الرياض تعلن انتهاء مرحلة التفاوض واستمرار توقيف 56 متهماً

الرياض‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬أعلن‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬56‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬381‭ ‬أوقفوا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اتهامات‭ ‬بالفساد،‭ ‬سيبقون‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬مرحلة‭ ‬‮«‬التفاوض‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬قيمة‭ ‬التسويات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬107‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬سعود‭ ‬المعجب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية،‭ ‬انه‭ ‬تمت‭ ‬إحالة‭ ‬جميع‭ ‬الموقوفين‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬‮«‬لاستكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬بحقهم‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬تقوم‭ ‬بالإفراج‭ ‬تباعاً‭ ‬عمن‭ ‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬عليهم‭ ‬تهمة‭ ‬الفساد،‭ ‬وبالإفراج‭ ‬تباعاً‭ ‬عمن‭ ‬تمت‭ ‬التسوية‭ ‬معهم‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إقرارهم‭ ‬بما‭ ‬نسب‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬فساد‮»‬،‭ ‬وأخيرا‭ ‬التحفظ‭ ‬على‭ ‬56‭ ‬شخصا‭ ‬ممن‭ ‬رفض‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬التسوية‭ ‬معهم‭ ‬‮«‬لوجود‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القيمة‭ ‬المقدرة‭ ‬لمبالغ‭ ‬التسويات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬تم‭ ‬الافراج‭ ‬عنهم،‭ ‬‮«‬تجاوزت‭ ‬400‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬107‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭) ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أصول‮»‬‭ ‬من‭ ‬عقارات‭ ‬وشركات‭ ‬وأوراق‭ ‬مالية‭ ‬ونقد‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭.‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2017‭ ‬أمراء‭ ‬ومسؤولين‭ ‬حاليين‭ ‬وسابقين‭ ‬ورجال‭ ‬اعمل‭ ‬وشخصيات‭ ‬معروفة‭ ‬ونقلتهم‭ ‬الى‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ريتز‭ ‬كارلتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية،‭ ‬والى‭ ‬مواقع‭ ‬اخرى‭. ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬ان‭ ‬التوقيفات‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬حملة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬نفذتها‭ ‬لجنة‭ ‬يرأسها‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ (‬32‭ ‬عاما‭).‬

وأثار‭ ‬توقيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬قلقا‭ ‬لدى‭ ‬المستثمرين‭ ‬وخشية‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يسارعوا‭ ‬الى‭ ‬سحب‭ ‬رؤوس‭ ‬الاموال‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬ايضا‭ ‬الى‭ ‬إبطاء‭ ‬الاصلاحات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬لوقف‭ ‬ارتهانه‭ ‬للنفط‭.‬

في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية،‭ ‬أطلقت‭ ‬السلطات‭ ‬سراح‭ ‬أبرز‭ ‬الموقوفين‭ ‬وبينهم‭ ‬الامير‭ ‬متعب‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لتولي‭ ‬العرش‭. ‬ودفع‭ ‬الامير‭ ‬متعب‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لقاء‭ ‬الافراج‭ ‬عنه،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭.‬وافرجت‭ ‬السلطات‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬الملياردير‭ ‬الامير‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬حكومي‭ ‬سعودي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ان‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الثري‭ ‬توصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تسوية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الافراج‭ ‬عنه،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يحدد‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬التسوية‭. ‬ويصنف‭ ‬رجل‭ ‬الاعمال‭ ‬الوليد‭ ‬بن‭ ‬طلال‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬بين‭ ‬أثرى‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬حفيد‭ ‬شخصيتين‭ ‬معروفتين‭: ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬مؤسس‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬ورياض‭ ‬الصلح‭ ‬رئيس‭ ‬أول‭ ‬حكومة‭ ‬لبنانية‭ ‬بعد‭ ‬الاستقلال‭.‬

وتقدر‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭ ‬ثروته‭ ‬ب‭ ‬18،7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ما‭ ‬يضعه‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬45‭ ‬بين‭ ‬أثرى‭ ‬أثرياء‭ ‬العالم‭.‬

وجاء‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬موقوفين‭ ‬بارزين‭ ‬آخرين‭ ‬بينهم‭ ‬مالك‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬ام‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬وليد‭ ‬آل‭ ‬ابراهيم‭ ‬ومسؤولان‭ ‬سابقان‭ ‬هما‭ ‬خالد‭ ‬التويجري‭ ‬رئيس‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬السابق‭ ‬والامير‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الارصاد‭ ‬السابق‭.‬

وأبلغ‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬التويجري‭ ‬والامير‭ ‬تركي‭ ‬توصلا‭ ‬الى‭ ‬تسويات‭ ‬مالية‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬مالك‭ ‬‮«‬ام‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬،‭ ‬احدى‭ ‬اكبر‭ ‬شبكات‭ ‬التلفزيون‭ ‬العربية،‭ ‬قد‭ ‬توصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬لدفع‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لقاء‭ ‬الافراج‭ ‬عنه‭.‬

وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فاينانشال‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬نشرته‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬اطلاق‭ ‬سراحه‭ ‬ان‭ ‬المفاوضين‭ ‬طلبوا‭ ‬منه‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ام‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬ريتز‭ ‬كارلتون‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬قبول‭ ‬الحجوزات‭ ‬واستضافة‭ ‬الزبائن‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2018‭. ‬ولم‭ ‬يرد‭ ‬الفندق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أخلي‭ ‬من‭ ‬الموقوفين‭. ‬ومنذ‭ ‬دخول‭ ‬الموقوفين‭ ‬اليه،‭ ‬أغلق‭ ‬الفندق‭ ‬أبوابه‭ ‬أمام‭ ‬الزبائن‭ ‬وتوقف‭ ‬موقعه‭ ‬عن‭ ‬قبول‭ ‬الحجوزات‭.‬

ويرى‭ ‬مراقبون‭ ‬ان‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬طوى‭ ‬صفحة‭ ‬أعراف‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الحكم‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬خلت‭ ‬تبناها‭ ‬أسلافه‭ ‬عبر‭ ‬قيامه‭ ‬بحملة‭ ‬التطهير‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬أمراء‭ ‬ومسؤولين‭. ‬ويقول‭ ‬هؤلاء‭ ‬ان‭ ‬الأمير‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬موقعه‭ ‬وتشديد‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬السياسة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والمجتمع،‭ ‬قبل‭ ‬تتويجه‭ ‬ملكا‭ ‬خلفا‭ ‬لوالده‭. ‬وسبقت‭ ‬حملته‭ ‬ضد‭ ‬الفساد‭ ‬خطوات‭ ‬جريئة‭ ‬أخرى‭ ‬أقدم‭ ‬عليها‭ ‬بينها‭ ‬توقيف‭ ‬رجال‭ ‬دين‭ ‬معروفين،‭ ‬وتأدية‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اصدار‭ ‬مرسوم‭ ‬ملكي‭ ‬يسمح‭ ‬للنساء‭ ‬بقيادة‭ ‬السيارات‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬المقبل،‭ ‬وتقليص‭ ‬سلطات‭ ‬هيئة‭ ‬الامر‭ ‬بالمعروف‭ ‬والنهي‭ ‬عن‭ ‬المنكر‭.‬