تفاؤل مصري من الموقف السوداني في القمة الثلاثية حول سد النهضة

‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الري‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬تفاصيل‭ ‬التفاهمات‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬واثيوبيا‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ . ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬انه‭ ‬برغم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬قواعد‭ ‬الملء‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬حول‭ ‬عدم‭ ‬الاضرار‭ ‬بمصالح‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ . ‬وعن‭ ‬اقتراح‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬،اكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬لايزال‭ ‬قائما‭ ‬ولكن‭ ‬سيتم‭ ‬إرجاؤه‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬تنتهي‭ ‬مهلة‭ ‬الشهر‭ ‬التى‭ ‬حددها‭ ‬الرؤساء‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة،‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬سامح‭ ‬شكرى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬لمس‭ ‬تفهم‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السودان‭ ‬للاعتبارات‭ ‬التى‭ ‬ادت‭ ‬بمصر‭ ‬الى‭ ‬طرح‭ ‬مشاركة‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭. ‬وعن‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬اثيوبيا‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬قال‭ ‬شكري‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تتجاوز‭ ‬موضوع‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬مجالات‭ ‬عديده‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬انّ‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المصرية‭ ‬نجحت‭ ‬فى‭ ‬اعادة‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬السودان‭ ‬ومصر‭ ‬واثيوبيا‭ ‬والتاكيد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬النيل،‭ ‬وقال‭ ‬طارق‭ ‬فهمى‭ ‬استاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬بجامعة‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثية‭ ‬استطاعت‭ ‬تحقيق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬منها‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬طرف‭ ‬محايد‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬والبنك‭ ‬الدولي‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬التاكيد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬ايمن‭ ‬شبانه‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬الافريقية‭ ‬ان‭ ‬القمة‭ ‬قطعت‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬زيادة‭ ‬الفرقة‭ ‬والخلاف،‭ ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬الجانب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬رفض‭ ‬اشراك‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬فى‭ ‬المفاوضات‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬وسيط‭ ‬اخر‭ .‬