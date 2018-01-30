تصدّع جديد في قائمة العبادي والمفوضية تريد شراكة ستراتيجية مع الأحزاب

بغداد‭ – ‬الزمان‭ : ‬أعلن‭ ‬ائتلاف‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬وتيار‭ ‬الحكمة‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم‭ ‬انفصالهما‭ ‬وخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬بقائمتين‭ ‬منفصلتين،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬تحالفهما‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بائتلاف‭ ‬انتخابي‭ ‬واحد‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬التحالفين‭ ‬إنهما‭ ‬قررا‭ ‬خوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬بقائمتين‭ ‬وذلك‭ ‬بالاتفاق‭ ‬والتراضي،‭ ‬وبعد‭ ‬تشخيصهما‭ ‬للمصلحة‭ ‬المشتركة‭.‬

‭ ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬سيلتقيان‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحالفات‭ ‬أوسع‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬وطنية‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬بأن‭ ‬إعلان‭ ‬الانفصال‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬تسوية‭ ‬الخلافات‭ ‬التي‭ ‬نشبت‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬الاشتراك‭ ‬بقوائم‭ ‬انتخابية‭ ‬متكافئة‭. ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬انفصال‭ ‬قائمة‭ ‬الفتح‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ . ‬فيما‭ ‬أكدت‭ ‬مفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬تطلعها‭ ‬لبناء‭ ‬شراكة‭ ‬ستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وشريكاً‭ ‬أساسياً‭ ‬فيها‭. ‬ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لمفوضية‭ ‬الانتخابات‭ ‬رياض‭ ‬البدران،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الموسع‭ ‬لمجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ممثلي‭ ‬الاحزاب‭ ‬الى‭ ‬اخذ‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬تحشيد‭ ‬ناخبيهم‭ ‬باتجاه‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬الى‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬قوائم‭ ‬مرشحيها‭ ‬الى‭ ‬المفوضية‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬آخر‭ ‬موعد‭ ‬لتسليم‭ ‬القوائم‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬شباط‭ ‬المقبل‭ . ‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬البدران‭ ‬الى‭ ‬التوقيتات‭ ‬الزمنية‭ ‬للجدول‭ ‬العملياتي‭ ‬للمفوضية‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬المقبلة‭ ‬بانسيابية‭ ‬ومهنية‭ .‬

وقدم‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬،‭ ‬شرحاً‭ ‬مفصلاً‭ ‬عن‭ ‬آلية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬وعملية‭ ‬تسريع‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تقديم‭ ‬الاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬قوائم‭ ‬مرشحيها‭ ‬الى‭ ‬المفوضية‭.‬

وصوّت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالاجماع‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬اجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقرر‭ ‬دستوريا‭ ‬في‭ ‬١٢‭ ‬أيار‭ ‬٢٠١٨‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬صوّت‭ ‬على‭ ‬التعديل‭ ‬الاول‭ ‬لقانون‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬رقم‭ (‬‮٤٥‬‭) ‬لسنة‭ ‬٢٠١٣‭.‬