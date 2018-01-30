انسحاب فصائل سورية معارضة من مؤتمر سوتشي احتجاجاً على شعاره

سوتشي‭ (‬روسيا‭)‬‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

رفض‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬معارضة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الحوار‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬موسكو،‭ ‬بعد‭ ‬رؤيتهم‭ ‬شعار‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬يتضمن‭ ‬صورة‭ ‬العلم‭ ‬السوري،‭ ‬إثر‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬مطار‭ ‬سوتشي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنوا‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وبعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سوتشي،‭ ‬أصدر‭ ‬الوفد‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬بياناً‭ ‬حمّل‭ ‬فيه‭ ‬روسيا‭ ‬مسؤولية‭ ‬ما‭ ‬جرى‭.‬

وتلا‭ ‬أحد‭ ‬اعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬أحمد‭ ‬طعمة‭ ‬البيان،‭ ‬فيما‭ ‬وقف‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬أعضاء‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬الوفد‭ ‬يحملون‭ ‬‮«‬علم‭ ‬الثورة‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬توجه‭ ‬وفد‭ ‬قوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬أنقرة‭ ‬آملاً‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عملية‭ ‬السلم‭ ‬قدماً‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتقال‭ ‬سياسي‭ ‬جاد‭ ‬ينقل‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬الاستبداد‭ ‬الى‭ ‬الديموقراطية‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬لكننا‭ ‬فوجئنا‭ ‬ان‭ ‬اياً‭ ‬من‭ ‬الوعود‭ ‬التي‭ ‬قطعت‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭. ‬فلا‭ ‬القصف‭ ‬الوحشي‭ ‬على‭ ‬المدنيين‭ ‬توقف،‭ ‬ولا‭ ‬أعلام‭ ‬النظام‭ ‬أزيلت‭ ‬عن‭ ‬لافتات‭ ‬المؤتمر‭ ‬وشعاره،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬افتقاد‭ ‬أصول‭ ‬اللياقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬روسية‭ ‬عن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬قوله‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ (‬07‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬تأخر‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬معارضة‭ ‬مسلحة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬تركيا‮»‬‭. ‬وبدأ‭ ‬المؤتمر‭ ‬الساعة‭ ‬12‭,‬30‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬9‭,‬30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬دون‭ ‬الفصائل،‭ ‬وفي‭ ‬حضور‭ ‬مئات‭ ‬الاشخاص‭ ‬الممثلين‭ ‬للمجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ولمجموعات‭ ‬سياسية‭ ‬موالية‭ ‬ومعارضة‭. ‬وعلقت‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سوتشي‭ ‬وشوارعها‭ ‬لافتات‭ ‬مرحبة‭ ‬بالوافدين‭ ‬السوريين‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‮»‬‭ ‬باللغات‭ ‬العربية‭ ‬والروسية‭ ‬والانكليزية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬المؤتمر‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬حمامة‭ ‬بيضاء‭ ‬اللون‭ ‬تحمل‭ ‬العلم‭ ‬السوري،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحافية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬قرر‭ ‬الوفد‭ ‬عدم‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬ومقاطعته‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬أنقرة،‭ ‬بينما‭ ‬سيبقى‭ ‬الوفد‭ ‬التركي‭ ‬متواجداً‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬حاملا‭ ‬مطالبنا‭ ‬ساعيا‭ ‬الى‭ ‬تحقيقها‮»‬‭.‬

ويُعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬بموافقة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ايران،‭ ‬أبرز‭ ‬داعمي‭ ‬دمشق‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬روسيا،‭ ‬وتركيا‭ ‬الداعم‭ ‬الابرز‭ ‬للمعارضة‭.‬

وحين‭ ‬اعترض‭ ‬ممثلو‭ ‬الفصائل‭ ‬في‭ ‬المطار،‭ ‬وفق‭ ‬أحد‭ ‬ممثلي‭ ‬الفصائل،‭ ‬‮«‬وافق‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬إطفاء‭ ‬الاضاءة‭ ‬عن‭ ‬اللافتات‭ ‬الكبرى‭ ‬وتغيير‭ ‬بطاقات‭ ‬التعريف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وزعت‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭. ‬لكن‭ ‬بقيت‭ ‬المشكلة‭ ‬‮«‬في‭ ‬اللافتات‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المؤتمر‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬13‭ ‬أحمد‭ ‬السعود‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تقريباً‭ ‬80‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬سياسيين‭ ‬وناشطين‭ ‬وفصائل‮»‬‭ ‬ينتظرون‭ ‬طائرة‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬تركيا‭.‬

وأعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬أبرز‭ ‬الاطراف‭ ‬المعارضة،‭ ‬مقاطعة‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭. ‬كما‭ ‬اعلنت‭ ‬عشرات‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬بينها‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬الفصيل‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬رفضها‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭. ‬وكذلك‭ ‬ادارة‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬الكردية‭.‬

وتعرضت‭ ‬الفصائل‭ ‬وهيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬السورية‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬لضغوط‭ ‬تركية‭ ‬وروسية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬معارضون‭. ‬ولم‭ ‬تذعن‭ ‬هيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬للضغوط‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬الوفد‭ ‬أن‭ ‬الفصائل‭ ‬التي‭ ‬اعلنت‭ ‬مقاطعتها‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬فعلاً،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬الفصائل‭ ‬الموجودين‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬سوتشي‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬السوري‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬أصدرت‭ ‬موقفاً‭ ‬سابقاً‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬سوتشي‭.‬