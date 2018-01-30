طرد وفد دبلوماسي أميركي من بيت لحم

رام‭ ‬الله‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬اضطر‭ ‬وفد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أميركي‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬مشاركته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬تدريبية‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬الفلسطينية‭ ‬جنوب‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المكان‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬زيارتهم‭. ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التصعيد‭ ‬حول‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ترامب‭ ‬ضم‭ ‬القدس‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬ونقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬اليها‭ . ‬ودخل‭ ‬محتجون‭ ‬غاضبون‭ ‬مقر‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬الوفد‭ ‬الاميركي‭ ‬بسبب‭ ‬قرار‭ ‬واشنطن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬ورشقوا‭ ‬بالبندورة‭ ‬سيارة‭ ‬الوفد‭ ‬في‭ ‬اثناء‭ ‬مغادرته،‭ ‬بحسب‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬انتشر‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭. ‬وقرر‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالقدس‭ ‬عاصمة‭ ‬لاسرائيل‭ ‬والتوجيه‭ ‬بنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الأميركية‭ ‬إليها،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬ادانات‭ ‬حازمة‭ ‬من‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ ‬ومن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬لمحافظة‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭ ‬سمير‭ ‬حزبون‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬كان‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬‮«‬‭ ‬دورة‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬الرقمية‭ ‬كان‭ ‬فيها‭ ‬محاضر‭ ‬أمريكي‭ ‬ومعه‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬القنصلية‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬القدس‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬حزبون‭ ‬‮«‬فوجئنا‭ ‬بدخول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬الغاضبين‭ ‬الذين‭ ‬كان‭ ‬احتجاجهم‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬مما‭ ‬اضطرنا‭ ‬لانهاء‭ ‬الدورة‭ ‬وخروج‭ ‬المدرب‭ ‬الامريكي‭ ‬ومغادرته‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬القنصلية‭ ‬الامريكية‮»‬‭.‬

ويظهر‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المحتجين‭ ‬يقتحمون‭ ‬الغرفة‭ ‬مرددين‭ ‬شعارات‭ ‬بينما‭ ‬حملوا‭ ‬لافتات‭ ‬تندد‭ ‬بقرار‭ ‬ترامب‭.‬

وكتب‭ ‬على‭ ‬احدى‭ ‬اللافتات‭ ‬‮«‬الصهيونية‭ = ‬النازية‭ = ‬الفاشية‮»‬‭.‬

وغادر‭ ‬الوفد‭ ‬الاميركي‭ ‬الغرفة‭ ‬مسرعا،‭ ‬بينما‭ ‬رشق‭ ‬المتظاهرون‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬انه‭ ‬بندورة‭ ‬على‭ ‬سياراتهم،‭ ‬وقام‭ ‬شخص‭ ‬بركل‭ ‬احدى‭ ‬السيارات‭.‬

تشهد‭ ‬العلاقات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الاميركية‭ ‬توترا‭ ‬شديدا‭ ‬منذ‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬انهى‭ ‬عقوداً‭ ‬من‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الاميركية‭ ‬المتريثة،‭ ‬وأكد‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬بامكان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬الوسيط‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭.‬

وقامت‭ ‬واشنطن‭ ‬بتجميد‭ ‬65‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬اميركي‭ ‬مخصصة‭ ‬لوكالة‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬اونروا‭).‬

وكان‭ ‬ترامب‭ ‬هدد‭ ‬اوائل‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بقطع‭ ‬المساعدات‭ ‬المالية‭ ‬عن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬تغريدات‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬متهما‭ ‬اياهم‭ ‬برفض‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭.‬