أهو جناح واحد أم أجنحة عراقية خاوية ؟

لم‭ ‬أطلع‭ ‬على‭ ‬تبرير‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقية‭ ‬للفيديو‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬وسجلته‭ ‬شخصيات‭ ‬عراقية‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬زارت‭ ‬الجناح‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬للكتاب‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬الفيديو‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬صادم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك،‭ ‬ليس‭ ‬لهزال‭ ‬المشاركة‭ ‬العراقية‭ ‬ببضع‭ ‬كتب‭ ‬متناثرة‭ ‬لاتملأ‭ ‬رفاً،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعاداه‭ ‬الىغياب‭ ‬الحضور‭ ‬الثقافي‭ ‬العراقي‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬ببغداد‭ ‬عن‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬العربي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬مناسبات‭ ‬كثيرة‭ ‬تستحق‭ ‬التوقف‭.‬

الثقافة‭ ‬بأنواعها‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬والفنون،‭ ‬مثل‭ ‬الرياضة‭ ‬لها‭ ‬القدرة‭ ‬العجيبة‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬العراقيين‭ ‬وتوحيد‭ ‬مواقفهم‭ ‬الوطنية‭ ‬برغم‭ ‬أية‭ ‬خلافات‭ ‬محيطة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الأدوات‭ ‬السياسية‭ ‬وطفيليات‭ ‬الأحزاب‭.‬

في‭ ‬الحالة‭ ‬العراقية،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تضطلع‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬بأدوار‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬وزارة‭ ‬للثقافة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬آخر،‭ ‬ولعلها‭ ‬الأقدر‭ ‬من‭ ‬سواها‭ ‬من‭ ‬الوزارات‭ ‬على‭ ‬اداء‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬السياحة‭ ‬للعراق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كنوز‭ ‬الحضارات‭ ‬ومتحافها‭ ‬المتاحة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواقع‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬شبه‭ ‬مهملة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬العراق،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استفردت‭ ‬وحوش‭ ‬داعش‭ ‬بالباقي‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬نينوى‭ ‬ودمرتها‭ ‬،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الكنوز‭ ‬الآشورية‭ ‬وصولاً‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مسجد‭ ‬يقال‭ ‬عنه‭ ‬ولو‭ ‬بالشائعة‭ ‬أنه‭ ‬أثري‭. ‬لم‭ ‬نر‭ ‬إزاء‭ ‬ذلك‭ ‬مؤتمراً‭ ‬دولياً‭ ‬تنظمه‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬بابل‭ ‬أو‭ ‬منطقة‭ ‬الزقورات‭ ‬في‭ ‬جنوبي‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الموصل،‭ ‬ليكون‭ ‬مناسبة‭ ‬للفت‭ ‬النظر‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬الدعم‭ ‬لانقاذ‭ ‬آثار‭ ‬العراق‭ ‬وحمايتها‭ ‬والترويج‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬ولكي‭ ‬تكون‭ ‬مناسبة‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬الاستثمار‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬منحى‭ ‬عراقي‭ ‬قل‭ ‬سالكوه‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

أمّا‭ ‬معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬للكتاب‭ ‬،‭ ‬وقبله‭ ‬معرض‭ ‬بيروت‭ ‬ولاحقاً‭ ‬معرض‭ ‬عمّان‭ ‬أو‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬أو‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬الرياض،‭ ‬فهي‭ ‬أمكنة‭ ‬مثالية‭ ‬لتمويل‭ ‬إقامة‭ ‬مناسبات‭ ‬ثقافية‭ ‬عراقية،‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬جانب‭ ‬تسويقي‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الكتب‭ ‬وبيع‭ ‬الازياء‭ ‬العراقية‭ ‬التراثية‭ ‬واللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬التشكيلية‭ ‬والمقام‭ ‬العراقي،‭ ‬وكلها‭ ‬جوانب‭ ‬لامعة‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬بها‭ ‬حاجة‭ ‬أكيدة‭ ‬لمن‭ ‬يمسح‭ ‬عن‭ ‬بريقها‭ ‬الغبار،‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬غني‭ ‬أموالاً‭ ‬ومبدعين،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لهم‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬مرآى‭ ‬العين،‭ ‬إلاً‭ ‬لمحاً،‭ ‬وعبر‭ ‬جهود‭ ‬فردية‭.‬