تفاؤل مصري من الموقف السوداني في القمة الثلاثية حول سد النهضة

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر مسؤول بوزارة الري المصرية فى تصريحات خاصة للزمان تفاصيل التفاهمات بين رؤساء مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة . وأوضح المصدر انه برغم التوصل الى اتفاق حول قواعد الملء انه كان هناك اتفاق حول عدم الاضرار بمصالح مصر المائية . وعن اقتراح مشاركة البنك الدولي في المفاوضات ،اكد المصدر ان هذا الطرح لايزال قائما ولكن سيتم إرجاؤه بعد ان تنتهي مهلة الشهر التى حددها الرؤساء لحل الخلافات داخل اللجنة، فيما اكد سامح شكرى وزير الخارجية المصري فى تصريحات خاصة للزمان انه لمس تفهم وزير الخارجية السودان للاعتبارات التى ادت بمصر الى طرح مشاركة البنك الدولي فى المفاوضات. وعن العلاقات مع اثيوبيا فى المرحلة القادمة قال شكري ان العلاقات بين البلدين تتجاوز موضوع سد النهضة لان هناك مجالات عديده للتعاون بين البلدين. فى السياق ذاته، أكد عدد من الخبراء انّ الدبلوماسية المصرية نجحت فى اعادة المفاوضات بين السودان ومصر واثيوبيا والتاكيد على عدم التنازل عن حصة مصر التاريخية في مياه النيل، وقال طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان القمة الثلاثية استطاعت تحقيق عدد من المكاسب الدبلوماسية منها عدم وجود طرف محايد قد يكون الاتحاد الافريقي والبنك الدولي فضلا عن التاكيد على عدم التنازل عن حصة مصر المائية.
من جانبه قال ايمن شبانه نائب رئيس مركز الدراسات الافريقية ان القمة قطعت الطريق على محاولة بعض الدول زيادة الفرقة والخلاف، واوضح ان الجانب الاثيوبي رفض اشراك البنك الدولي فى المفاوضات الا انه سيتم الاتفاق على وسيط اخر .