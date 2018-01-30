أهو جناح واحد أم أجنحة عراقية خاوية ؟

لم أطلع على تبرير من وزارة الثقافة العراقية للفيديو الذي تم تداوله وسجلته شخصيات عراقية من بغداد زارت الجناح العراقي في معرض القاهرة للكتاب الدولي، لكن الفيديو بحد ذاته صادم من دون شك، ليس لهزال المشاركة العراقية ببضع كتب متناثرة لاتملأ رفاً، ولكن الأمر يتعاداه الىغياب الحضور الثقافي العراقي المدعوم من الوزارة المعنية ببغداد عن المشهد الثقافي العربي والدولي في مناسبات كثيرة تستحق التوقف.
الثقافة بأنواعها في الأدب والفنون، مثل الرياضة لها القدرة العجيبة على جمع العراقيين وتوحيد مواقفهم الوطنية برغم أية خلافات محيطة بهم من صنع الأدوات السياسية وطفيليات الأحزاب.
في الحالة العراقية، من المفترض أن تضطلع وزارة الثقافة بأدوار أكبر من أية وزارة للثقافة في بلد عربي آخر، ولعلها الأقدر من سواها من الوزارات على اداء دور في جذب السياحة للعراق من خلال كنوز الحضارات ومتحافها المتاحة أو من خلال المواقع الأثرية التي باتت شبه مهملة في كثير من مناطق العراق، بعد ان استفردت وحوش داعش بالباقي منها في عموم نينوى ودمرتها ، بدءاً من الكنوز الآشورية وصولاً الى أي مسجد يقال عنه ولو بالشائعة أنه أثري. لم نر إزاء ذلك مؤتمراً دولياً تنظمه وزارة الثقافة في بابل أو منطقة الزقورات في جنوبي العراق أو في الموصل، ليكون مناسبة للفت النظر العالمي في جلب الدعم لانقاذ آثار العراق وحمايتها والترويج لها من جهة، ولكي تكون مناسبة لفتح باب الاستثمار الثقافي في منحى عراقي قل سالكوه منذ عقود.
أمّا معرض القاهرة للكتاب ، وقبله معرض بيروت ولاحقاً معرض عمّان أو الدار البيضاء أو البحرين أو الرياض، فهي أمكنة مثالية لتمويل إقامة مناسبات ثقافية عراقية، يكون لها جانب تسويقي أيضاً من خلال الكتب وبيع الازياء العراقية التراثية واللوحات الفنية التشكيلية والمقام العراقي، وكلها جوانب لامعة في الثقافة العراقية ، لكن بها حاجة أكيدة لمن يمسح عن بريقها الغبار، في بلد غني أموالاً ومبدعين، من دون أن يكون لهم أي أثر في مرآى العين، إلاً لمحاً، وعبر جهود فردية.