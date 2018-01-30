تصدّع جديد في قائمة العبادي والمفوضية تريد شراكة ستراتيجية مع الأحزاب

بغداد – الزمان : أعلن ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وتيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم انفصالهما وخوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين، وذلك بعد أيام على إعلان تحالفهما لخوض الانتخابات البرلمانية بائتلاف انتخابي واحد. وقال بيان صادر عن التحالفين إنهما قررا خوض الانتخابات بقائمتين وذلك بالاتفاق والتراضي، وبعد تشخيصهما للمصلحة المشتركة.
وأضاف البيان أن الطرفين سيلتقيان بعد الانتخابات في إطار تحالفات أوسع لتشكيل حكومة وطنية. وأفادت مصادر بأن إعلان الانفصال جاء بعد عدم تمكن الطرفين من تسوية الخلافات التي نشبت بينهما في الاشتراك بقوائم انتخابية متكافئة. وذلك في اعقاب انفصال قائمة الفتح التي تضم فصائل مسلحة . فيما أكدت مفوضية الانتخابات تطلعها لبناء شراكة ستراتيجية مع الاحزاب السياسية باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز العملية الانتخابية وشريكاً أساسياً فيها. ودعا رئيس الإدارة الانتخابية لمفوضية الانتخابات رياض البدران، خلال المؤتمر الموسع لمجلس المفوضين ، الثلاثاء، ممثلي الاحزاب الى اخذ دورهم في تحشيد ناخبيهم باتجاه المشاركة الفعالة في الانتخابات ، مشيراً الى ضرورة تقديم الاحزاب السياسية قوائم مرشحيها الى المفوضية التي حددت آخر موعد لتسليم القوائم في العاشر من شباط المقبل .
كما تطرق البدران الى التوقيتات الزمنية للجدول العملياتي للمفوضية وجهودها في تسيير العملية الانتخابية المقبلة بانسيابية ومهنية .
وقدم مجلس المفوضين خلال المؤتمر ، شرحاً مفصلاً عن آلية التصويت في الانتخابات وعملية تسريع نتائج الانتخابات، مشدداً على ضرورة تقديم الاحزاب السياسية قوائم مرشحيها الى المفوضية.
وصوّت مجلس النواب بالاجماع على موعد اجراء الانتخابات المقرر دستوريا في ١٢ أيار ٢٠١٨ ، كما صوّت على التعديل الاول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣.