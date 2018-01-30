ألف طبيب جزائري يصعدون احتجاجهم ضد الحكومة

الجزائر‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬شارك‭ ‬حوالي‭ ‬ألف‭ ‬طبيب‭ ‬مقيم‭ ‬ممن‭ ‬يواصلون‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية،‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬جولة‭ ‬مفاوضات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لانهاء‭ ‬اضراب‭ ‬بدأوه‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭.‬

وكان‭ ‬القضاء‭ ‬الجزائري‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬بعدم‭ ‬شرعية‭ ‬الاضراب‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬حوالي‭ ‬13‭ ‬الف‭ ‬طبيب‭ ‬أكملوا‭ ‬دراسة‭ ‬الطب‭ ‬العام‭ ‬ويحضرون‭ ‬للاختصاص‭ ‬يطالبون‭ ‬بالغاء‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬تلزمهم‭ ‬العمل‭ ‬بعد‭ ‬تخرجهم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بعيدة‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬الى‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬سنة‭ ‬خدمة‭ ‬عسكرية‭ ‬للرجال‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يعملوا‭ ‬لحسابهم‭ ‬او‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬حكومية‭ ‬او‭ ‬خاصة‭. ‬ورفع‭ ‬الاطباء‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬الاطباء‭ ‬المقيمون‭ ‬غاضبون‮»‬‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬تجمعهم‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬مصطفى‭ ‬باشا‭ ‬قادمين‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مستشفيات‭ ‬بالعاصمة‭.‬

وحملت‭ ‬طبيبة‭ ‬لافتة‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬بكالوريا‭+‬7‭+‬5‭+‬خدمة‭ ‬مدني،‭ ‬ثم‭ ‬ماذا‭ ‬بعد‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يخرج‭ ‬المتظاهرون‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬نظراً‭ ‬لمنع‭ ‬التظاهر‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬اغلاق‭ ‬أبواب‭ ‬المستشفى‭ ‬وتحت‭ ‬أعين‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬بعيدة‭ ‬ولم‭ ‬تتدخل‭.‬

وسياق‭ ‬متصل،‭ ‬انسحبت‭ ‬تنسيقية‭ ‬الاطباء‭ ‬المقيمين‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬وزارية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬أحد‭ ‬المتحدثين‭ ‬باسمها‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬طيلب،‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سبب‭ ‬الانسحاب‭.‬

وفي‭ ‬3‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬صعد‭ ‬الاطباء‭ ‬احتجاجهم‭ ‬بمحاولة‭ ‬الخروج‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬الجزائرية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الشرطة‭ ‬منعتهم‭ ‬بالقوة،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬اصابة‭ ‬20‭ ‬طبيبا‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬التنسيقية‭.‬

كما‭ ‬أبلغت‭ ‬نقابة‭ ‬الممرضين‭ ‬عن‭ ‬اضراب‭ ‬‮«‬غير‭ ‬محدود‮»‬‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬للتنديد‭ ‬ب»تدهور‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الموظفين‭ ‬ووسائل‭ ‬العمل

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