؟ وهل دخول القوات العراقية الاتحادية الى كركوك يسميه احتلالاً ؟

وهل نسي السيد مسعود الذي طالما نادى بالعودة الى الدستور في حل المشاكل بين المركز والإقليم ان هذا الدستور يسمح للقوات الاتحادية الدخول الى أي منطقة في العراق بما فيها أربيل وباقي محافظات كردستان إذا تطلب الأمر ؟

فدخول القوات الاتحادية الى كركوك أمر طبيعي بعد الفوضى وتسلط الاسايش والبيشمركة وما قامت به من فوضى وعمليات تكريد وأعمال تتنافى والدستور والقانون حيث هجرت آلاف العوائل العربية والتركمانية وجرفت مئات القرى العائدة لهم واستولت على أراضيهم وأدخلت مئات الآلاف من الأكراد من مختلف مناطق كردستان وحتى من دول الجوار وأسكنتهم في أراض عائدة للدولة وأراضي الموطنين العرب والتركمان في عملية تكريد ممنهجة وواسعة واعتقلت ألاف التركمان والعرب وأرسلتهم الى سجون أربيل والسليمانية ولم بعرف مصيرهم حتى اليوم ثم أكمل محافظ أربيل السابق مسلسل الفوضى والتجاوزات على الدستور عندما رفع علم كردستان فوق المباني الحكومية في كركوك وآخر تجاوزات الأكراد في كركوك ما قام به مـــــــسعود بارزاني بإجراء الاستفتاء في المحافظات الشمالية للعراق متحدياً الحكومة الاتحادية والمجــــــــــتمع الدولي ومتجاوزاً الدستور وإمعاناً في تحديه واستخفافه بالدستور وبالحكومة المركــــــــزية فقد أشرك كركوك والمناطق المختلف عليها في هذا الاستفتاء وما وصلت إليه الأمور بسبب الاستفتاء من فوضــــى وتدهور في العلاقة بين الإقليم والمركز وتلويح دول الجــــــــــوار التي اعترضت على إجراء الاستفتاء لأنه يضر بمصالحها بالتدخل حتى بالقوة في حالة قرر الأكراد الانفصال وإعلان دولتهم المزعومة حمايةً لمصالحا وأمن شعوبها .

وفي ظل هذه التجاوزات على الدستور والقانون دخلت القوات الاتحادية لتعيد فرض القانون والنظام وتمنع التجاوز على المواطنين من القوميات والأطياف غير الكردية وعلى ممتلكاتهم في كركوك وغيرها من المناطق ولتعيد سيطرة الدولة المركزية على هذه المناطق ووفق الدستور ، ثم من حق أي عراقي يسأل مسعود برزاني وغيره من المتشددين الأكراد متى كانت كركوك تحت سيطرة الأكراد ؟

فمنذ بدء أعمال العنف في شمال العراق من قبل الأكراد في ظل الاحتلال البريطاني والحكم الملكي والحقبة الجمهورية وكركوك تحت سيادة الدولة المركزية حالها حال كل محافظات الشمال وحتى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وإعلان العراق دولة فيدرالية والاعتراف بإقليم كردستان جزءاً لا يتجزأ من الدولة العراقية فان كركوك لم تكن جزءاً من الإقليم لكن فقط في الفترة التي احتلت بها داعش الموصل ومحافظات ومدن أخرى بعد خيانة السياسيين الفاشلين والفاسدين وقادتهم الفاشلين والفاسدين مثلهم انسحبت قوات الجيش الاتحادي من كركوك عند ذاك دخلتها قوات البيشمركة عنوة ودون موافقة الدولة الاتحادية وأخضعتها وبعض المناطق لسيطرتها لكنها مع ذلك كانت تتبع الدولة الاتحادية إدارياً فعن أي احتلال يتحدث السيد مسعود؟

عن فرض الأمن والقانون والنظام في كركوك بعد ان استباحتها قواته التي قتلت واعتقلت وهجرت وجرفت المئات من قرى والأراضـــــــــي الزراعية للعرب والتركمان وبعد الفوضى والاضطرابات الأمنـــــــــية وعمليات الاغتيالات المستــــــــــمرة للمواطنين والسياسيين العرب والتركمان .

ولماذا لا يسمي مسعود بارزاني احتـــــــــلال كركوك من قبل قوات البيشمركة والاسايش خارج القانون والنظام والدستور احتلالاً ويسمي سيطرة القوات الاتحادية عليها لتعيد الأمن والقانون والنظام ووفق الدستور احتلالاً ؟

ان كركوك محافظة عراقية متعددة القوميات والطوائف وذات أغلبية تركمانية وعربية خلال إحصاء عام 1957 وإحصاء عام 1996 ولم تكن يوماً من الأيام جزء من مناطق الحـــــــــكم الذاتي سابقاً ولا جزءاً من المنــــــــاطق التي حددتها الأمم المتحدة وفق الخط الأزرق عام 1991 ولا جزءاً من إقليم كردســــــــــتان وفق دســــــــــــتور العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعـــــــــــراق وستبقى كركوك مثالا للتـــــــــعايش الأخوي السلمي لكل مكونات الشعب العراقي وضمن إطار وادارة الحكومة الاتحادية .