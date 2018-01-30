رانيا يوسف.. اكتشفت سر الرياضة بعد عمليات تجميل فاشلة

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬رانيا‭ ‬يوسف،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬التجميل‭ ‬الفاشلة‭ ‬التي‭ ‬خضعت‭ ‬لها‭ ‬وسبب‭ ‬فشلها،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مباشر‭ ‬جمعها‭ ‬بجمهورها‭ ‬عبر‭ ‬صفحتها‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬رانيا‭ ‬المعروفة‭ ‬ببساطتها‭ ‬وصراحتها‭ ‬وحب‭ ‬الناس‭ ‬لها‭ ‬،ردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬خضوعها‭ ‬لعمليات‭ ‬التجميل‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بجراحة‭ ‬في‭ ‬أنفها‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬لم‭ ‬تنجح،‭ ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬قامت‭ ‬بشفط‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬النتيجة‭ ‬مرضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها،‭ ‬لتكتشف‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬أن‭ ‬عليها‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬نظامها‭ ‬الغذائي‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬أنها‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬رشاقتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬عدم‭ ‬ارتباطها‭ ‬بأي‭ ‬عمل،‭ ‬كما‭ ‬إنها‭ ‬تضبط‭ ‬نظامها‭ ‬الغذائي‭ ‬طوال‭ ‬أيام‭ ‬الأسبوع‭ ‬ماعدا‭ ‬أيام‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬لتتناول‭ ‬ما‭ ‬يحلو‭ ‬لها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تبالغ‮»‬‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬جنسية‭ ‬والدتها‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬مصرية‭ ‬وأن‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬حول‭ ‬أنها‭ ‬سودانية‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬الصحة‭ ‬تمامًا‭.‬