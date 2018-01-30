رانيا يوسف.. اكتشفت سر الرياضة بعد عمليات تجميل فاشلة

القاهرة – الزمان
كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، للمرة الأولى عدد عمليات التجميل الفاشلة التي خضعت لها وسبب فشلها، وذلك خلال لقاء مباشر جمعها بجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».
وقالت رانيا المعروفة ببساطتها وصراحتها وحب الناس لها ،ردًا على سؤال حول خضوعها لعمليات التجميل: «إنها قامت بجراحة في أنفها إلا أن العملية لم تنجح، كما إنها قامت بشفط دهون البطن ولكن لم تكن النتيجة مرضية بالنسبة لها، لتكتشف في النهاية أن عليها ممارسة التمارين الرياضة والمحافظة على نظامها الغذائي».
وأضافت: «أنها تحافظ على رشاقتها من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي، في حالة عدم ارتباطها بأي عمل، كما إنها تضبط نظامها الغذائي طوال أيام الأسبوع ماعدا أيام الخميس والجمعة والسبت لتتناول ما يحلو لها دون أن تبالغ».
كما كشفت عن جنسية والدتها مؤكدة أنها مصرية وأن الأخبار التي نشرت حول أنها سودانية لا أساس له من الصحة تمامًا.